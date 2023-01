Monasterio cuestiona la Sanidad en España: "No sé por qué nos tienen que ocultar información" a las mujeres

En un año clave para el futuro político de España con dos convocatorias electorales en el horizonte los partidos están marcando posiciones antes de que empiecen las campañas electorales. Es el caso de PP y Vox que continúan ahondando en sus diferencias mientras el Gobierno de Pedro Sánchez continúa su deriva totalitaria aplicando sus leyes ideológicas y tratando de controlar la Justicia.

Antes de que acabara 2022 Vox no apoyó los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y ha comenzado 2023 con una propuesta para frenar el aborto del vicepresidente Juan García-Gallardo en Castilla y León que está llevando al límite el pacto de Gobierno con el PP en esta región. En este escenario el PP se negó a apoyar una moción de censura de Santiago Abascal a Pedro Sánchez y no acudirán sus principales dirigentes a la manifestación del próximo 21 de enero.

Para comentar estas cuestiones ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y líder del partido en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, que ha confirmado que volverá a ser la candidata del partido para la CAM, ha dicho que habrá "continuidad" porque "hay que defender muchas cosas que la CAM no está haciendo", como eliminar "la ley trans" madrileña.

"¿Por qué mantenemos la Ley Trans de la CAM?", se ha preguntado Rocío Monasterio, que ha indicado que le "preocupa" que "el PP, bajo las órdenes de Prisa y de la izquierda tiene miedo de desterrar esas políticas". "Lo que tenemos que hacer es echar a Sánchez y se tiene que hacer desterrando las políticas de la izquierda. Si el PP quiere estar a las órdenes del PSOE y Prisa no es nuestro problema", ha señalado.

La política de Vox ha dado su opinión sobre la reciente polémica sobre el aborto en Castilla y León. Ha dicho que "escuchar y leer en El País y a Ana Rosa que un hombre no puede hablar de embarazos, pero ¿qué es esto? Hoy me van a escuchar a mí, que tengo cuatro hijos y sé de embarazos. ¿Qué es esto de que Gallardo no puede hablar de embarazos?".

Rocío Monasterio se ha preguntado "¿qué problema hay en ofrecer a todas las mujeres embarazas una ecografía en 4D? ¿Por qué tenemos miedo de informar a las mujeres?". "Escucho a Sémper y Sánchez tratándonos a las mujeres como si fuéramos tontas" y a "Gallardo que lo que ha hecho es defender que se tiene que ofrecer información a la mujer y tenemos suficiente autonomía para decir sí o no".

Ha contado que cuando salió García-Gallardo para explicar esta nueva medida antiabortista salió en una rueda de prensa "con el portavoz del PP" en CyL. Para la dirigente de Vox, "la duda es si el PP cumple sus compromisos o no" y, con ironía, se ha preguntado si llevaron "secuestrado" al portavoz popular castellanoleonés. Sobre el acuerdo ha dicho que "el protocolo lo tiene que publicar la Consejería de Sanidad. "¿También hemos hackeado la web de CyL?", se ha preguntado.

Ha remarcado que "es una medida que se pacta con el PP" y se ha preguntado por cuán es "el problema" de la medida. Cree que la cuestión es que "el viernes la SER y el Grupo Prisa dan las instrucciones y el PP de Sémper agacha las orejas y se pliega". "¿Qué problema hay con que una mujer tenga información?", ha reiterado Monasterio que ha dicho son "lo suficientemente maduras para que nos tengan que tutelar los politicuchos de turno. Tenemos que tener el máximo de información. ¿De qué me tienen que proteger a mí?". La dirigente de Vox no sabe "por qué nos tienen que ocultar información" a las mujeres.

Por qué no vota los presupuestos de Ayuso

La candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha dicho que "hay que echar a Sánchez" y que no es "sospechosa de ir con Mónica García": "Aquí, la única que está con Mónica García es la que mantiene la Ley Trans de la izquierda".

Monasterio ha recordado que su partido dio "los votos a la señora Ayuso para que sea presidenta", que "aprobamos 17 leyes de la señora Ayuso, acompañándola en todo a cambio de nada", pero que, "cuando llegamos a unos presupuestos, lo lógico es que si uno quiere los votos de Vox, dé algo a los votantes de Vox". "Esta tarde mismo se pueden aprobar unos presupuestos. En Andalucía se aprobaron en junio", ha añadido.

Según Monasterio, "comunista es, en todo caso, quien mantiene las leyes de izquierdas, como la Ley Trans". La líder autonómica de Vox ha indicado que, de no estar su partido, "nadie habla de familia, de natalidad, nadie se atreve a hacer una política clara fiscal de bajada de impuestos, nadie se atreve a criticar las políticas que vulneran la presunción de inocencia". Y, de nuevo, ha apuntado que "Vox es necesario para que el PP se atreva a hablar de algo; si no, tenemos a Sémper siguiendo los criterios de la SER": "Si no está Vox, el PP se va a la izquierda".

"Lo que no puede ser es que el PP se mueva a la izquierda"

Contestando a las preguntas de los oyentes de Es la Mañana la dirigente madrileña de Vox ha reiterado las explicaciones sobre lo sucedido en Castilla y León. Ha remarcado que "el pacto del PP con Vox al que se llega el jueves 12 está publicado en la web de CyL. Lo ha publicado el PP, que es el que gobierna allí. Eso lo publica el PP, no Vox y en la rueda de prensa sale el portavoz del PP y lo explica perfectamente".

También ha comentado cómo está la relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la ruptura de las negociaciones sobre los presupuestos madrileños. Ha apuntado que "esta misma tarde me puedo sentar con Ayuso y sacamos los presupuestos" y que algunas de las medidas creo que las puede asumir Ayuso". Sin embargo, Monasterio ha indicado que "lo que no se puede pretender es tener los votos de Vox sin los votantes de Vox. No podemos dar los votos a cambio de nada". Ha dicho que hasta este otoño, cuando se paralizaron las negociaciones, se ha "llevado fenomenal" con los consejeros de la CAM encargados de los presupuestos y con la propia Ayuso.

En este sentido, Monasterio ha dicho fue así hasta que "igual recibieron una orden de Génova que ha cambiado las cosas". "Nosotros creo que tenemos una postura razonable que con el PP se puede sacar a Sánchez y que es lo que hay que hacer. Lo que no puede ser es que el PP se mueva a la izquierda y que Vox esté amordazado hasta las elecciones. Hemos venido a hacer política para cambiar las cosas. No queremos el poder para dejar todo igual como hizo Rajoy después de Zapatero. Creo que ahora se están dando unas órdenes desde Génova porque no se explica que una relación estupenda se haya roto", ha explicado la dirigente de Vox. Cree que "si no está Vox tenemos al señor Sémper trabajando para la SER" y que "si nos atacamos entre nosotros cómo vamos a sacar a Sánchez. Tenemos delante a Sánchez, sus secuaces, la SER y Prisa".