La izquierda prepara un gran escrache contra Ayuso por su nombramiento como alumna ilustre de la Complutense

Sindicatos de izquierda de la Universidad Complutense de Madrid se están movilizando: preparan grandes protestas para este martes contra el acto en el que se nombrará a la presidenta de la Comunidad de Madrid alumna ilustre.

La Complutense explica que le otorga esta distinción porque se trata de "la primera alumna de la Facultad de Ciencias de la Información en ostentar la presidencia de una comunidad autónoma, y la primera en la historia autonómica española licenciada en el área".

Junto a Isabel Díaz Ayuso, la institución ha nombrado como "ilustres" a Arturo Pérez Reverte; la periodista Almudena Ariza; Rafa Antón, director creativo en Llorente y Cuenca; Ángel Expósito, periodista y exdirector de Europa Press; Antonio de la Torre, actor galardonado con dos premios Goya; Xurxo Torres, periodista, fundador y CEO de la agencia de Relaciones Públicas Torres y Carrera; y Miguel Trillo, documentalista, artista y escritor.

Sindicatos de ultra izquierda, como Pan y Rosas, CGT o el Sindicato de Estudiantes llaman a una concentración este martes a partir de las 10.00 horas. "Esta fascista no es ilustre", afirman.

Este MARTES 24 la @unicomplutense otorgará a Díaz Ayuso el título de "Alumni Ilustre". ¡A la responsable de la destrucción de la educación y sanidad públicas! Esta fascista no es ilustre, es #AyusoNonGrata. CONCENTRACIÓN el martes frente a CC Info a las 10h. @SEMadrid_ pic.twitter.com/qGRe5SESu4 — Sindicato de Estudiantes (@SindicaEstudian) January 18, 2023

Fue el pasado 16 de diciembre cuando la Universidad reconoció a Ayuso como "alumna ilustre" de la Facultad de Ciencias de la Información, donde se licenció en Periodismo en 2002. La decisión provocó una fractura casi total del equipo de gobierno de la Complutense y una profunda crisis interna en el Rectorado de Joaquín Goyaneche, que quiere revalidar su cargo en las próximas elecciones. Se han llegado incluso a recoger firmas de profesores y alumnos para tratar de impedirlo.

"Estaré allí por coherencia"

"Me demuestra la intolerancia de algunos, que se creen que se pueden adueñar del debate público, donde aquí se tiene que opinar, sentir y vivir como dictan unos señores", dijo este lunes al respecto Isabel Díaz Ayuso en una entrevista en Antena 3.

"Otros políticos han sido reconocidos como alumnos ilustres en sus universidades" y, "hombre, yo represento a todos los madrileños", recordó. "Si la Universidad donde yo he crecido y en la que me he volcado siete años - donde he sido claustar, juntera y donde he hecho tantas cosas- no puede darme un reconocimiento como a los demás… Estaré allí por coherencia, a pesar de la dificultad", afirmó.

Ayuso subrayó que la Universidad "es otra cosa" o debería serlo. "Es un lugar de convivencia, un espacio donde crece el consenso y el disenso". Para la presidenta madrileña todas estas protestas demuestran que "unos cuantos se la quieren adueñar".