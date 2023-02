Ayuso no acepta las disculpas de Lobato y se revuelve contra sus "lecciones de moralina parroquial"

El portavoz socialista siguió este jueves el mismo guión con el que salió hace dos días en la rueda de prensa tras la Junta de Portavoces y quiso poner en el centro del debate sus palabras acerca del escrache sufrido por Isabel Díaz Ayuso en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. "Ir a provocar no es lo más adecuado", dijo textualmente el martes de la pasada semana.

Y el martes de la presente Juan Lobato acusó al PP de manipular sus palabras aunque pidió disculpas a la presidenta madrileña. Este jueves volvió a hacerlo pero lo hizo a la vez que exigía a la jefa del Ejecutivo regional un determinado comportamiento.

La pregunta del portavoz del PSOE tenía que ver con los objetivos del Gobierno madrileño en este primer trimestre de 2023, sin embargo decidió saltársela y comenzó destacando lo siguiente: "Empecemos por algo en lo que estemos de acuerdo: usted es una mujer y yo soy un hombre, ¿ok? Y sigamos por otra cosa que es una evidencia, pero que hace falta decirla con claridad: cuando yo critico, siempre con respeto, cosas que usted hace mal, aunque yo sea un hombre y usted una mujer, eso no es machismo, eso es mi trabajo".

Queremos a las mujeres vivas, libres y con dignidad. pic.twitter.com/gwsTug2cKn — Juan Lobato (@juanlobato_es) February 2, 2023

A partir de ahí, el socialista se reivindicó como un defensor de la mujer, que se compromete con que "tengan la vida más fácil" aquellas que quieran afrontar una maternidad en solitario o que le recuerda a Ayuso que "la situación de la violencia de género es grave" o que le exige que pare con "el bloqueo al derecho" de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo. "Queremos a las mujeres vivas, libres y con dignidad".

En ese momento Lobato sacó a relucir el acoso que la presidenta madrileña sufrió en su Facultad la pasada semana. "Es intolerable lo que le hicieron en la Universidad. También es intolerable lo que le ha pasado a un alcalde que le han tirado huevos o a una madre – dijo en relación a la suya- que van a su casa a violentarla". Y añadió: "Es intolerable cómo se trata a las familias de San Fernando, a los sanitarios o a los usuarios de la sanidad pública en Madrid".

Según el socialista la clase política puede contribuir a que esto no pase si actúa "siempre con respeto y con educación". Así, por si Ayuso sintió que no condenó "con suficiente vehemencia" su ataque le pidió "humildemente" disculpas. "Creo que sería bueno que usted hiciera lo mismo, que pidiera disculpas por llamar gentuza a quien no piensa como usted o por decir frases como que ‘te vote Txapote’. De verdad, señora Ayuso, pida disculpas", apuntilló.

"La lección parroquial de la mañana"

La presidenta madrileña se revolvió ante sus palabras. "La lección parroquial de la mañana realmente no la entiendo. Pero si me pregunta por los objetivos prioritarios para mi Gobierno durante lo que queda de la legislatura le diré que es cumplir mi programa electoral, que es a lo que hemos venido y no a dar charlas de moralina a las mujeres. Además de que hoy usted es hombre pero puede que mañana no: usted decidirá lo que quiera ser, cada día lo que sienta".

Ayuso le recordó que no necesita de "su aprobación", ni siquiera que le diga si hizo "bien o mal" por recoger un título que decidió otorgarle la Complutense. "No necesito de usted ni su afirmación, ni su aprobación". A partir de ahí, la jefa del Ejecutivo autonómico dejó claro que no se creyó las disculpas del socialista y que, por tanto, no iba a aceptarlas. "Lo que usted está haciendo es rectificar porque a todos aquellos medios de comunicación a los que había ido intentando venderse como un hombre moderado le han puesto verde, porque es inaudito las declaraciones que hizo contra mí diciendo que yo había ido a provocar. Así que no me vaya de moderado ni de demócrata, ni a darme lecciones de cómo tenemos que ser las mujeres porque no se lo tolero".

50 afectadas en Madrid por la ley del sólo sí es sí

No fue el único asunto ante el que se soliviantó la presidenta madrileña. "Me habla de las mujeres, ¿de qué mujeres me habla? Ya llevamos más de 50 víctimas de agresiones sexuales que han visto cómo los delincuentes que les han llevado a esa situación ven rebajadas sus penas aquí en la Comunidad de Madrid".

Y es que Ayuso reconoció que la posición del socialista es "realmente complicada" por los ataques constantes del Gobierno de Pedro Sánchez a la región. "No hay un sólo motivo para votar a su partido en Madrid".

No hay un solo motivo para votar al PSOE en Madrid. Que les vote Txapote. pic.twitter.com/jmsCKxl4va — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 2, 2023

Por último, la presidenta madrileña siguió sosteniendo que desde el PSOE y su grupo parlamentario en la Asamblea "mandan sicarios" para llamarle "asesina" a los actos a los que va. "¿Todavía espera que yo le apruebe algo y que le diga que es bienvenido? (…) Y sí, señoría, creo que lo único que queda por decirles es que les vote Txapote".