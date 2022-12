Vox presiona en la recta final de la negociación y amaga con no apoyar los Presupuestos de Ayuso

Rocío Monasterio sorprendió este jueves lanzando un anuncio que luego no materializó en nada en concreto. Muy molesta, la portavoz de Vox expuso desde los pasillos del Parlamento autonómico a la prensa que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no había aceptado ninguna de las propuestas que su grupo le había plantado en la negociación presupuestaria. "A día de hoy – dijo- no podemos votar a favor" de unas cuentas públicas "que no protegen a los madrileños".

Pero tampoco explicita si, de no atenderse sus reclamaciones, votaría en contra o se abstendría [sólo con un voto negativo abocaría a una prórroga de los Presupuestos; con su abstención saldrían adelante]. Lo que está claro es su rechazo a las enmiendas a la totalidad del texto presentadas ayer por la tarde por los grupos de la izquierda de la Cámara, que contaron con los votos en contra de su grupo y del PP por lo que no salieron adelante.

La dirigente regional del partido de Santiago Abascal habló, eso sí, de "humillación" doble, por un lado a su formación y por otro a sus votantes. Pero también rechaza que esto suponga una ruptura en las negociaciones y descarta que su partido vaya a imponer líneas rojas para seguir hablando hasta la semana previa a las Navidades, cuando se someterán a votación las enmiendas parciales.

Rocío Monasterio explicó que han propuesto 87 enmiendas que han recibido el no del equipo negociador del Ejecutivo regional. En concreto, Monasterio señala que 25 de ellas "son muy importantes" para Vox. Según apuntó, se ha negado "a reducir gasto para reducir impuestos, pagar mejor a los médicos, facilitar el acceso de jóvenes a la vivienda, ofrecer un bono energético a los comerciantes o dar la batalla cultural con la derogación de la Ley Trans de la Comunidad de Madrid".

De esas 25, cuatro están relacionadas con la sanidad, en donde la portavoz de Vox viene presionando a Ayuso desde hace semanas. Es más, Monasterio se ha ofrecido en varias ocasiones a mediar en la huelga de médicos de familia y pediatras, que comenzó el pasado 21 de noviembre y que este jueves llevó al sindicato Amyts a protestar frente a la Asamblea de Madrid.

En concreto estas cinco propuestas sanitarias son: aumento de los salarios de los médicos madrileños; mejoras en las condiciones laborales de los pediatras; protocolo de Atención Primaria para las embarazadas en riesgo de aborto y plan de apoyo a la adolescente embarazada y creación de unidades hospitalarias multidisciplinares de atención a padres que esperan un hijo con discapacidad.

"Vox ha sido generoso todo este tiempo apoyando la investidura, dando los votos para que Ayuso pudiera liderar este Gobierno y hemos apoyado durante este tiempo 20 leyes. Es un acto de generosidad", apuntó. Con esa mentalidad, dijo, han llegado a los Presupuestos y le presentaron al Gobierno regional una propuesta que ha sido respondida "con unas propuestas que no son aceptables para Vox, que suponían y suponen una humillación a los votantes de Vox".

Este viernes su grupo registrará sus 87 enmiendas "para que los madrileños vean qué es lo que defiende Vox".

🔴⚠️Estas son las medidas de VOX que el PP no ha querido incluir en los #PresupuestosCAM 😡Es un insulto a los madrileños 👇🏼Que expliquen por qué no quieren estas medidas pic.twitter.com/K7cEZaicbO — Grupo Parlamentario VOX en Madrid (@vox_asambleamad) December 1, 2022

"Lo mínimo es tratar bien a tu socio"

Durante el debate de enmiendas a la totalidad la portavoz de Vox espetó al consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, que "lo mínimo es tratar bien a tu socio". "No podemos votar a favor de unos Presupuestos cuando no hay ninguna intención de cambiar nada".

Monasterio remarcó que no piden "mucho", únicamente "que se miren las cuentas públicas con el mismo mimo y cuidado con que los madrileños miran su dinero. Tenemos que proteger a la familia". "No me digan que no pueden aprobar ninguna de nuestras medidas", se quejó.

Lasquetty, por su parte, puso de manifiesto que, "después de dos meses" de negociaciones, el martes de esta semana "Vox nos mandó 25 páginas". "Nosotros les hemos ofrecido propuestas concretas y yo lo que digo que es que no creo que exista nada que impida que estos Presupuestos sean aprobados".