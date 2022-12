Ayuso: "En el Madrid castizo, a eso que hace Sánchez lo llamamos 'engañabobos': 5 euros al mes por un voto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid realizó este miércoles su balance del año. Lo hizo tras el último Consejo de Gobierno de 2022. Isabel Díaz Ayuso sacó pecho de su gestión y de sus políticas de contención frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"No nos hace falta dar 17 euros al mes a las familias para que crean en la Comunidad de Madrid. Eso lo hacen los que no saben gobernar y pretenden comprar votos por 17 euros al mes: 5 euros al mes por persona. En el Madrid castizo, a eso que hace Sánchez lo llamamos ‘engañabobos’: 5 euros al mes por un voto".

Fuentes cercanas a la presidenta madrileña destacaron también anoche el cheque de 200 euros anunciado por el propio Pedro Sánchez. "Los 200 euros para las familias vulnerables es una vez al año, no al mes", por lo que estaríamos hablando de "17 euros por familia al mes, menos de 5 euros por persona al mes". Y es que "Sánchez ha hablado de 4 millones de familias. Si fuera al mes, sería 9.600 millones de euros al año: imposible". "¡De traca!", exclamaban.



Ayuso diferenció también sus políticas de las del Gobierno central. "No financiamos a las personas por el hecho de existir. No damos cheques por ser jóvenes o por ser mujeres. Fomentamos que cada uno dirija su vida, que elija libremente, que decida o no estrenar una obra de teatro, tener un hijo o levantar una empresa".

"Copia y pega tarde y mal"

Además, la jefa del Ejecutivo regional recordó, con respecto a las medidas que anunció este martes el presidente del Gobierno, que "las comunidades autónomas contribuimos a este plan, aunque él no lo reconozca. Concretamente, estimamos que Madrid aportará casi 500 millones de euros menos por estos ingresos. La bajada del IVA afecta a las comunidades autónomas: estamos de acuerdo en que se bajen impuestos, pero el presidente del Gobierno debería advertir de que ese esfuerzo lo hacemos todos".

Y advirtió de que "todo lo que nos criticaron en campañas masivas y destructivas, ahora lo copian y lo pegan tarde y mal, como la bajada del IVA. Y nos preocupa muchísimo la inseguridad jurídica. El traje a medida hecho para los que no cumplen. Mientras los autónomos, pequeños y medianos empresarios y las familias no pueden más".

Ayuso destacó que "la lucha de la Comunidad de Madrid por el Estado de derecho y España, por la libertad y el respeto a las instituciones como condición para esa prosperidad va calando: cada vez somos más y cada español sabe que tiene que defender el orden constitucional allí donde pueda. Ante el último intento de Sánchez de politizar la Justicia, cientos de profesores, juristas, pensadores, periodistas y ciudadanos anónimos han escrito, hablado y dejado claro que España nos importa y es cosa de todos".