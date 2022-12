Feijóo y Ayuso cierran filas en contra de la moción de censura a Sánchez

El Partido Popular de la Comunidad de Madrid recuperó este lunes por la noche su tradicional cena navideña en la que, por primera vez, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso acudieron como líderes de la formación a nivel nacional y regional.

Feijóo quiso mostrar su apoyo a una emocionada presidenta de la Comunidad de Madrid. En su discurso, situó a los populares madrileños como un puntal "clave" para un triunfo en las generales. "Somos nosotros o Sánchez", resumió en un discurso en el que añadió que "cada voto que no sea para el PP, servirá al PSOE".

Críticas a la moción de censura

Tras ello, el líder del PP insistió en la necesidad de que se convoquen ya nuevas elecciones generales y también tuvo críticas en su intervención para aquellos que "promueven la moción de censura" porque, dijo, "no piensan en los intereses generales porque está abocada al fracaso y solo serviría a Sánchez para brindarle una victoria parlamentaria cuando sabemos que ha perdido a la mayoría social".

"Sánchez celebraría esa moción de censura, como celebra cada voto que vaya a los partidos que la promueven, porque cada voto a esos partidos le acerca a seguir siendo presidente del Gobierno", continuó el líder del PP que insistió en que el Sánchez tiene que convocar elecciones.

"Es lo justo en esta situación. Si Sánchez confía en que está haciendo lo correcto como dice, no tiene nada que temer", ironizó el líder popular recordando que el Gobierno "en un solo día, derogó la sedición para favorecer a quienes atacan al Estado, rebajó las penas de malversación a la carta de los malversadores y consumó el asalto de Sánchez al Constitucional, en un solo día entre puentes".

"El PP va a devolver a España a la senda del crecimiento económico, el respeto institucional, a hacer reformas, no rupturas y a gobernar con la mayoría, para todos los españoles", terminó Feijóo su discurso.

No refrendar "lo que es ilegítimo"

No hay fisuras en esto con el presidente de su partido. Como ya lo explicara a primera hora de este lunes en una entrevista en la cadena Cope, Isabel Díaz Ayuso volvió a incidir sobre lo poco conveniente que a su juicio sería presentar ahora una moción contra Sánchez.

Durante la cena navideña, la jefa del Ejecutivo regional argumentó así su postura: "Podrá ser un Gobierno legítimo que emana de una urna - dijo en relación al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos- pero es un proyecto totalmente ilegítimo, que si ahora mismo fuera a unas urnas se caería estrepitosamente. Por eso no creo que sea la mejor solución refrendar lo que es ilegítimo en la casa donde reside la soberanía nacional del pueblo español, que es el Congreso de los Diputados".

La presidenta madrileña reconoció que "muchas personas" se acercan a preguntar qué va a hacer el PP para tratar de frenar al sanchismo. Y dio directrices para esas respuestas: "No os preocupéis, son cinco meses, una primera parada y, después, vamos a expulsarles de todas las instituciones del Estado".

Pero Ayuso pidió ayuda. Hizo extensivo ese compromiso para tratar de revertir la grave situación que denuncian los populares a toda la ciudadanía. "No se trata de quítate tú para ponerme yo, no se trata de una lucha de egos ni tampoco de poder. Se trata de que todos los ciudadanos, de lado a lado, voten lo que voten, la inmensísima mayoría quieran a España. Y la mayoría de los españoles quieren ser tratados por igual ante los juzgados, y las familias que más trabajan quieren igualdad en los juzgados y no entienden que unos cumplan las normas y que otros, después de haber malversado y haber arruinado comunidades enteras, se vayan a su casa como si nada hubiera ocurrido. Y la inmensa mayoría de los españoles, de lado a lado, piensen lo que piensen, voten lo que voten quieren una separación de poderes evidente, que es la que le da seguridad jurídica a un país para que venga la inversión y para que crezca la empresa. Y quiere unas instituciones fuertes para que cuando las cosas vayan mal tenga donde recurrir. Y para que cuando pasen situaciones como la del Perú haya unas instituciones que le digan a un tirano: nada ni nadie está por encima de la ley. Nada ni nadie está por encima de la ley, señor Sánchez. Nada ni nadie. Se cree la ley pero nadie está por encima de la ley", dijo entre un estruendoso aplauso.

"La sociedad civil tiene que estar con nosotros"

Y continuó señalando: "¿Y qué vamos a hacer a partir de ahora? No rendirnos, organizarnos y ayudar a que la sociedad civil, cada uno desde sus responsabilidades, haga lo mismo". Y es que Ayuso apuntó que cuando la gente pregunta ‘¿y qué hace Feijóo?’ hay que preguntar a la gente ‘¿y qué haces tú?’".

Así las cosas, la presidenta de la Comunidad de Madrid instó a los ciudadanos a poner su grano de arena hasta que lleguen las próximas elecciones. "Si tú te quejas porque hay una situación de profunda injusticia o piensas que en el colegio de tus hijos hay algo que no te gusta, lo tienes que denunciar. O si tu eres un juez o un fiscal que ya no quiere lo que está sucediendo lo tenéis que manifestar y si eres un rector que no quiere que un podemita, por el simplemente hecho de ser ‘amigo de’ se ponga a la cabeza de una universidad, que es un escándalo lo que están pretendiendo hacer con las universidades, salir a denunciarlo".

Ayuso subrayó que "la sociedad civil ya no puede sólo depositar en otros lo que pueda suceder durante el 2023. La lucha por la libertad nunca ha sido tan importante en España. Y muchas veces no nos lo queremos creer porque hemos vivido en un cierto Estado del bienestar muy bueno donde nos hemos dado libertad, donde ha habido contrapesos y reglas del juego. Esto ha cambiado. Sánchez ha roto la baraja. Le toca a España todos los días en columnas, en redes, hablando con vecinos, en sus puestos de trabajo pelear todos juntos por un trabajo que el PP va a llevar hasta el final, pero que la sociedad civil tiene que estar con nosotros".

Y no es la primera vez que lo menciona, pero al volverlo a sacar a colación entre los suyos este lunes afianzó lo que con mucha probabilidad será su nuevo lema de campaña electoral. "Ahora ha llegado el momento de decirle a los españoles ‘o Sánchez o España’".