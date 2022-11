Carolina Alonso, la portavoz adjunta de Unidas-Podemos en el Parlamento madrileño, quiere dar el salto al Ayuntamiento de Madrid donde el partido morado no tiene ya representación. Se presentará en una lista encabezada por el exatleta Roberto Sotomayor.

Ambos salieron a arremeter este lunes contra el alcalde, José Luis Martínez Almeida, por un comentario que escribió en Twitter a colación de la publicidad que el Gobierno ha incluido en la lotería de su ley del sólo sí es sí. El regidor capitalino hizo mención a las reducciones de pena y excarcelaciones que hasta ayer se habían producido en aplicación de la nueva norma.

Por encima de ideologías, que toda una autoridad como es el alcalde de una ciudad como Madrid publique semejante tuit es de un bochorno y de una irresponsabilidad enorme. Qué vergüenza. ¡Cuánta mediocridad! https://t.co/Vc3KaUS8kA — Roberto Sotomayor 🔻 (@SuperRoStar) November 21, 2022

El alcalde @AlmeidaPP_ se ríe de las víctimas de violación y parece que sueña con que los violadores salgan de la cárcel. La cacería contra @IreneMontero y la ley sólo si es sí les ha durado una semana creando una alarma social artificial. Ahora siguen enterrándose un poco más. https://t.co/aCV1Ajgmfh — Carolina Alonso (@Carolalon1) November 22, 2022

Pero este martes, Carolina Alonso utilizó buena parte de su intervención desde la Asamblea, en la rueda de prensa habitual tras la Junta de Portavoces, para valorar esta cuestión. "Mi auténtica repulsa, me parece una auténtica vergüenza que el señor alcalde de Madrid haya decidido banalizar y reírse de las víctimas de violencia y de abuso, también de las víctimas de violación y, además, parece que se alegra de que pueda haber algún violador que pueda salir en este caso a la calle".

Alonso aprovechó la ocasión para lanzar una crítica a sus competidores directos en las próximas elecciones municipales, esto es a Más Madrid y a Recupera Madrid, el grupo de carmenistas críticos que se escindió del de Rita Mestre. "Me sorprende -dijo- que, viendo el dolor que ha infundido durante todos estos años en la ciudadanía madrileña con su mala gestión, no haya recibido ningún tipo de correctivo dentro del pleno del Ayuntamiento, que nadie le haya planteado aún una moción de censura". Para Alonso, "está claro que lo que hay que hacer con el señor Almeida es ganarle las elecciones, desalojarlo del gobierno, abrir los cajones y dejarle mucho tiempo libre para que se dedique a hacer lo que se le da bien: de bufón en redes sociales".

Según la portavoz adjunta de los morados, ha sido el PP el que ha estado "utilizando" y "jugando" desde la pasada semana "con el dolor de las víctimas de violación". Han estado "generando ruido, alarma social" y, según Alonso, han estado "mintiendo, contando medias verdades y todo, para generar un revuelo en torno a la ley solo sí es sí".

Normalmente, en la habitual rueda de prensa de los martes, es la portavoz de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, la que comparece. Y no Carolina Alonso que, si bien también sale a dar explicaciones de vez en cuando, no lo hace tan a menudo como la número uno del grupo parlamentario. Se da la circunstancia de que, la pasada semana, Jacinto decidió no seguir la línea de ataques desaforados que tanto Irene Montero como Ángela Rodríguez Pam, Victoria Rosell y el núcleo duro de Podemos emprendieron contra los jueces.

Las falsedades de Carolina Alonso

Así, fue Alonso este martes la encargada de defender la ley impulsada por Igualdad, aprobada por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y refrendada por las Cortes. A continuación reproducimos literalmente la defensa que de la misma realizó este martes la número dos del partido morado en la región:

"Ahora ya sabemos, algunas lo defendíamos desde el principio, que es una ley que está bien redactada y que además supone un avance para las mujeres. Frente a este avance para las mujeres, tenemos el oportunismo de la derecha del PP y de la extrema derecha que no le importa jugar con el dolor de las víctimas para hacer partidismo. Es una auténtica vergüenza que este señor siga siendo alcalde de Madrid. Se ha generado una alarma social y el alcalde se ha aprovechado de esa alarma social y de esas mentiras. Lo que hemos hecho desde el Gobierno de España, en este caso el Ministerio de Igualdad, es aplicar lo que se había aprobado en 2014 cuando se firmó el Convenio de Estambul y es fusionar el delito de abuso y el delito de violación. Estamos aplicando lo que nos dicen las Naciones Unidas y lo que nos decía el Convenio de Estambul. Evidentemente, la propia ley pues ya lo dice, ya lo explica que no se puede reducir las condenas ante un delito que ya recoge la propia ley y lo que ha sucedido han sido fallos. De hecho, ayer la Fiscalía General del Estado pues ya indicó que no se pueden reducir las condenas en estos casos de violación, como ha sucedido de manera errónea en la Comunidad de Madrid o en algunos casos en Murcia. Ha sido un error, lo tendrán que subsanar, pero ya la Fiscalía General del Estado e incluso juristas expertos del Tribunal Supremo ya han dicho que la ley está bien hecha y lo que hace falta es aplicarla bien. Nada más".

Son varias las falsedades pronunciadas en pocos minutos por Carolina Alonso. La Fiscalía, aunque trató de salir al rescate del Gobierno, no indicó que no se puedan reducir las condenas en los casos en los que el juez especificase que se debía imponer la pena mínima al condenado y en los que el subtipo del delito haya desaparecido con la nueva Ley de Montero, que es lo que venían haciendo ya los juzgados.

Tampoco ningún miembro del Tribunal Supremo se ha pronunciado aún al respecto. Sí lo hizo José Antonio Martín Pallín, pero es ya únicamente magistrado emérito del Alto Tribunal. Es más, es previsible que el Tribunal Supremo siga el mismo criterio de la Fiscalía.

Tampoco es cierto que las rebajas de condena se hayan producido únicamente en Madrid y Murcia. Y tampoco lo es que el Convenio de Estambul obligue a España fusionar el abuso sexual y la agresión sexual.

1/ ¿Obligaba el Convenio de Estambul a fusionar el abuso sexual y la agresión sexual en un único tipo, como afirmó alguien ayer en @laSextaTV? 🧵👇 (Spoiler: es un bulo)https://t.co/D8GifoD7xW — José María de Pablo 🇺🇦 (@chemadepablo) November 20, 2022

"Huida hacia delante"

El portavoz parlamentario del PP afeó a Carolina Alonso su "desesperación", que achacó a su posición como "número dos" en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid y utilice la Cámara regional para "hablar del alcalde" de la capital. "Se nota que esa doble condición le hace perder un poco el foco de cuál debería ser su mensaje", lamentó Pedro Muñoz Abrines.

Con este tema, dijo el portavoz popular, Podemos "debería guardar un más que prudente silencio después de lo que ha ocurrido". "Cuando no sólo no rectifican y piden perdón, sino que sacan billetes de lotería presumiendo de una ley que es un auténtico desastre, especialmente para quienes han sido víctimas de abusos sexuales y de violación, es evidente que están en una huida hacia adelante", opinó Abrines.