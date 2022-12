Isabel Díaz Ayuso: "Lo que Sánchez está pensando es en instaurar una república con un referéndum"

La oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, que representan PP y Vox, no está de acuerdo en la estrategia a seguir para echar al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que está aprovechando los últimos coletazos de 2022 para aprobar las leyes ideológicas que le quedan y pagar el apoyo de sus socios de Bildu y ERC.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció que propondría una moción de censura contra Sánchez y desde el PP, con su presidente Alberto Núñez Feijóo, prefieren centrar en las convocatorias electorales de 2023, las municipales y autonómicas del 28 de mayo y las generas de finales de año, todos sus esfuerzos para desalojar al PSOE y sus socios del poder en todas las administraciones.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado su posición ante ambas estrategias y por qué prefiere que "el 28 de mayo tiene que haber moción de censura en todos los pueblos de España y poner a esta gente en la calle". En este sentido, Ayuso ha asegurado que "2023 va a ser la batalla por la libertad más importante de la democracia".

La presidenta de la CAM ha dicho que "lo que hay en el Gobierno es un proyecto que ya no es legítimo" porque "no se presentó" en las urnas "para estos fines". Para Ayuso "Sánchez es el mayor estafador y el mayor tirano de la democracia" y que "en el Congreso están los mayores enemigos de España" apoyándole.

"La inmensa mayoría de los españoles tienen dignidad y cumplen las normas y saben que un etarra es un etarra, que un violador no puede salir a la calle y que un golpista no puede ser indultado", ha destacado Ayuso que ha dicho: "¿Cómo que el PSOE no se ha lucrado en 40 años en democracia?". En este sentido, ha puesto los ejemplos de Andalucía y Cataluña para explicar cómo el principal partido del gobierno también ha malversado fondos públicos.

Cree Ayuso que "vivimos en una pseudo dictadura" y que si no sale adelante la moción de censura que ha propuesto Vox esto podría dar una imagen exterior de que "los españoles están a favor y con unas ideas que les van a cohesionar aún más". Por eso piensa que echar a Sánchez será "mucho más difícil una vez que esto (el apoyo al presidente en una moción de censura) se haya refrendado en el Congreso". Advierte que si no prospera una moción de censura en las instituciones europeas "no se creen que España haya degradado su democracia".

Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha señalado que "están empobreciendo a la mayoría de los españoles para comprarlos a lo largo de 2023" y por estos motivos pide al periodismo que "se comporte como un contrapoder" porque no entiende que "haya un sólo periodista que apoye la malversación, la sedición y esté a sueldo de Moncloa". "Cuando perdamos la moción de censura se va contar en esos medios como un triunfo del tirano", ha añadido.

"Me comprometo como presidenta de la CAM y de un grupo parlamentario a no sólo no olvidar y a dejarnos la piel y la vida para que los españoles recuerden hasta el 28 de mayo lo que está pasando", ha dicho Isabel Díaz Ayuso que ha resaltado la fuerza del PP a nivel nacional y su implantación en todos los municipios españoles como "la oficina de correos o la plaza de toros".

Ayuso también ha tenido unas palabras hacia el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que se ha mostrado contrario a algunas medidas que ha aprobado el Gobierno de Sánchez. Ha dicho que lo que está haciendo lo hace "de una manera muy cobarde" y que "es una maniobra que está pactada con Sánchez". "Esto demuestra que para el 28 de mayo se les acaba el chiringuito porque van a perder los municipios y la inmensa mayoría de las CCAA", ha advertido. Por este motivo ha reiterado su oposición a la moción de censura: "no hace falta un pleno en el Congreso que saldrá retorcido en los medios de comunicación".

El ataque contra la Corona

Díaz Ayuso ha destacado que "hay tres elementos que son contrapesos" que la izquierda quiere "destrozar" porque impiden sus planes: la Constitución, "que en lugar de cumplirla quieren deslegitimarla", y los otros dos "son Madrid y la Corona, que siempre han ido de la mano".

En su opinión "la monarquía es lo siguiente" con lo que quiere acabar la izquierda, porque "lo que Sánchez está pensando es en instaurar una república con un referéndum" similar al que también hará en Cataluña.

La popular ha advertido de que si no se desaloja al PSOE y sus socios del poder el próximo año "en el 2024 puede haber cosas que nos hielen la sangre", entre ellas este referéndum contra la Corona.