Escudero llama a la calma, pide a Darias mejores controles en Barajas y activa la fase prealerta ante el Covid

El consejero madrileño de Sanidad salió este viernes a explicar las medidas que la Comunidad de Madrid ha decidido poner en marcha ante las noticias que llegan de China en relación al Covid 19. Enrique Ruiz Escudero lanzó un mensaje de calma pero añadió que "la tranquilidad" no debe estar "exenta de control".

La rueda de prensa de Escudero se produjo después de los anuncios realizados por la ministra Carolina Darias: a los viajeros procedentes del país asiático se les exigirá un test negativo o, en su defecto, la pauta completa de vacunación.

Test negativo: la vacuna china no es fiable

El consejero madrileño no quedó conforme con estas medidas. Según expuso, sería necesario pedir un test negativo a esos viajeros, independientemente de lo que marque su certificado de vacunación pues la vacuna china no tiene la misma eficacia y, además, no ha sido autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Además, el responsable de la Sanidad madrileña volvió a pedir a Darias que convoque al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para que comunique a las comunidades autónomas qué sabe el Gobierno de la situación real de China [no hay datos oficiales] y la coordinación que se va a llevar a cabo con el resto de países de la UE así como entre las distintas autonomías. Algo que la ministra no ha hecho. En cambio, sí está convocada para este viernes una reunión de la Ponencia de Alertas.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso activa así la fase de prealerta. Estas son las medidas que ha decidido poner en marcha:

Hospitales

La Dirección General de Salud Pública va a dar la indicación a los hospitales de la región para que en las urgencias se haga PCR con secuenciación (no test de antígeno) ante casos con sintomatología sospechosa que hayan tenido estancia reciente en países asiáticos. Los laboratorios de la red pública de estos centros están preparados, además, para analizar posibles nuevas variantes y sublinajes.

Asimismo, el Servicio Madrileño de Salud mandará instrucciones a estos mismos hospitales para que revisen de inmediato los planes de contingencia con el fin de que estén actualizados. También, en caso de ser necesario, se podrá activar de forma preventiva en 12 horas las primeras 400 camas en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal.

Residencias

En cuanto a las residencias de mayores, se mantienen las visitas para familiares como hasta ahora sin restricciones, la obligatoriedad en el uso de la mascarilla y se ha comunicado a todos los centros la exigencia de mantener el stock de batas, mascarillas y gel hidroalcohólico. La actividad en estos centros es de normalidad, con algunos brotes y pocas hospitalizaciones.

"Una de las lecciones aprendidas de olas previas en la pandemia es el perjuicio que el aislamiento supone para los residentes y la importancia de las visitas, por lo que la intención de este protocolo es mantener, siempre que sean posibles, los encuentros", señalan desde la consejería.

Además, las consejerías de Sanidad y Familia, Juventud y Política Social realizarán una campaña de captación activa en centros socio-sanitarios para vacunar a aquellos residentes, usuarios y trabajadores que no hayan recibido la segunda dosis de refuerzo. Asimismo, han pedido que todos los centros revisen sus planes de contingencia y que mantengan material de equipos de protección suficiente.

En esta línea, las Unidades de Atención a Residencias (UAR) de Atención Primaria y los geriatras de enlace de los hospitales comprobarán el correcto funcionamiento de los circuitos en las residencias y la formación específica sobre prevención y control de infecciones.

"Ayuso no ha generado alarma"

Escudero incidió en que "en ningún caso Ayuso ha generado ningún tipo de alarma". Pero recordó que un país súper poblado como es China ha pasado de aplicar la política de "covid cero a abrir sus fronteras" con lo que ello puede acarrear. Por tanto, la "responsabilidad" de las administraciones es estar en "alerta" y "preparados" para cualquier tipo de situación que pudiera darse.

"No estamos hablando de alarma pero sí de estar atentos. Madrid está preparada en lo que es nuestro ámbito competencial", dijo, pero piden que el Gobierno haga lo propio con el suyo, como es el aeropuerto de Barajas.

Ahora mismo la situación epidemiológica es de "control", recordó: "Actualmente la incidencia de casos en la región en mayores de 60 años es de 174 casos por 100.000 habitantes a 14 días y de 78,9 a 7 días. Y ayer jueves había ingresados en la región 179 pacientes por Covid-19 en planta y 17 en UCI".