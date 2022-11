Ayuso propone un "pacto por la Navidad" para "recuperar la cultura religiosa, inseparable de la que venimos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid inauguró este martes el tradicional Belén de la Real Casa de Correos proponiendo "un pacto por la Navidad". "Que nos unamos en volver a ser niños en el mejor sentido, en recuperar la cultura religiosa que es inseparable de la cultura con mayúscula de la que venimos, y que necesitamos para saber adónde ir", señaló durante la presentación del montaje, que podrá visitarse de forma gratuita desde hoy y hasta el próximo 8 de enero.

"En este precioso Belén que tengo aquí detrás, y en los que se ponen en las casas, colegios, y parroquias, se encuentra este umbral de la esperanza que se nos invita a cruzar. La esperanza que, pase lo que pase no podemos perder, como tampoco la alegría", indicó Isabel Díaz Ayuso, que destacó que el Evangelio "es parte de la herencia de todos". "No es justo arrancar a los hombres de su Historia, ni de su tradición, ni de su dimensión trascendente, que buscará o no cada uno en libertad y en paz", apuntó.

Ayuso también recordó a los ciudadanos de Ucrania, afectados por la guerra, a las personas que sufren y que se encuentran solas, así como a todos los profesionales, como sanitarios, policías, guardias civiles o bomberos, que ayudan durante estas fechas y que "dejan en evidencia las actitudes meramente utilitaristas, que hacen que nada quede en el corazón, que lo más importante nos deje insensibles, indiferentes".

El Belén cumple 20 años

Esta instalación, que cumple 20 años en la Puerta del Sol, forma parte de un conjunto de propuestas que bajo el título Navidad en Sol comprende también un elenco de conciertos de diferentes corales que tendrán lugar igualmente en el patio interior, y El Bosque de los Deseos, ubicado en la Real Casa de Postas. Estas actividades son igualmente gratuitas y abiertas a todos los públicos, lo que atrajo a casi 240.000 personas las pasadas navidades.

El tradicional Belén de la Real Casa de Correos sorprende este año por la capacidad de inmersión que logrará entre sus visitantes, a través de sus distintas escenas. Está construido sobre una estructura de 155 metros cuadrados donde se edifican paisajes y ciudades inspirados en los hechos recogidos en el Evangelio.

Todas ellas están construidas y creadas con materiales como porexpan, escayola, madera y corcho mientras que para la escenografía también se ha usado arena, plantas y agua. El espectador –según explican sus creadores- está llamado a contemplarlas e interrogarse sobre el sentido de cada secuencia, convirtiéndose en un personaje más del montaje.

En total, 40 voluntarios de la Asociación Belenistas de Madrid han trabajado a lo largo de nueve meses en este proyecto: el belenismo es una actividad que ha sido declarada por el Ministerio de Cultura y Deporte manifestación representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este montaje consta de 310 figuras de reconocidos artistas como Mayo, Olot y Castells. En concreto, aquellas que representan la Anunciación a María, el Sueño de San José, la Visitación a Santa Isabel o Buscando Posada han sido encargadas especialmente al maestro Guilloto.

Un papel destacado tiene la figura de un San Isidro Labrador, que cuenta con un emplazamiento destacado en conmemoración del 400º aniversario de su canonización y con motivo de que la Santa Sede ha concedido al 2022, Año Santo de San Isidro. La aparición de este personaje, patrón de la capital -que resultaría anacrónico dentro del Belén-, se explica a través de un código QR y una cartela para que, de nuevo el espectador encuentre respuestas a todas las preguntas que despierta la visita