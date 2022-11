Fue el periódico La Vanguardia el que publicó este domingo la noticia. Lo hizo con este titular, que ya ha sido modificado: "Muere un hombre en Madrid tras acudir a un centro de urgencias sin médico".

Pero no fue así. El hombre murió en su casa de Arganda del Rey después de que los servicios de Emergencias no pudieran hacer nada por salvar su vida. La plataforma SAR (Servicio de Atención Rural) ha aprovechado la ocasión para denunciar que en el PAC (Punto de Atención Continuada) de esta localidad no había médico.

Y es que una persona acudió al PAC para solicitar ayuda en un domicilio cercano ante la presencia de un joven que se encontraba inconsciente. Según el relato de la familia, se encontraba mal desde hace días. En ese momento había dos enfermeras y dos celadores que acudieron al domicilio, donde ya se encontraban agentes de la Policía Local, e iniciaron las maniobras de reanimación con un desfibrilador semiautomático.

Pocos minutos después llegó a la casa una unidad de Soporte Avanzado del Summa 112, que continuó con maniobras de resucitación cardiopulmonar avanzada pero, tras unos 60 minutos aproximadamente, confirmó el fallecimiento del paciente.

Gestión "criminal"

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea, dio por buena la primera versión que ofreció La Vanguardia, a pesar del rápido desmentido de la Comunidad de Madrid a través de su cuenta oficial de Twitter, y culpó a Isabel Díaz Ayuso de este fallecimiento: "Antes o después iba a ocurrir… Muere un hombre en Arganda del Rey tras acudir a uno de los servicios de urgencias de Atención Primaria y no encontrar un médico. La gestión sanitaria de Ayuso es criminal".

Obtuvo contestación del portavoz parlamentario de los populares madrileños. Pedro Muñoz Abrines denunció que Alejandra Jacinto se hacía eco de "una noticia falsa" y explicó que "fue un triste fallecimiento por parada en un domicilio". "Nada que ver con el titular", lamentó. "¡Basta ya de manipular el dolor de las personas para buscar la forma de culpar a Ayuso de todo! ¡Es miserable!", exclamó.

Era evidente que iba a ocurrir…

La izquierda se hace eco de una noticia falsa.

Fué un triste fallecimiento por parada en un domicilio. Nada que ver con el titular.

Basta ya de manipular el dolor de las personas para buscar la forma de culpar a Ayuso de todo!!!

El candidato del PP a la alcaldía de Arganda, Alberto Escribano, también reaccionó a través de Twitter: "Una persona sufre una parada en su casa en Arganda, acude la Policía y el SUMMA para reanimarle pero no pueden hacer nada por salvarle la vida. La izquierda más miserable fabrica una noticia falsa, dicen que fue en un centro de salud, y vuelven a acusar a Ayuso de asesina".

Tras una hora, aproximadamente, Alejandra Jacinto rectificó ligeramente su primer comentario aunque decidió no borrar el primero. Así, volvió a escribir: "Rectifico: el señor no acudió al Servicio de Urgencias". Y añadió: "En todo caso aunque hubiera ido de poco hubiera servido porque como denuncia la plataforma SAR no había médico". A pesar de ello, la portavoz de Podemos exigió la apertura de "una investigación que esclarezca lo ocurrido".

"Si rectificas no hay caso, Alejandra", le contestó el secretario general de los populares madrileños. Para Alfonso Serrano, "el bulo de Arganda es el último ejemplo de cómo la izquierda usa una desgracia para hacer política. No vale todo. Hay que ser muy miserable, pero que mucho, para tratar de agitar redes y sociedad para usar un desgraciado fallecimiento y mentir sobre las circunstancias".

"No se puede echar gasolina"

La presidenta fue preguntada por esta cuestión este lunes. Ayuso apuntó que no ayuda mucho que se cuenten "mentiras" porque lo sucedido no se produjo "en ninguno de los centros" sino se produjo en un domicilio. Para la jefa del Ejecutivo regional, lo que no se puede "es señalar" a los centros de atención extrahospitalaria si pasa algo ni ponerse "a echar gasolina" sobre ellos.

Díaz Ayuso censuró que se mienta y consideró "muy perjudicial" que se haga una "politización" y se preocupe al ciudadano. En este punto, reiteró que si una persona tiene un problema sobrevenido importante lo que debe hacer es llamar al 112 o acudir al hospital.

"Creo que no buscan negociar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid deslizó que el sindicato convocante de la huelga en Atención Primaria (Amyts) no busca negociar y rechazó que se politice con la sanidad, como cree que ha sucedido con este caso de Arganda.

En declaraciones a los periodistas, tras participar en el VII aniversario de Madrid Foro Empresarial, en el Hotel Wellington, la dirigente regional reconoció que hay "problemas evidentes que lastran la Atención Primaria" pero rechazó que cale el mensaje de que toda la sanidad "está mal" porque en Madrid cuentan "con un sistema sanitario de primer orden", lo que cree que saben "todos los ciudadanos" que acuden a él.

Sí apostó por mejorar la situación del empleo de los profesionales sanitarios y avanzó que están preparando medidas para trasladarlas al conjunto de la sanidad. Las necesidades de los sanitarios las desliga de la parte de la "politización".

La presidenta regional hizo hincapié en que el sindicato convocante rompió "de manera unilateral la semana pasada" de la misma manera que cambiaron de criterio y, además, criticó que incluso hayan "cambiado de consejería" en la que manifestarse, dado que hoy acuden a la de Hacienda y no a la de Sanidad. "Creo que no buscan por tanto negociar si no sé... no sé como quieren hacer las cosas desde este sindicato. Yo lo respeto pero creo que no es la solución".