Ayuso pide a los médicos de familia y pediatras que desconvoquen la huelga: "No podemos saturar los hospitales"

Casi 5.000 médicos y pediatras de Atención Primaria en la Comunidad están llamados a una huelga indefinida desde este lunes para denunciar la "crítica" situación de sobrecarga de los profesionales, con agendas infinitas, y reclamar un mínimo de tiempo por paciente.

La huelga indefinida arrancó a las 8 horas y a ella están llamados un total de 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras. La Consejería, que suele establecer unos mínimos del 100% al tratarse de servicios esenciales, ha fijado en esta ocasión unos servicios mínimos que el comité de huelga considera que permiten secundar el parón, con dos médicos y un pediatra para centros de salud que cuenten con cuatro o más facultativos y de un médico y un pediatra en centros de salud con menos de cuatro médicos.

En el primer contacto el pasado viernes entre ambas partes para iniciar la negociación se constató que las posturas estaban muy alejadas, aunque dicen estar dispuestas a seguir avanzando para llegar a un acuerdo. "De momento", explicó el comité de huelga, "no hay ni siquiera un pequeño acercamiento", y, aunque tampoco se dan por rotas las negociaciones, la gestión "a coste cero", sin inversión por parte de la Comunidad en Atención Primaria, dificulta la negociación. "En algunos puntos podría haber aproximación" pero como la Consejería de Sanidad parte de "un no rotundo a todo lo que suponga financiación", desde el comité de huelga no se ha pasado ni siquiera a valorarlos, explicó la portavoz del comité de huelga.

"Pido que no continúen con la huelga"

Preguntada por esta cuestión, la presidenta madrileña pidió a los convocantes "que no continúen con la huelga" porque "están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis y de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados y, ahora mismo, lo que no podemos es saturar los hospitales".

Así, Isabel Díaz Ayuso les solicitó "seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose para ello". "Tenemos propuestas, como hemos hecho siempre, pero al igual que ha ocurrido en Cantabria o del mismo modo que lo han hecho los transportistas, hay veces que no son momentos para hacer las huelgas porque el perjuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos".

Ayuso recordó que el "sector del transporte, por ejemplo, es un sector que directamente está pagando por salir a trabajar y, sin embargo, ha dado una gran muestra de responsabilidad, como lo han hecho, por ejemplo, agricultores, ganaderos, comerciantes, autónomos… Todo el mundo necesita ayudas extraordinarias".

"Creemos que en estos momentos lo que hace falta es colaborar entre todos porque no podemos trasladar los casos a los hospitales y tener un problema todavía mayor", dijo Ayuso quien añadió que, mientras tanto, trabajan por "asentar empleo remunerado, las horas extraordinarias".

La presidenta de la Comunidad de Madrid quiso subrayar que cuando ella llegó al cargo el presupuesto en Sanidad pública era de "8.100 millones de euros, ahora está superando los 9.700". Además, hay "1.000 médicos más que cuando yo llegué". "Los esfuerzos están ahí y las ganas también. Pero no nos vamos a conformar evidentemente con ello porque siempre hay que seguir sentándonos". "Mano tendida por supuesto".

En la misma línea se expresó el alcalde. José Luis Martínez Almeida, apelando también a los datos de Sanidad, apostó por la "desconvocatoria de la huelga lo antes posible".

Mónica García cree que es "grave"

Estas palabras de la jefa del Ejecutivo regional fueron rápidamente contestadas por las portavoces de la izquierda a través de Twitter. Para Mónica García es "grave" acusar a los médicos de perjudicar la salud de los ciudadanos, "pero es más grave todavía siendo ella la que ha desguazado nuestra Atención Primaria".

Según la portavoz de Más Madrid, esto responde a los nervios de Ayuso. "No cuela. Que deje de insultar y rectifique o que deje paso".

Es grave acusar a médicas y pediatras de perjudicar la salud de los ciudadanos, pero es más grave todavía siendo ella la que ha desguazado nuestra Atención Primaria. pic.twitter.com/ro4FNjBxn8 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 21, 2022

"Si la huelga es un problema porque pone en riesgo la salud, la solución es bien sencilla: dejar de destrozar la Atención Primaria y dotarla de los recursos y sanitarios necesarios. Está en tu mano, Ayuso. Pero gobiernas para quien gobiernas", le espetó por su parte la portavoz de Unidas-Podemos, Alejandra Jacinto.