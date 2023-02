Ayuso avisa a Mónica García, "señora de la oposición eterna": "Ya me encargaré de desgranar, una a una, sus mentiras"

Si sonado fue el intercambio con el portavoz socialista, el que Isabel Díaz Ayuso mantuvo con Mónica García no se quedó atrás.

En un tono bronco, la jefa de la oposición reprochó a la presidenta madrileña estar centrada exclusivamente en confrontar con Pedro Sánchez, algo por lo que, según dijo, Ayuso quiere pasar a la historia, dejando de lado los problemas de los madrileños, como el acceso a la vivienda o la sanidad. "¿Es Sánchez el nombre de alguno de los fondos buitres que han venido a disparar el precio de la vivienda?, ¿puede ser Sánchez el apellido de alguno de los pediatras que falta en Colmenar Viejo, en Valdemoro o en Tres Cantos?", le preguntó.

"Usted no está aquí para pasar a la historia, está aquí para que los madrileños vivan mejor. Y siento decepcionarla, pero usted va a pasar a la historia por los protocolos de la vergüenza (en las residencias), por la mordida de su hermano, por arrasar los alquileres, por abandonar a nuestros mayores, y por cargarse la sanidad pública", le espetó la portavoz de Más Madrid, que añadió que ella lo que anhela es "pasar a la historia por recuperar la sanidad pública y devolvérsela a sus legítimos ciudadanos".

García, que lleva días llamando a acudir a una nueva manifestación contra Ayuso, le espetó: "Aquí, en Madrid, la sanidad se defiende y se cuida. Punto". A partir de ahí, la jefa de la oposición preguntó a la presidenta y a los populares si no van a pedir perdón no sólo por lo que a la sanidad se refiere sino también por los altos precios de la vivienda, que han hecho que toda una generación de jóvenes vean "arruinadas sus expectativas" de tener acceso a una. "¿Qué le van a decir a los jóvenes? Ah, no, que ya se lo han dicho, que no se esfuerzan. Claro, lo dice usted que tiene un hermano al que le metió en el bolsillo el precio de todo un piso con las mascarillas de todos y todas", acusó.

"Sanidad pública es el nuevo nunca mais y el no a la guerra"

"Qué altura de miras, qué gran política, que su primer argumento sea atacar a la familia", le contestó Ayuso. "Si se verá pequeñita en el camino a la Puerta del Sol que tiene que recurrir a lo mismo de hace un año. Un año perdiendo el tiempo".

La presidenta centró su réplica en la sanidad. Y es que ella lo tiene claro: "Sanidad pública es el nuevo nunca mais y el no a la guerra. Es un grito político que está puesto en marcha por supuestos profesionales que son 42, 50 o 60 de los más de 90.000 profesionales sanitarios que tiene esta Comunidad. Y son personas que si, en lugar de tener entre las manos una pancarta y un megáfono, estuvieran al teléfono ayudarían mucho más. Esos no representan a los médicos y sus compañeros de los sindicatos han dejado de ser auténticos profesionales".

Ayuso volvió a hacer una clara distinción entre el derecho "de todos los médicos y sanitarios" a "defender sus intereses" y lo que, a su juicio, está ocurriendo en Madrid. "Escúcheme con educación como yo se la he tenido a usted, señora de la oposición eterna: lo que va a hacer usted es no representarles", le espetó a la portavoz de Más Madrid.

"Se creen que la sanidad es suya y que lo público es suyo y lo que hacen es privatizarlos y empeorarlos para tener a los suyos colocados eternamente mientras degradan el servicio". Y le avisó: "Ya me encargaré de desgranar, una a una, cada una de sus mentiras".