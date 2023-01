Nadia Calviño decidió cargar a través de los micrófonos de Radio Nacional contra la última medida fiscal anunciada por Isabel Díaz Ayuso este mismo jueves. Se trata de la nueva deducción en la cuota autonómica del IRPF para incentivar la llegada de inversiones.

Para la vicepresidenta primera del Gobierno esto es "una cortina de humo" para "no hablar de otros temas". Pero no se quedó ahí y afirmó: buscar "millonarios latinoamericanos" es una medida que "se califica por sí sola".

Estas palabras obtuvieron pronto la respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ayuso, que se encontraba en un acto del PP que ella preside, no quiso pasarlas por alto y al término de su discurso durante las jornadas populares La persona en el centro, mandó un mensaje directo y contundente a la ministra Calviño.

"Hoy ha efectuado la vicepresidenta del Gobierno unas gravísimas declaraciones en la radio… Yo creo que fruto, para variar, del sectarismo, de la irresponsabilidad y de la falta de información que caracteriza este Gobierno respecto a la medida fiscal que hemos presentado ayer. Esto no es para beneficiar a los ricos latinoamericanos sino para beneficiar a los inversores del mundo entero", comenzó señalando la jefa del Ejecutivo regional quien, no obstante, añadió: "No sé si el Gobierno de Sánchez tiene algún problema con lo llamado latinoamericano, pero precisamente argentinos, colombianos, peruanos y no digamos venezolanos o cubanos huyen de sus políticas y viven aquí en Madrid en libertad".

"Ayer Sánchez tuvo la oportunidad delante de inversores latinoamericanos de llamarles ricos y decirles lo mismo y no le vi tan valiente", apuntilló Ayuso entre una estruendosa ovación de los suyos.

Sánchez "ataca directamente a Madrid"

La presidenta quiso también recordar cómo el Gobierno "ataca directamente a Madrid, a su financiación y le ha asestado un duro golpe a una fuente de financiación fundamental para un Madrid internacional como el nuestro a través del impuesto de Patrimonio".

Así, explicó que su Gobierno lo que está haciendo es "atraer otra vez inversión a pesar de los desmanes del Gobierno y, por eso, no se trata de los ricos, se trata de todas las economías, también de la clase media y de aquellos jóvenes españoles de clase media, de todas las clases sociales que se fueron de España huyendo de sus políticas y que ahora queremos que vengan a vivir entre nosotros".

"Me gustaría que el presidente del Gobierno nos explicara cómo si le asestas golpes a la economía de Madrid, si descapitalizas la capital de España expulsando sus empresas y sus negocios, si toda la financiación que tendría que ir para la Comunidad de Madrid va para sus socios independentistas en Cataluña, cómo pretenden que nosotros recaudemos más", afirmó.

Y como esto es así, "como la Comunidad de Madrid se tiene a sí misma, lo que va a hacer, como ha hecho siempre, es confiar en el capital, en los autónomos, en los empresarios y en los inversores de todo tipo y sabemos que se recauda más cuando se bajan los impuestos y los ciudadanos son libres".

"Por eso, señor Sánchez, pusimos en marcha estas deducciones el día de ayer, sorteando su injusto impuesto de Patrimonio totalitario y que hemos recurrido ante el Constitucional y por más que lo intenten, la economía de Madrid, a pesar de ustedes, seguirá creciendo y será el motor económico de España porque así lo han decidido libremente sus ciudadanos", concluyó entre fuertes aplausos.