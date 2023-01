Ayuso desgrana el plan de Sánchez y advierte: "Lo único que no puede ocupar son las urnas. Voy a dar la batalla"

La presidenta de la Comunidad de Madrid desgranó este lunes paso a paso el plan de Pedro Sánchez para continuar en el poder. Lo hizo en un encuentro informativo de El Mundo y Expansión. El presidente del Gobierno, remarcó, pretende "terminar con la España de la Transición y llevarnos a una república federal, laica y plurinacional, al dictado de quienes odian a la primera".

Así, Isabel Díaz Ayuso señaló que el "sanchismo está ocupando todo espacio político, institucional y social de manera totalitaria e ilegítima" con la "clara intención de cambiar el orden constitucional por la puerta de atrás, despreciar, generar dependencia de las arcas públicas en el mayor número de españoles posible, y hacer imposible la alternancia en el poder".

Pero advirtió de que "lo único que no pueden ocupar el sanchismo y sus socios son las urnas, y es ahí donde tenemos que ganar". "Desde luego, yo voy a dar la batalla", aseguró para destacar que el poder ejecutivo, legislativo y judicial; la opinión pública, los medios de comunicación y los organismos públicos y semi públicos "están siendo colonizados por la ultraizquierda, por grupos que llevan años proclamando su intención de acabar con la Nación española".

"Todo esto al final va minando las instituciones, la convivencia, la prosperidad y, como ha ocurrido en todo el mundo, acaba dejando sin libertad, sin riqueza, y sin país a todos y cada uno de los españoles" continuó Ayuso, reiterando que nada es "improvisación" y que el citado plan "pasa por anular todo lo que defiende a los ciudadanos de los abusos y de la arbitrariedad del poder".

Partiendo de que Sánchez "actúa contra la Nación" y que ahora la "maniobra" pasa por "anular las estructuras sociales, a los jueces, las leyes, el Código Penal, a la oposición y a la prensa libre", la presidenta madrileña aseguró que los "ciudadanos no podrán defenderse del poder".

"Sánchez tiene el plan de someter a la Justicia, como ha hecho con la Fiscalía y el Tribunal Constitucional; censurar a la prensa, con ataques personales a periodistas y comunicadores; destruir a la oposición con quien no debate las leyes porque lo hace todo por decreto", prosiguió la jefa del Ejecutivo regional, para remarcar que el "plan final es que el ciudadano no tenga modo de defenderse del poder y que toda protesta sea silenciada o desacreditada o comprada". "Todo esto lo hemos visto ya en Hispanoamérica: está trasladando el mismo plan. Es el mismo modelo".

El plan: referéndum en Cataluña

En este punto, lamentó que hoy España es un país con unas garantías constitucionales "mucho más débiles que hace cuatro años". "Es inédito en nuestra Historia democrática que tanto la presidencia como la vicepresidencia del Tribunal Constitucional tengan la misma sensibilidad política", recordó.

Ayuso también alertó de que otro de los fines de este plan es que haya referéndum de autodeterminación en Cataluña. "Ha eliminado de facto el delito de sedición de nuestro ordenamiento, amnistiando por la vía de los hechos a quienes fueron condenados y ahora sabemos lo que eso significa: una invitación a un nuevo referéndum ilegal, pero esta vez sin consecuencias y con la colaboración del presidente si, llegado el caso, su sillón en La Moncloa dependiera de ello".

"Solo las urnas, el voto libre y responsable de los españoles, pueden salvarnos de que Sánchez y sus coaligados de ultraizquierda, independentistas y herederos de Eta culminen su plan […] Si no queremos verlo, no será porque no lo estén mostrando descaradamente. Si los españoles no despiertan y caen en la cuenta de lo que están haciéndole, varias generaciones pagarán el precio de esa ceguera. Si la sociedad española no lo ve lo que está pasando es que somos tontos", concluyó.