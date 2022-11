La sanidad sigue ocupando un lugar preponderante en la Comunidad de Madrid. Continúan las negociaciones entre la consejería de Sanidad y el comité de huelga para tratar de desconvocar los paros, iniciados este lunes, a los que están llamados 4.240 médicos de familia y 720 pediatras de la región.

La izquierda continúa centrando las críticas en esta cuestión. Mónica García arremetió contra la presidenta madrileña por sus palabras de este lunes, donde pidió que se desconvoque la huelga pues no era el mejor momento para realizarla mientras se produce un incremento en los casos de bronquiolitis y otras enfermedades respiratorias. "No podemos saturar los hospitales", dijo.

"Después de llamarlos vagos y boicoteadores se atrevió a decir que ponen en riesgo la salud" de los ciudadanos, señaló indignada la portavoz de Más Madrid. "No estaba preocupada cuando puso a 6.000 sanitarios de patitas en la calle" o por los tiempos de espera que sufren los pacientes, añadió y pidió a Isabel Díaz Ayuso que "deje de un lado la soberbia y la arrogancia y rectifique cuanto antes".

La propuesta de Mónica García

La líder de la oposición anunció en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces que presentará una proposición de ley que "garantice la financiación del sistema sanitario", de tal manera que no se queden "en papel mojado" los acuerdos que alcance el Gobierno madrileño con los sindicatos. Así, propondrán un suelo de gasto en el que el 20% se destine a la Atención Primaria, "dejando fuera" de ese porcentaje el gasto en recetas porque, según denuncia, tanto el Ejecutivo regional como el PP madrileño lo incluyen cuando hablan del presupuesto dedicado a los centros de salud. Se destina "un 11% y queremos que llegue a un 20%", subrayó García.

"Queremos garantizar que esos acuerdos no se van a quedar en papel mojado, que tienen un respaldo presupuestario", explicó la portavoz de Más Madrid que añadió que también pedirán que los centros 24 horas se abran con todos los recursos necesarios.

"Que mañana ponga encima de la mesa 80 millones para retener talento y buenas condiciones laborales. Si no es imposible que podamos avanzar en la reapertura de nuestros centros de urgencias", zanjó.

Si quieres a la sanidad y a la Atención Primaria, díselo en los presupuestos. Registramos una ley de blindaje de la financiación del sistema sanitario público, la Atención Primaria y la Salud Pública. Os cuento 👇👇👇 pic.twitter.com/tuNv5R0m6G — Javier Padilla (@javierpadillab) November 22, 2022

El portavoz del PSOE señaló, por su parte, que tenemos una "semana complicada" y que la situación es "grave" y reclamó "hechos" aunque añadió que son "bastante escépticos". Juan Lobato reclamó dos cosas: que los médicos "tengan unas condiciones dignas y adecuadas y que haya un servicio que cubra las necesidades de la población".

La que también fue beligerante con esta cuestión fue la portavoz de Vox. Rocío Monasterio se ofreció, un martes más, a mediar en la negociación entre la consejería de Enrique Ruiz Escudero y el comité de huelga porque deslizó que el Gobierno autonómico no está sabiéndolo hacer. "Lo que hay que hacer es una negociación seria". "Muchas veces las negociaciones se enquistan porque los puntos de partida son equivocados. Hay que saber negociar. No hay que ir con líneas rojas" sino "con capacidad de ceder y de ofrecer. Si esto no se sabe hacer, se enquistan". Así, reclamó al consejero que "no se levante de la mesa" hasta que consiga llegar a un acuerdo.

Monasterio sigue creyendo que los médicos tienen reivindicaciones "justas" y es necesario "valorar su altísima responsabilidad". "Si hay profesionales a los que yo pagaría bien es a los médicos y a los profesores". Y abogó por que el dinero se destine a lo importante. "Si tenemos que elegir entre la publicidad del Gobierno y pagar bien a los médicos elegimos pagar mejor a los médicos".

Los anuncios de Ayuso

Casi en paralelo, la presidenta madrileña contraprogramó a la oposición anunciando algunas novedades para "mejorar las condiciones laborales" de los médicos y de todo el personal sanitario. "Esta tarde, en la mesa de negociación he trasladado al equipo que va a ir allí tres avances. El primero es seguir aumentando todas las medidas que ayuden a acabar con la precariedad laboral, como, por ejemplo, concatenación de contratos temporales".

El segundo es "implementar un sistema que evite el exceso de las citas, que las racionalice de manera que no tengan extensas horas de trabajo y que sean debidamente y rápidamente remuneradas todas las horas extraordinarias".

Y por último, Ayuso propone un plan de fidelización, de tal manera que los médicos residentes elijan la región después de concluir su formación. Así, anunció "un plan para asentar a los próximos MIR que el mes de mayo, después de una formación por parte de la Comunidad de Madrid, han de optar por nuevas plazas y yo quisiera que se quedaran con nosotros a trabajar con un incentivo para que les sea atractivo hacerlo".

La presidenta madrileña insistió en que "no es buen momento para esta huelga". Así, pidió a los médicos que la secundan que "sigan en sus puestos porque se les necesita y se les necesita a todos ahora que vienen estos picos de urgencias". "Quiero también asegurarles que no es necesario estar en una huelga para estar negociando. De hecho, ya estábamos tratando un plan de Atención Primaria dotado con 200 millones de euros que tiene que seguir avanzando", aseguró.