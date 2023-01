La entrevista de Ayuso a Toni Nadal: "Mi mujer es profesora de instituto y ahora se quiere igualar por abajo"

La cuarta, y penúltima, jornada organizada por el PP de Madrid tuvo como temas centrales de debate el mérito y el valor del esfuerzo. Y para ello contó con un invitado de excepción: Toni Nadal, tío y entrenador durante muchos años del excepcional tenista Rafa Nadal.

En la misma semana en que volvió a su facultad de Ciencias de la Información —de la Universidad Complutense— Isabel Díaz Ayuso se puso por un día el traje de periodista y realizó una entrevista-coloquio con Nadal en donde debatieron sobre el éxito y el fracaso, sobre la frustración y la importancia del esfuerzo, la educación y el respeto.

"En el deporte no es ganar, es ganar de una determinada manera. En la vida tiene que haber por encima de todo corrección y el valor del deporte no es tanto la victoria sino la formación tuya personal y ese espíritu de superación. ¿Qué sentido tiene pasar una pelota por encima de una red? Tiene poco sentido, no tiene gran mérito. El valor es intentarlo hacer de la mejor manera posible, sin perder de vista los valores", comenzó señalando el entrenador.

"Nunca consideré un fracaso la derrota sino el no intentarlo hasta el final", expuso en lo que es una clara carta de presentación. "Yo le dije muchas veces a Rafael: si no eres capaz de ganar a tu rival, al menos no le ayudes a que te venza". Así, "no es tanto el éxito" por el éxito "sino la satisfacción del deber cumplido, que has hecho todo lo posible", expuso.

Para Nadal, "la frustración viene de una falta de ánimo, viene de una sobrevaloración personal, de creerte que por ser quien eres tienes derecho a todo y todo te tiene que salir bien a la primera y de una búsqueda exagerada de la inmediatez". Precisamente, lo que lamenta es que ahora impera el disfrutar. "Hemos vendido que el máximo valor es pasarlo bien". Pero "lo importante en la vida no es hacer lo que te gusta sino que te guste lo que estás haciendo. (…) En la vida hay que hacer las cosas con gusto".

Pero "vivimos en un mundo, lo puedo decir porque mi mujer es profesora de instituto, que se ha intentado igualar por abajo". A pesar de ello, "la sociedad ha avanzado porque ha habido gente que se ha querido esforzar más". Hay "un sector que quiere igualar, pero ese sector igualmente se quiere ver favorecido por el esfuerzo de los que encontraron la vacuna contra el covid, por el esfuerzo de los cardiólogos...". En definitiva, dijo, "aunque tú quieras igualar por abajo, la sociedad necesita gente que se quiera esforzar si no seguiríamos viviendo, probablemente, en las cavernas".

Precisamente porque su mujer es profesora de instituto, Toni Nadal puso de relevancia la diferencia entre el nivel en la educación de antes y ahora. "El otro día me enseñaba el libro de texto de los chicos actuales y lo comparábamos con el libro de texto de antes: hay diferencia". Y "todo lo que facilita, debilita".

"Nosotros decimos muchas veces en nuestros discursos que si algo te resulta fácil, o si la vida te resulta fácil, es que quizá no la estás viviendo correctamente", le dijo la presidenta madrileña. "Y que si alguien te pone algo demasiado fácil, sospecha", como los aprobados. "Qué valor tiene el aprobado si te lo regalan", contestó el entrenador. Y añadió: "El valor, por encima de todo, es lo que te cuestan las cosas, no las cosas en sí. ¿Qué es lo que da valor al estudio? Es lo que me ha costado conseguirlo".

El escrache a Ayuso en la Complutense

El entrenador de tenis y ahora director de la academia que Rafa Nadal tiene en Mallorca quiso hacer énfasis en la educación, en las buenas formas, y no pasó por alto el escrache al que fue sometida la presidenta madrileña el pasado martes en su universidad.

"En la vida, ante todo, está la educación y las buenas formas, aunque uno pueda disentir de la opinión de los demás. (...) El valor del ser humano es la superación y la superación se consigue con esfuerzo, se consigue con exigencia. La felicidad te la da antes el esfuerzo que el bienestar. Confundimos estar contentos con ser feliz. Estar contestos es una situación momentánea, el ser feliz es algo más profundo y eso es lo que creo que deberíamos buscar. Y eso se consigue con esfuerzo, con exigencia. Con respeto", dijo.

En ese momento, pasó a contar cómo una alumna de su mujer le insultó gravemente cuando ésta le pidió una tarea. Y dirigiéndose a Ayuso dijo: "Tú lo comprobaste el otro día. La falta de respeto, que aparte de mala educación de la chica esa, es de una soberbia exagerada: creerse que porque alguien no piense igual que ella está totalmente equivocada y no se merece ni reconocimiento ni respeto", señaló en relación a Elisa Lozano y su discurso contra la jefa del Ejecutivo regional.

"Es de una soberbia exagerada creerse que alguien está en posesión de la verdad constantemente y que sólo su creencia, su ideología es la que vale. Y esto habla muy mal de la sociedad, habla muy mal de la Universidad". Su alocución, añadió, "también habla muy mal de que sea la alumna más brillante; que sea la mejor de la promoción y hable como hable, no deja de ser curioso. Que uno no cuide un poco el léxico...", lamentó.

Toni Nadal concluyó señalando que "todo el mundo que actúe de manera correcta se merece el respeto de todos, ya sea de una tendencia o de la otra. Y lo que decía (Antonio) Escohotado: un país es rico cuando tiene educación. Para mí la educación va por encima de todo".