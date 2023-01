La ya candidata de Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid acudió este viernes a Fitur. Fue su primera aparición pública desde la tensa entrevista que protagonizó en La mañana de Federico el pasado miércoles.

Dos fueron los asuntos que se trataron en esa entrevista: la iniciativa de Vox en Castilla y León acerca del aborto, que ha quedado en nada porque ni existía el famoso protocolo del que habló el vicepresidente (Vox), Juan García-Gallardo, y su decisión de tumbar los Presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Rocío Monasterio decidió atender a los medios e insistió en algo que no es cierto ni posible: que si la presidenta madrileña quiere, se pueden aprobar las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid antes de que se disuelva la Asamblea (marzo) y se convoquen elecciones. "Yo estoy dispuesta a sentarme aquí en Fitur y sacar unos Presupuestos adelante porque es tan fácil como llegar a un acuerdo de una o de dos cosas", afirmó aprovechando también que la jefa del Ejecutivo regional se encontraba en Ifema.

Tanto el vicepresidente y portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, como la propia Ayuso explicaron esta semana por qué esto no es posible.

Es más, a preguntas de la prensa este viernes la presidenta volvió a incidir en ello: "Ha sido un gran error por parte de Vox tumbar los Presupuestos de los madrileños y la única manera de tener Presupuestos este año sería prorrogar la legislatura, algo que no sé si entenderá su portavoz –dijo en relación a Monasterio— que no se puede".

Y no se puede, volvió a exponer, porque "la legislatura se ha agotado ya, no quedan meses para sacar otra vez unos Presupuestos". Y añadió en relación a la portavoz de Vox: "Esto pasa cuando se toman otra vez las cosas con tanta frivolidad y con estos intereses partidistas que no convienen a los madrileños, y menos en un momento tan delicado por la situación económica".

Monasterio se abre a presentar la propuesta de Gallardo

Tras las preguntas a Rocío Monasterio acerca de las cuentas públicas llegaron otras relacionadas con el aborto. "Creo que no hay ninguna polémica y que las mujeres estamos suficientemente maduras para tener toda la información que haga falta", dijo insistiendo en el argumentario que ya expuso en esRadio. "Ya está bien de tratarnos a las mujeres como si fuéramos débiles, como si no pudiéramos tener toda la información. A mí esto me resulta un poco ofensivo: ya saben que yo con esos temas, salgo", añadió.

Según Monasterio, "no nos tiene que tutelar nadie", dijo en referencia a las mujeres. "Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer y somos suficientemente maduras para tomar decisiones y para tener toda la información que queramos", insistió.

Fue entonces cuando le preguntaron: "Señora Monasterio, ¿significa eso que Vox en la Comunidad de Madrid no tiene previsto incluir, en ningún caso, alguna propuesta similar como la que ha hecho Vox en Castilla y León para el aborto?". La portavoz madrileña del partido de Santiago Abascal no lo negó. Es más, se abrió a que esto pudiera ser así. "Bueno, eso se verá en las próximas semanas. No le voy a adelantar lo que vamos a presentar", dijo esbozando una sonrisa. "Pero si hay una cosa en Vox es que somos coherentes, que siempre defendemos lo mismo, que hablamos con claridad y que defendemos lo mismo en Galicia, en Cataluña, en Madrid o en Castilla y León".

"Ellos sabrán qué campaña quieren hacer", le contestó minutos después Ayuso también desde Fitur. "Yo tengo claro lo que tengo que hacer como representante de todos los madrileños: anuncié la semana pasada que iba a poner en marcha mis propias medidas a favor de la maternidad, la natalidad, a favor de la vida; que iba a poner en marcha un nuevo portal con un nuevo teléfono, con numerosas actuaciones", recordó. "Y no lo hago en contra de nadie, ni buscando la confrontación ni la provocación. Cada uno sabrá la campaña que quiere hacer. Yo lo respeto pero, desde luego, mi política es siempre a favor", zanjó.