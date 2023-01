La presidenta de la Comunidad de Madrid no quiso pasar por alto lo sucedido tan sólo un día antes en la Universidad Complutense, a la que acudió a recoger el premio de alumna ilustre. Isabel Díaz Ayuso se convirtió en la protagonista política de la jornada, muy a su pesar, por las protestas organizadas con semanas de antelación y que culminaron este martes con una facultad de Ciencias de la Información blindada policialmente para garantizar su seguridad y entre gritos de "asesina" y "fascista".

Así, la presidenta quiso comenzar su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado extraordinariamente en el municipio madrileño de Galapagar, haciendo referencia a estos hechos.

"No sentí miedo, sinceramente. Lo que sentí fue pena porque la Complutense ha sido mi casa durante siete años" en los cuales cursó la carrera de Periodismo y el doctorado, aunque no llegó a presentar la tesis.

Precisamente, la Universidad decidió otorgarle esta distinción porque se trata de "la primera alumna de la Facultad de Ciencias de la Información en ostentar la presidencia de una comunidad autónoma, y la primera en la historia autonómica española licenciada en el área". Fue premiada en 2021, pero no ha sido hasta ayer cuando la institución decidió celebrar el acto. En todo ello volvió a hacer hincapié este miércoles Ayuso.

"A mí me gustaría saber qué tengo que ver yo en esto: este premio no lo he elegido yo, no me lo he autoimpuesto y es más, si fuera por motivos académicos quizá lo hubiera rechazado porque no he realizado ningún otro mérito que licenciarme y hacer el doctorado, sin tesis". Y preguntó si debería haber declinado la distinción por "miedo, por echarme hacia atrás… Ser tan altiva como para decirle no al rectorado que así lo ha decidido libremente y que lo hizo en el año 2021, cuando quedaba muchísimo para elecciones… ¿Volvemos entonces a alimentar la teoría de que me lo merezco?; ¿he ido a provocar porque he ido a recibir un premio?; ustedes, si su universidad, les da un premio por su trayectoria profesional, ¿lo hubieran rechazado? Yo creo que no".

Pero el que no se asustara no significa que las intenciones no fueran esas, según expresó. Es más, la jefa del Ejecutivo regional aseguró que lo que se teme es que "el Gobierno de Sánchez, inexistente en Madrid", le "va a enviar cada vez más agentes" para amedrentarla y para crear en torno a ella "un clima que no se ha dado en toda la legislatura". "Lo están haciendo constantemente, no soy yo la que provoca… Envían incluso a personas a los actos de partido, lo hacen siempre desde hace unas semanas".

"A lo de ayer no le hizo falta enviar a nadie porque ya Podemos -uno de los partidos que conforman el Gobierno- se encarga de hacer el trabajo sucio como siempre, que es lo que vimos ayer. Pero que el PSOE, allá donde voy, se mueve en sus grupos de WhatsApp y lo van organizando para que siempre que tenga un evento ponerme a gente en la puerta, es evidente".

Estas afirmaciones las realizó Díaz Ayuso después de que el ministro de Universidades, Joan Subirats, defendiera el "normal" escrache contra ella y después también de que el portavoz del PSOE en la región, y candidato del partido a la presidencia de la Comunidad de Madrid, le acusara de ir a "provocar".

Sobre las palabras de Juan Lobato señaló: "Dicen mis adversarios, por intentar justificar lo que pasó ayer, que fue una provocación asistir a esto… Debe ser que yo no me merecía la distinción de haber sido la primera alumna de Ciencias de la Información que se convierte en presidenta de todos los madrileños a través de las urnas… Quizá lleve la falda muy corta. Debe ser eso, pero es que no llego a acostumbrarme a una clase de políticos de la izquierda que cada vez son más puritanos".

Ayuso cree que no es que les provoque lo que ella hace sino que, simplemente, les provoca su "sola existencia" porque su "proyecto tiene más votos que toda la izquierda junta en la Comunidad de Madrid". Así, prevé que "según se acerquen los meses de elecciones esto va a ir más: me temo que de aquí al 28 de mayo veremos cosas que nos helarán la sangre".

Y es que, apuntó, "jamás" en estos cuatro años ha tenido "un sólo problema en las calles o en los campus de las universidades públicas y privadas" de Madrid. "Jamás es jamás y, según se están acercando las elecciones, sanidad pública y asesina están siendo los gritos de guerra de una izquierda que está demostrando su peor cara en la Comunidad de Madrid".

Pero dos fueron las cosas en las que quiso incidir y dejar claras: trabajará para que hechos violentos de esta índole no se vuelvan a producir en las universidades madrileñas, y en las "mentiras" del Gobierno central.

"Yo no voy a aceptar que el Gobierno me señale como culpable de lo que sucedió ayer ni tampoco que mientan sobre el trabajo que mi Gobierno está haciendo en los servicios públicos de los que viven ellos, privatizándolos para sus intereses mientras estamos haciendo el mayor desembolso en servicios públicos de la historia de la Comunidad de Madrid·", afirmó.

Y es que, según expuso Ayuso, "están mintiendo sobre la financiación de la Universidad pública". Así, dijo que cuando ella llegó a la Puerta del Sol "se destinaban 988 millones a las seis universidades públicas madrileñas y hoy son 1.130 millones, un presupuesto muy por encima del que se invierte en otras comunidades autónomas". Y añadió: "Yo no soy la que está revirtiendo la calidad educativa, ni atacando la excelencia ni la independencia de las universidades… Es el Gobierno el que quiere convertir lo público empezando por la Universidad en lugares privatizados para ellos".