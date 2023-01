La alcaldesa socialista de Alcorcón condena a sus habitantes a pagar 15 millones al año por la montaña de deuda pública

El Ayuntamiento de Alcorcón, gestionado por la alcaldesa socialista Natalia de Andrés, condenada por la quiebra de la empresa pública Emgiasa, ha pagado casi 10 millones de euros ya en concepto de intereses por la deuda municipal durante su legislatura, tal y como refleja el tesorero municipal en los anexos de deuda publicados en el portal de transparencia de la web municipal.

En los 8 años de gobierno ‘popular’ en Alcorcón, por el contrario, la deuda pasó de 612 millones a menos de la mitad: 253,3 millones. A los 10 millones de euros en concepto de intereses por la deuda municipal actual, hay que sumarle los 5 millones de intereses legales que el Ayuntamiento tuvo que asumir por sentencia judicial como resultado del irregular reparto de dividendos de la empresa pública EMGIASA al Ayuntamiento de Alcorcón, durante los años 2009 y 2010, liderados, de nuevo, por el partido de Natalia de Andrés.

La gestión económica del Ayuntamiento y sus cuentas ha llevado, de este modo, a la institución al abono de tan sólo un 17 % de su deuda en estos 3 años, situada en la actualidad en 158 millones de euros. Hay que recordar que, según la AIREF, Alcorcón está entre las ciudades más endeudadas de España y cuenta con un plan de ajuste hasta 2032 como consecuencia de la deuda que dejaron los gobiernos socialistas en 2011 de 612 millones de euros.

El Plan de ajuste, para colmo, no permite la bajada de impuestos a los vecinos de Alcorcón, a menos que paguen la deuda hasta niveles asumibles. Y, en ese punto, el nuevo candidato por el Partido Popular a las elecciones municipales, designado por Isabel Diaz Ayuso, Antonio González Terol, ha prometido "eliminar durante la próxima legislatura la deuda pública para poder bajar los impuestos a los vecinos".

La gestión del Gobierno de Natalia de Andrés y la concejal de Hacienda, Candelaria Testa, ambas coresponsables durante el Gobierno socialista de Cascallana de la deuda que lastra las cuentas municipales, han situado a la ciudad entre las ciudades más endeudadas de España.

González Terol, candidato a la Alcaldía de Alcorcón el próximo 28 de mayo, ha señalado lo siguiente: "Natalia de Andrés, como consecuencia de los gobiernos en los que ha participado, ha demostrado que no está capacitada para gestionar un ayuntamiento como el de Alcorcón, como consecuencia de esos gobiernos de este ayuntamiento ha pagado casi 10 millones de euros en intereses de la deuda municipal, algo que imposibilita bajar cuanto antes los impuestos de los vecinos". Y ha añadido que "con esos 10 millones de euros se podrían rehabilitar los polígonos industriales, hacer 3 nuevos centros culturales , hacer nuevas pistas de atletismo, o asfaltar gran parte de la ciudad. Hay que eliminar cuanto antes la deuda del Ayuntamiento de Alcorcón, y para ello no solo es necesario eliminar gastos superfluos, sino sacar un nuevo plan general, enajenar suelo, reducir cargos políticos… Algo que no sabe hacer el actual gobierno municipal, ni tampoco está dispuesto hacer".