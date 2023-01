Ayuso planta cara a los totalitarios de la Complutense: "La libertad se protege defendiéndola"

No eran ni las 10 de la mañana cuando unos cuantos, muy pocos, se concentraban frente a la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. A penas un centenar de personas convocadas por el Sindicato de Estudiantes o la CNT esperaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid y antigua alumna de Periodismo, que este martes recibió el galardón de alumna ilustre. Caldeaban el ambiente gélido con gritos y acusaciones de asesina. "Ayuso, fascista, estás en nuestra lista" o "qué barbaridad que a una asesina la quieren condecorar".

La Policía Nacional había tomado la zona: varios furgones aguardaban aparcados en la Avenida de la Complutense y un importante cordón policial controlaba las entradas al recinto. Una vez dentro, cientos de estudiantes esperaban junto a algunos profesores la llegada de Isabel Díaz Ayuso, tirando de viejas soflamas: "Fuera, fascistas, de la Universidad" (sic).

Pero algo fue distinto esta vez. Una veintena de jóvenes decidió plantar cara a los totalitarios. Muchos de ellos pertenecientes a Libertad sin Ira. Al frente de todos ellos, su antiguo compañero y ahora presidente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ignacio Dancausa. Parapetados con una bandera de España, otra de la Comunidad de Madrid y una pancarta, les gritaron a todos ellos sin miedo: "Libertad, libertad".

Es necesario recordar que tanto Dancausa como sus compañeros de Libertad sin Ira son alumnos de la Complutense. El líder de NNGG madrileñas estudia, de hecho, en la facultad de Ciencias Políticas por lo que todos ellos tienen el carnet de estudiante que les posibilitó la entrada al edificio.

"Cuando digo Ayuso, oigo aplausos"

Ayuso entró sin demasiadas complicaciones y una vez dentro se sucedieron las entregas de premios y los discursos. Todo transcurría con normalidad hasta que le tocó el turno a Elisa Lozano, estudiante con mejor nota de la facultad, que decidió dedicar su alocución a arremeter contra la presidenta.

" "No sé quien ha decidido que soy la mejor de la promoción, supongo que la misma persona que le va a dar el premio a Ayuso", comenzó señalando. "Es un día muy triste, chicos. Es un día muy triste porque, cuando digo Ayuso, oigo aplausos, oigo aplausos. A quien quiero aplaudir es a mis profesores de verdad y la Complutense. De verdad que yo estoy orgullosa de ser Complutense y hoy es un día de luto, ¿vale? Porque nos han tirado por tierra", afirmó.

"Quiero que se dé a mis compañeros que están ahí fuera manifestándose porque son ellos quienes son ilustres de verdad", manifestó Lozano, con un 9,28 de nota media.

"El conocimiento no es esto, el conocimiento es tener criterio y yo le doy gracias a mi madre que está ahí porque me ha dado criterio y ella es ilustre, porque yo no he tenido una figura paterna, porque los padres bueno, en fin. Yo no he tenido suerte y no pasa nada, porque tengo la mejor madre del mundo que me ha enseñado a tener criterio y está ahí sentada grabando", continuó señalando. Y añadió: "Esta manifestación se va a manipular. Esto es Ciencias de la Información, no de la desinformación, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están poniendo de vuestra presidenta. Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo", dijo en referencia a su diploma.

"La libertad se protege defendiéndola"

La presidenta madrileña fue la última en hablar. "Hace pocos meses aquí al lado, en la facultad de Derecho, era yo la que invitaba a alumnos catalanes a expresarse en libertad, presumiendo de universidad y presumiendo de Madrid. Hubiera sido todavía más incoherente si no defiendo, como hice durante mis años estudiantiles, una universidad pública de todos porque pocos lugares han de ser tan plurales, tolerantes y un ejemplo de convivencia", explicó.

Ayuso recordó que, en pocas regiones como Madrid, "vivimos en entornos de contrastes, de apertura, de mestizaje y de libertad" pero "todos tenemos la obligación y la responsabilidad de defender la convivencia en la universidad presencial más grande de España, la de todos, y la libertad se protege defendiéndola". En este sentido, pidió a los alumnos que sepan apreciar lo que supone ser estudiantes de esta universidad y que "piensen, convivan, polemicen y colaboren con todos".

Los problemas llegaron después, una vez terminado el acto. La presidenta madrileña tardó unos minutos en salir del salón. Fuera, en los pasillos, el ambiente se fue caldeando. Los alumnos, animados por sus profesores, rompieron el cordón de seguridad que se había mantenido intacto hasta el momento y esperaron a Ayuso en la puerta. Los estudiantes que apoyaban a la jefa del Ejecutivo regional les hicieron frente, pero estaban en clara minoría.

La presidenta de la Comunidad de Madrid tuvo que abandonar el recinto escoltada por los hombres de su máxima confianza, como el secretario general de los populares madrileños, Alfonso Serrano, o el propio vicepresidente y portavoz de su Gobierno, Enrique Ossorio. Todos ellos hicieron un cordón de seguridad para poder salir al exterior entre gritos y empujones.

Fuera, en la misma puerta, esperaban ya los policías que, a pesar de que la tensión fue elevándose por segundos, no necesitaron cargar.