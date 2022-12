El Gobierno de Pedro Sánchez está aprovechando el fin de 2022 y la urgencia que tiene para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, año electoral, y así cerrar las leyes ideológicas que aún no ha aprobado. Además, para lograr el apoyo definitivo de sus socios de Bildu y ERC y allanar el camino a reeditar la mayoría Frankenstein tras las próximas generales ha claudicado ante ellos y modificar los delitos de sedición y malversación.

Por otro lado, la oposición tiene distintas estrategias. La primera, esperar a las urnas, como pide el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la segunda, una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez que es la que prefiere el presidente de Vox, Santiago Abascal. Para comentar estos asuntos y otros en clave interna de la Comunidad de Madrid ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio su presidenta, Isabel Díaz Ayuso.

Ayuso ha contado, en primer lugar, qué ha ocurrido con los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, que van a ser tumbados por Vox.

"Vox ha sido nuestro único socio" y "teníamos el compromiso de sacar estos presupuestos" con ellos, ha comenzado la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los presupuestos se les presentaron en septiembre, más de "11.000 partidas presupuestarias". Pero "en dos meses no recibimos información" de Vox, y dos meses después "presentan 89 enmiendas, y cuando empezamos a debatirlas, se levantan" y se van sin discutirlas. Posteriormente, "las presentan fuera de plazo" y algunas no estaban bien.

Es arbitrario retorcer el Reglamento

Ayuso ha querido dejar claro que la Asamblea de Madrid "es una cámara que cumple el reglamento", no como el Parlament de Cataluña. Aquí, señala, "si alguien se pasa en su tiempo de intervención se le corta el micro". Y si presentan las enmiendas fuera de plazo, no se pueden admitir.

"No entiendo qué ha pasado" con la presentación fuera de plazo, pero no se puede dar esta imagen de la derecha, "cuando la izquierda está tan bien organizada". Ayuso no sabe si ha sido un error de Vox, pero no puede admitir que digan "que esto es arbitrario". "Lo que es arbitrario es retorcer el Reglamento" para hacer algo que nos beneficia a nosotros.

Por último ha querido dejar claro que los de Vox "no siempre han sido socios leales", como se ha visto en la huelga sanitaria y también con la comisión de Aval Madrid o la comisión de investigación de las residencias. "Pero tengo más en común con Vox" que con otros partidos, ha concluido.