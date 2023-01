Ayuso contesta a Monasterio: "Haber tumbado los Presupuestos ha sido un tremendo error"

Rocío Monasterio acudió este miércoles a La Mañana de Federico. Desde allí denunció una vez más lo que ella considera una falta de voluntad política del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para alcanzar un acuerdo con Vox a la hora de tramitar los Presupuestos. Una suerte de conspiración o complot contra ella y su grupo que provocó irremediablemente su decisión de tumbar las últimas cuentas públicas de la legislatura en la Comunidad de Madrid.

La portavoz madrileña del partido de Santiago Abascal sigue sosteniendo que está en manos del grupo parlamentario popular y del Ejecutivo de Ayuso volver a empezar con las negociaciones. Así, afirmó en esRadio: "Esta tarde mismo, si Ayuso quiere tomarse un café, podemos llegar a un acuerdo".

Por estas palabras fue preguntado después el vicepresidente y portavoz gubernamental. Enrique Ossorio recordó a Monasterio que las cosas no son así ni se hacen de la manera que ella propone. "Ahora decir que lo arreglamos en un momento... No, no se arregla en un momento. El Presupuesto se empezó en mayo, se presentó al Consejo de Gobierno el último miércoles del mes de octubre y la tramitación parlamentaria fue desde entonces hasta finales de diciembre".

Ahora, explicó, no se podría presentar el mismo proyecto de Presupuestos porque éste ha sido rechazado por la Asamblea de Madrid y habría que sacar adelante otro, "hablando con ellos".

"Ya no hay tiempo. Las elecciones son ahora. A finales de marzo se disolverá la Asamblea. Por tanto, no es cierto que se pueda aprobar un nuevo Presupuesto. Se podrá presentar un nuevo Presupuesto después de las elecciones si interesa hacerlo", añadió. "Decir que ahora se puede arreglar es totalmente falso".

"Tremendo error"

La propia presidenta madrileña, preguntada por ello este jueves, incidió en esta cuestión. Y, dirigiéndose directamente a la portavoz de Vox, dijo: "Haber tumbado los Presupuestos de la Comunidad de Madrid ha sido un tremendo error". La jefa del Ejecutivo regional señaló que "ahora mismo no queda tiempo porque la legislatura está agotada".

Ayuso recordó que Monasterio "no ha presentado una sola enmienda a los Presupuestos en cuatro años". Por eso, "probablemente, no sepa cómo son los tiempos. Ya no da tiempo porque ya la legislatura apenas tiene meses por delante".

Y es que después de llegar tarde al registro y presentar, por tanto, sus enmiendas fuera de plazo, lo que provocó que la Mesa las rechazara, Monasterio comenzó a pedir de manera insistente que se habilitara el mes de enero para tramitar unos nuevos Presupuestos. Desde el grupo parlamentario popular explicaron que aunque se hiciera así no llegarían a tiempo. Pero es que, además, Vox volvió a presentar esta nueva solicitud de habilitación de enero con errores formales, por lo que fue nuevamente rechazada por la Mesa.

"Es preocupante porque no tienen ni idea de cómo funciona el reglamento", lamentó hace unas semanas en declaraciones a Libertad Digital el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Muñoz Abrines. "Lo que hacen es una huida hacia adelante para seguir con el papel de ‘todos contra ellos’". Para Abrines, "en política, es importante asumir la responsabilidad" de los errores que se cometen.