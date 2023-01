Así fue la tensa entrevista de Rocío Monasterio en 'Es la mañana de Federico'

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid acudió este miércoles a La Mañana de Federico. Lo hizo en plena polémica por la propuesta del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, acerca del aborto. Minutos antes de su aparición en los micrófonos de esRadio, el partido de Santiago Abascal filtraba a El Debate que la había reelegido como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

La tensión se palpó desde el primer momento. Y es que Rocío Monasterio decidió repetir de forma compulsiva varias ideas. Dos ellas fueron (Borja) Sémper y la (cadena) Ser, haciendo imposible el normal desarrollo de la entrevista. Ni siquiera un debate pausado. La dirigente de Vox ni escuchaba ni contestaba a una sola de las cuestiones. En cambio, decidió arremeter contra esRadio y contra Federico Jiménez Losantos por no invitarla a hablar cuando ella consideraba que tenía que hacerlo; esto es, cuando tumbó los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso.

"En diciembre estuve llamando yo a esta casa para poder explicar mi versión y no quiso usted que viniera aquí", dijo obviando que tanto esRadio como Libertad Digital se ha hecho eco de su versión en repetidas ocasiones. "¿Cómo que no quise yo?, ¿qué hace usted aquí?", le inquirió Jiménez Losantos. "La prueba de que puede explicar usted su versión es que está aquí. Es más, el único medio que ha apoyado a Vox cuando no le apoyaba nadie es esta casa".

La subdirectora Rosana Laviada quiso añadir un dato más: "Durante el año 2022 tanto usted como Díaz Ayuso vinieron dos veces cada una". Monasterio insistió entonces que en diciembre no se escuchó su versión a lo que ya Losantos zanjó: "A mí no me dicta ni usted ni nadie a quién entrevisto en mi programa".

Los Presupuestos de Ayuso

"¿Qué se siente al votar junto a Mónica García, a Podemos y a Lobato contra los Presupuestos de Ayuso?", comenzó preguntando Jiménez Losantos, antes de ese rifirrafe. Con ellos "no se vota nada. Lo que me pregunto yo es qué se siente votando contra el registro de las enmiendas de Vox", contestó Monasterio obviando que si esto fue así es porque su grupo parlamentario presentó fuera de plazo dichas enmiendas.

"¿Y qué se siente defendiendo las políticas de la izquierda?", dijo en relación a la conocida como Ley Trans de Cristina Cifuentes, una de sus máximas obsesiones. "¿Por qué, por qué, por qué mantenemos la Ley Trans?, preguntaba de forma compulsiva Monasterio. "¿Por qué el Partido Popular - bajo las órdenes de Prisa, bajo las órdenes de la Ser- continuamente tiene miedo?".

La de sus enmiendas a las cuentas públicas del Gobierno madrileño no fue la única falsedad pronunciada por Monasterio ante los oyentes de esRadio. "Ayer vi la rueda de prensa de tu marido, Iván, que estuvo brillante, no siempre veraz", como "cuando dijo que había comparado Ayuso a Vox con Bildu", continuó señalando el director de La Mañana. "Cosa que no es verdad porque lo que dijo es que Bildu era más leal a Sánchez, votando los Presupuestos, que Vox al PP, votando los Presupuestos. Eso no es compararlo con Bildu", tuvo que explicar.

Monasterio contestó: "En la Comunidad de Madrid (Vox) es igual que los peores socios de Sánchez en el Gobierno de la Nación. Esto es lo que ha dicho la señora Ayuso. Y esto es compararnos con Bildu". Pero esto fue lo que afirmó la presidenta madrileña.

"Si el PP y el señor Sémper quieren funcionar a las órdenes de la Ser y de Prisa ese no es nuestro problema", añadió después. Algo en lo que incidiría durante toda la entrevista. Y agregó: "No puede ser que medios de izquierdas y medios de no izquierdas se sumen a las tesis de la Ser y ataquen a Vox", en clara alusión a esRadio, Libertad Digital o al programa de Ana Rosa Quintana.

Fue entonces cuando Jiménez Losantos recordó la entrevista de hace tan sólo unos días de Gallardo en dicho programa. "Ana Rosa lo mismo que yo, que Carlos Herrera o Vicente Vallés somos objeto permanente de ataques de Podemos. Y el tratamiento que le dio a Ana Rosa Quintana era digno de Podemos", dijo sobre Gallardo. "Parece que aquí como no opines lo mismo que los que tienen la verdad...". En ese punto Monasterio cortó a Losantos. "A mí lo que me parece indignante es escuchar a Ana Rosa decir que un hombre no puede hablar de embarazos, ¿pero qué es esto?". "No, no, es que no fue así", le replicó el presidente de Libertad Digital.

