Almeida, sobre la batalla del PP contra Ayuso: "Me equivoqué" pero "yo no fui Judas Iscariote"

El ciclo electoral que comienza en 2023 va a tener en Madrid, ciudad y provincia, una de sus principales batallas. En la CAM, Isabel Díaz Ayuso tratará de retener la presidencia, convertida en principal oposición a Pedro Sánchez frente a la izquierda de Más Madrid, PSOE y Podemos y los vetos de Vox. Por su parte, José Luis Martínez-Almeida intentara hacer lo mismo en el Ayuntamiento de la capital de España y conseguir una mayoría absoluta entre las críticas a su gestión continuista con el anterior gobierno Manuela Carmena.

El alcalde de Madrid, que se encuentra inmerso en una batalla con Vox para aprobar los presupuestos de 2023, ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio y ha hablado de este y otros temas de la actualidad política como la situación de Madrid Central, las luchas internas del PP capitalino y el asalto del Gobierno de Pedro Sánchez.

Almeida ha dado su versión sobre la batalla del PP contra Ayuso que acabó con la caída de Pablo Casado de la presidencia del PP. El alcalde ha reconocido que "me equivoqué", pero ha asegurado que "yo no fui Judas Iscariote".

De Madrid Central a Madrid 360

Sobre la polémica de Madrid Central en la que en su campaña para la alcaldía dijo que lo quitaría el alcalde ha dicho que "lo primero que hice fue dictar una moratoria" y ha culpado a la Justicia de mantener el gran proyecto de Manuela Carmena porque "al día siguiente" recibió "un auto de un juzgado que me dijo que no lo podía tocar ni suspender". Martínez-Almeida ha dicho que el Ayuntamiento recurrió ese auto y lo perdió. Por estos motivos, lo que hizo el consistorio fue cambiar Madrid Central por Madrid 360.

Ha defendido que han conseguido una nueva moratoria para que vehículos de transportistas con un distintivo B puedan entrar en el Distrito Centro y ha criticado que "a pesar de lo que se ha dicho de Carmeida", un mote que le pusieron por su política continuista con la anterior administración, "tenemos un esquema de actuación en el que la sostenibilidad tenga tres patas" para conseguir "mejorar la calidad del aire".

El alcalde se ha escudado en que las medidas que toma sobre el tráfico se deben al cumplimiento de "la normativa europea" y ellos no son "como la izquierda que se cree que todo se reduce a un crisis climática". "Yo no cedo a la propaganda progre, tengo una normativa sobre calidad del aire de la UE", ha apuntado Martínez-Almeida.

Ha dicho que que con sus políticas "vamos a conseguir una buena calidad del aire, que lo estamos haciendo, y no vamos a ahogar el crecimiento económico de Madrid ni desde luego vamos a dejar atrás a la gente eso, creo, es el equilibrio que se está consiguiendo en la ciudad de Madrid". Para el alcalde "somos de lo que pensamos que no hay ningún problema con el vehículo privado que en su caso lo que habrá es que haya vehículos privados renovados que tengan que estar circulando y por eso hemos dado líneas de ayuda de más 100 millones de euros para que la gente tenga una ayuda para poder cambiarlo. También ayudamos a los gasolina y los diesel. Nosotros no vamos a violar el principio de neutralidad tecnológica", ha apuntado.

"Tengo que asumir que hay una ley de cambio climático aprobada el año pasado donde se indica que en las zonas de bajas emisiones no se podrán adoptar medidas de carácter regresivo", ha resaltado el regidor de Madrid.

"No fui Judas Iscariote, no lo fui"

Martínez-Almeida ha declarado que "no me arrepiento de ser portavoz nacional" del PP de Pablo Casado, aunque "estoy mucho más cómodo como alcalde de Madrid". Ha reconocido que "me equivoqué", que "aquello acabó como acabó y, estando ahí, cometí errores": "Todo el mundo sabía que defendía un modelo de partido, que era el de la tercera vía. No era un modelo contra Ayuso".

El alcalde de Madrid ha dicho que incluso le habló a la presidenta regional sobre su "tercera vía", pero que cuando vio "por dónde iban las cosas, debí dejar de defender ese modelo": "No fui Judas Iscariote, no lo fui". Martínez-Almeida ha insistido en que, "en un momento dado, me debí quitar de en medio", pero también ha subrayado que "lo obvio está ahí: nunca la CAM y el Ayuntamiento se han entendido tan bien". "No tenía nada en contra de Isabel, yo defendía un determinado momento de organización", ha repetido.

Críticas a Ortega Smith

Martínez-Almeida ha reconocido que es alcalde de Madrid gracias a los votos de Vox, pero que de no haber estado tanto él como su partido, "por un lado, hablando con Villacís y, por otro, con Ortega Smith, no hubiera habido cambio de gobierno": "Si no hubiéramos estado en medio nosotros, Manuela Carmena seguiría siendo alcaldesa".

El alcalde del Foro ha dicho que el de Madrid Central "es el único flanco" por el que le Vox ataca y, dirigiéndose a los votantes de la formación que lidera Abascal, ha señalado que, "durante dos presupuestos", Ortega Smith "ha renunciado conscientemente" a la negociación: "Eso no es culpa mía: no ha querido negociar. Vox no ha presentado ni una sola enmienda a los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid". Además, ha justificado la no rebaja del IBI acusando, de nuevo, al candidato de Vox: "Si Javier Ortega se hubiera sentado, lo hubiéramos rebajado al tipo mínimo legal. La importancia de tener presupuestos es muy alta".

Además, sobre el posible fichaje de Villacís por el PP, ha lanzado balones fuera –"Será ella quien lo tenga que decir, ella ha dicho lo que ha dicho"– y ha negado que haya hablado con la vicealcaldesa sobre el tema.