Una nueva filtración refuerza la tesis de Ayuso: la huelga sanitaria en Madrid es "política"

La nueva reunión entre la consejería de Sanidad y el comité de huelga volvió a concluir sin acuerdo entre las partes. La situación está enquistada y la resolución del conflicto no parece que vaya a producirse en las próximas fechas.

Así lo cree el departamento dirigido por Enrique Ruiz Escudero. Y es que al audio filtrado a principios de diciembre – donde un miembro de dicho comité barajaba la posibilidad de continuar con la huelga un día a la semana hasta el mes de abril, es decir hasta las puertas de las próximas elecciones- se suma ahora un mensaje de whatsapp enviado por otro de ellos.

En concreto el autor de ese mensaje es Paulino Cubero y en él anima a continuar con la huelga de médicos de familia y pediatras, con los comicios como principal aliciente. "Ceder no es una opción y ellos saben que no pueden iniciar una campaña electoral con el principal problema de los madrileños reflejado en nuestras movilizaciones. No les interesa".

"No se puede acordar con quien no quiere"

Escudero señaló tras el encuentro que se había vuelto a "demostrar la falta de voluntad" del comité de huelga de alcanzar un acuerdo. "No se puede acordar con quien no quiere acordar", dijo apoyándose en este mensaje filtrado a los medios de comunicación. "Hemos podido comprobar cómo pretenden extender el conflicto hasta que lleguen las elecciones".

Tampoco gustó a Escudero que Amyts registrara este miércoles un escrito en la consejería adjuntando las reivindicaciones de médicos especialistas que trabajan en los hospitales cuando aún no se ha cerrado el escollo en la Atención Primaria. Pretenden "trasladar el conflicto a los hospitales", señaló el consejero.

Todo ello no contribuyó a acercar posturas en esta nueva cita entre las partes. Demuestra que "no quieren acuerdo. Es todo un teatro", señalan a LD desde la consejería.

"En el resto de España se han alcanzado acuerdos con la mitad de las propuestas que ha realizado la Comunidad de Madrid al comité de huelga", como ha ocurrido, por ejemplo en Aragón, manifestó Ruiz Escudero. Esto "responde claramente a lo que ya decíamos desde un principio: se trata de una huelga política que apenas secundan un 2% de los profesionales, que son casi 40 médicos".

Así las cosas, el consejero aseguró que continuará con "todas las medidas de su plan de mejora de Atención Primaria". Entre ellas, el plan piloto en 22 centros de salud de la región para empezar a implantar una de las principales medidas pactadas con el comité de huelga: los médicos de familia dedicarán 10 minutos a cada paciente hasta llegar a un máximo de 34 al día, mientras que los pediatras podrán disponer de 15 minutos, hasta atender un máximo de 24 personas.

"No hay novedad y no se han dado respuestas"

Desde Amyts reprocharon por su parte, al finalizar la reunión, que Sanidad no había ofrecido "ninguna novedad". "Se han planteado múltiples dudas sobre el proyecto piloto (que aún no ha comenzado) para limitar las agendas y no han dado respuestas. Se ha pedido que las respondan en menos de 48 horas en una nueva reunión", indicaron desde el sindicato.

"La Consejería sigue sin hablar de presupuesto para un plan de choque y que haga atractiva la Atención Primaria", aseguraron. Y añadieron que "Madrid podría tener 300 nuevos médicos de familia y pediatras al finalizar mayo, que es cuando terminan su residencia, y no hay plan de choque para retenerles. Recordamos que en los últimos años no se queda ni el 10% en Madrid".

La secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, afeó también que el consejero no haya acudido al encuentro, cuanto en otras comunidades se han implicado directamente en las negociaciones para llegar a acuerdos. La Comunidad estuvo representada, como en anteriores ocasiones, por la directora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Raquel Sampedro, el director general del Proceso Integrado de Salud, Juan José Fernández Ramos, y la gerente de Atención Primaria, Almudena Quintana.

Nueva manifestación de la izquierda

En paralelo a estas reuniones la izquierda prepara otra nueva manifestación contra Isabel Díaz Ayuso, que pretende que sea mayoritaria.

En ella se ha implicado, como también hiciera el pasado noviembre, la líder de la oposición y portavoz de Más Madrid, Mónica García, que el pasado martes, tras la Junta de Portavoces, volvió a hacer una llamada para llenar masivamente las calles el próximo 12 de febrero.