Desde ese instante la entrevista dejó de ser tal por las continuas interrupciones tanto al director de La Mañana como a la subdirectora del programa. "¿Por qué tenemos miedo de informar a las mujeres?, ¿por qué a las mujeres nos tienen que tratar como a tontas?", comenzó a preguntar una y otra vez, de forma compulsiva, Monasterio. "Ah, ¿que hasta ahora, hasta Gallardo, nadie ha informado a las mujeres?", cuestionó Jiménez Losantos. Monasterio nunca respondió.

Tampoco cuando fue preguntada por el famoso protocolo anunciado por el vicepresidente de Castilla y León. "¿Dónde está?", preguntó Jiménez Losantos. "La duda es si el PP cumple con sus compromisos o no", espetó la portavoz de Vox a modo de contestación. Finalmente, y tras varias preguntas, acabó diciendo que es el PP el que tiene que desarrollarlo y "que lo tiene que publicar la consejería de Sanidad. (...) La web de la Junta de Castilla y León ha publicado las medidas".

Cuál es la propuesta de Vox

"El latido fetal es maravilloso porque, ¿sabe lo que uno escucha ahí?, que hay vida. Aquí estamos hablando de la vida", afirmó. "¿Qué pasa, que quién no esté a favor de gastar eso es que está en contra de la vida?", le afeó entonces Jiménez Losantos. La subdirectora de La Mañana, que recordó que ella es madre de dos hijos, apuntó también que en una revisión ginecológica normal y rutinaria ya se escucha el latido fetal. Cuál es entonces la propuesta de Vox en Castilla y León.

No contestó tampoco a esto. En cambio, Monasterio preguntó: "¿Qué problema hay entonces?, ¿que la Ser salió a dar instrucciones a todo el mundo y hasta el PP las sigue? (…) El PP de Sémper agacha las orejas y se pliega a lo que le dictan los medios de izquierda y todos los demás van detrás. ¿Qué escándalo hay con que a las mujeres se nos ofrezca información?".

"Discúlpame, Rocío", interrumpió entonces Laviada tratando de que la entrevistada escuchara su pregunta. "Esto es España. Aquí a una mujer embarazada se la informa desde el minuto uno. ¿En tus cuatro embarazos no has recibido información suficiente?", consiguió preguntarle al fin a la portavoz de Vox. "Me gustaría tener más todavía", contestó ella. "Las mujeres somos lo suficientemente maduras para que no nos tenga que tutelar el politicucho de turno", dijo días después (y a pesar) de la propuesta de su partido en Castilla y León. "Entonces -concluyó Rosana Laviada- estáis poniendo en cuestión el Sistema Nacional de Salud. ¿Consideráis que se da poca información a las mujeres embarazadas?".

"Las mujeres queremos el máximo de información y no sé por qué nos tienen que ocultar algo como si fuéramos tontas y tratarnos como si fuéramos inmaduras", contestó cuestionando así el sistema sanitario. "La mujer puede decir sí o no. Es un ofrecimiento".

Ante todo ello, Federico Jiménez Losantos acabó señalando que la propuesta de Vox, que no aporta ninguna novedad con respecto a lo que ya existe, "es puro postureo. No hay ningún cambio".

"¿Pero por qué creéis algunos que sois los únicos que sabéis lo que es la vida, los únicos que defendéis la vida y que los demás tenemos que acatar sumisamente, con afecto, con simpatía, con devoción la idea que vosotros tenéis de la vida?", lanzó el director de La Mañana. "Yo no pretendo imponer a nadie. Lo que sí pretendo es que no cercenen a las mujeres la información como si fuéramos tontas", dijo ella. "¿Pero quién ha cercenado nada?", cuestionó Losantos.

Laviana le preguntó entonces: "Pero, ¿dónde no se informa?, ¿en qué clínicas, en qué hospitales, en qué centros de salud no se informa?". A Monasterio no le gustó y decidió, en cambio, plantearse así misma la siguiente cuestión: "La pregunta es por qué no se puede ofrecer el máximo de información". "No, pero mi pregunta es dónde no se está informando", insistió la subdirectora del programa. "Qué miedo tenemos", contestaba Monasterio.