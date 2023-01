Ayuso desafía a Belarra y anuncia que mantendrá el concepto y el nombre de "familias numerosas"

Isabel Díaz Ayuso participó este viernes en una nueva jornada organizada por el PP de Madrid que ella preside. Estos actos arrancaron en octubre y se prolongarán hasta febrero. En estas jornadas, la presidenta de los populares madrileños quiere poner el foco en temas que para ella son importantes: dar la batalla ideológica frente a la izquierda, preparando así al partido para su próxima cita de mayo con las urnas.

La de hoy estaba centrada en la persona y en el valor de la familia. Y la jefa del Ejecutivo regional decidió anunciar que la Comunidad de Madrid mantendrá el concepto y el nombre de familias numerosas, haciendo frente así al Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, a la ministra Ione Belarra, que fue la encargada de anunciar que se eliminará el término familia numerosa de la ley de 2003 que pasará a denominarse Ley de Protección a las Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza, a través de la nueva Ley de Familias, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales que ella dirige.

"Hasta el momento la única política de familia que conocemos desde la izquierda es que harán desaparecer el concepto de familias numerosas, que pasarán a llamarse familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza; siempre, por cierto, desdibujando a la mujer y la maternidad", comenzó denunciando Ayuso.

Para la presidenta madrileña esto es un "despropósito absoluto" y un "desprecio a las familias en general". Así, anunció que mantendrá el concepto y el nombre. Las familias, aseguró, van a formar siempre parte de la agenda de su Gobierno por lo que presentarán nuevas medidas que les "ayuden y les faciliten las cosas en el día a día, porque nuestro modelo es exactamente el contrario, una apuesta decidida por la familia donde algunas necesitan un reconocimiento y un apoyo mayor si cabe y esto no es en detrimento de nadie".

Invasión de competencias

La Comunidad de Madrid ya advirtió hace unas semanas de que la nueva Ley de Familias del Gobierno central invade las competencias de las comunidades autónomas, discrimina a las familias numerosas y carga con el coste de las nuevas medidas a las regiones sin ofrecer ningún tipo de financiación.

Respecto a la sustitución del concepto de familia numerosa por el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza que establece el anteproyecto, el Gobierno regional lamenta que se niegue el valor específico de estas familias, cuyo nombre desaparece tras más de 80 años en el ordenamiento jurídico español.

En este sentido, la Comunidad de Madrid reclama un tratamiento diferenciado a las familias numerosas que, "sin negar beneficios a otros modelos familiares, reconozca y valore la aportación, el compromiso y la generosidad de las familias que contribuyen con un mayor número de hijos al sostenimiento del estado del bienestar".

Teléfono para la mujer embarazada

Pero no fue el único anuncio de Ayuso. También avanzó que se pondrá en marcha un teléfono de información a la mujer embarazada. "A favor de la vida, no en contra de nadie", señaló. "La mujer embarazada tiene derecho a informarse y no estar sola ni presionada por nadie, ha de recibir acompañamiento, asesoramiento cuando lo pida o lo necesite. Y, por eso, estaremos ahí".

Así, aseguró que quieren poner el acento en la mujer joven, "a la que se le está hurtando información sobre las consecuencias del aborto". "Aunque la izquierda piense que no, son las mujeres quienes deben libremente decidir qué información desean recibir, sea por una campaña que han visto, por ejemplo, publicada en el Metro o a través de su médico o a través de nuevos canales que ponemos a su disposición desde la Administración pública".

Ayuso afeó que "hemos llegado al disparate de considerar que traer hijos al mundo produce huella ecológica o va contra el empoderamiento femenino. Se trata de una mezcla de manipulaciones ideológicas y errores que vienen de los materialismos, el afán desmedido de seguridad, el resentimiento y el olvido de quiénes somos".

Reivindica el "papel del padre"

La jefa del Ejecutivo regional quiso también reivindicar el papel del padre, que es una "figura despreciada y perseguida: hoy se criminaliza a todos los hombres por serlo". Así, denunció que "se aprueban leyes que invierten la carga de la prueba: el hombre, el padre, el marido ha de demostrar que no es culpable".

Además, "en ocasiones, su papel queda relegado al de la madre, como si sus hijos para él no fueran igualmente importantes. Y todo esto es una perversión de la vida misma, del Estado de derecho. Y todos nosotros estamos obligados a erradicarlo", señaló. "Quiero rendir homenaje al papel de los padres y su papel en el desarrollo de sus hijos", reiteró. "Muchos dejan todo por sacarlos adelante. Son capaces de todo por su familia. Cómo ocultar algo tan verdadero".

Ayuso pidió "perder cualquier miedo a quienes nos llamen rancios por defender a la familia. Nada está más de actualidad y nada es tan necesario". Y concluyó afirmando que su Gobierno no va a dejar "solas a las familias en uno de los momentos de la historia más difíciles para ellas. No hay institución más valiosa y necesaria que la familia. Quien vive para sí mismo no vive".