Batalla entre PP y Vox por hacerse con el cinturón rojo de Madrid: objetivo Fuenlabrada

La Comunidad de Madrid volverá a convertirse el próximo mes de mayo en escenario de la guerra que libran los partidos a nivel nacional. Derecha e izquierda medirán fuerzas dos años después de que el huracán Ayuso arrasara en las elecciones del 4-M, dejando también como damnificado a Vox, que no pudo entrar en el Gobierno.

Al margen de la disputa que tendrá lugar entre los dos lados del espectro ideológico, PP y Vox libran su propia batalla dentro de la derecha. Isabel Díaz Ayuso aspira a lograr la ansiada mayoría absoluta que le permita no depender de Rocío Monasterio, mientras Vox pretende convertirse en verdadera llave de gobierno para ganarse el derecho a ocupar consejerías.

Las elecciones someterán también a examen la estrategia adoptada los últimos meses por el partido de Santiago Abascal, que ha decidido elevar significativamente el tono contra la presidenta madrileña, hasta el punto de tumbarle los Presupuestos autonómicos de este año. Ayuso, por su parte, concurre por primera vez a las urnas desde que fue elegida líder del partido en Madrid.

Como ya ocurriera en 2021, ambas formaciones competirán por hacerse con el conocido como cinturón rojo de Madrid. Del resultado que obtengan a nivel municipal en grandes municipios como Fuenlabrada, Getafe o Móstoles, dominados por la izquierda, dependerá también la fuerza que puedan ejercer en la Asamblea. De ahí que se hayan marcado como objetivo acabar con los feudos tradicionales del PSOE.

Fuenlabrada, principal objetivo de la derecha

Fuenlabrada es la joya de la corona. Se trata de uno de los municipios más poblados de Madrid, con más de 189.000 habitantes, en el que siempre han gobernado los socialistas, que consiguieron una holgada mayoría absoluta en 2019 con 16 escaños, dos más de los que necesitaban para ejercer el mando en solitario. Por detrás se situó Ciudadanos con 4 concejales, seguido del PP con 3 y Vox con 2.

Dos años después de esos comicios, en las autonómicas de 2021, el PP de Ayuso logró imponerse en esta localidad al PSOE con un 36% de votos frente al 22,5% socialista, de ahí que pretendan traducir ese resultado en una alcaldía. Cs apenas logró el 2,7%. Aunque será difícil hacerse con el Gobierno de este municipio sin el apoyo de Vox, que consiguió hace dos años uno de sus mejores resultados de la Comunidad con un 10% de apoyos, 3 puntos más de lo que obtuvo a nivel municipal.

En esta localidad ambos partidos podrán desplegar todas sus estrategias. El PP concede un especial simbolismo a Fuenlabrada, donde Ayuso llegó a celebrar el primer aniversario de su gran victoria electoral del 4-M. La candidata para intentar esta hazaña es Noelia Núñez, portavoz adjunta del grupo popular en la Asamblea y que está ganando cada vez mayor proyección política y mediática.

Y, ahora, Vox pretende hacer lo mismo. Luchará también por hacerse con el llamado ‘voto obrero’, incidiendo en su discurso de denuncia contra la inmigración ilegal y la inseguridad en los barrios. Y prueba de su apuesta por esta localidad es el protagonismo que van a dar a su candidata, Isabel Pérez, que participará junto a Rocío Monasterio, Javier Ortega Smith y Jorge Buxadé en el primer acto de precampaña del partido.

Bajo el lema Cuida lo tuyo, la patria empieza en los barrios, la formación se dará cita este viernes en el madrileño barrio de Tetuán para presentar su nueva estrategia para estas elecciones: la apuesta por las propuestas locales frente a su habitual discurso nacional. "No permitamos que nos arrebaten nuestros barrios y pueblos", recogen en un documento de presentación.

🟢 Acto de presentación en Madrid 🟢 "Cuida lo tuyo. La Patria empieza en los barrios" 🗓Viernes 3 de febrero

⏰A las 18:30

📍En el Centro Cultural Eduardo Úrculo (Tetuán, Madrid) ¡Te esperamos junto a @Jorgebuxade, @monasterioR, @Ortega_Smith e @Isabelperezmoi1!#CuidaLoTuyo pic.twitter.com/fam7Tt3LmQ — VOX Madrid (@madrid_vox) January 31, 2023

Noelia Núñez, por su parte, lo tiene claro. Su adversario no es Vox sino la izquierda. "Yo me presento contra el socialismo en Fuenlabrada, con quien me bato en duelo el próximo 28 de mayo es contra el socialismo" no contra Monasterio, señala en declaraciones a Libertad Digital.

Su objetivo es hacerse con el bastón de mando de esta ciudad, que "cosecha los peores datos" económicos de la Comunidad de Madrid, y revertir las políticas socialistas tras más de 40 años. Está centrada exclusivamente en eso. "Que el resto de partidos hagan su campaña", dice en relación al acto de Vox de este viernes. El PP está centrado en "tener un proyecto de ciudad, que lo estamos consiguiendo".

Si los votos que obtenga el próximo 28 de mayo no son suficientes para gobernar en solitario, se sentará "a hablar con todo aquél que tenga el mismo proyecto", dijo en clara alusión a Vox. "Con el PSOE y Podemos poco podemos hablar".

Recientemente, tras el "ultimo caso de enchufismo" en Fuenlabrada, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, alertó de la urgencia de desbancar al PSOE. "Parece que el gobierno del señor (Francisco Javier) Ayala es como una pequeña Andalucía", dijo a la prensa. "Si en Andalucía vimos lo que vimos durante 40 años, ¿qué más hay en Fuenlabrada?".

En ese momento, también en declaraciones a Libertad Digital, Núñez se mostraba optimista ante los resultados del PP. "Parecía que la gente que vivía en el sur de la región le pertenecía a la izquierda. Ahora han visto que no pasa nada. Cada vez hay más personas que rompen".

La trayectoria del PP en la Comunidad y su gestión estos últimos años son el principal aval con el que concurrirán a las elecciones, aupados también por el desgaste del PSOE a nivel nacional y los casos de corrupción que han salpicado a este municipio en las últimas fechas, donde el sindicato CSIF denunció enchufismo por parte del Ayuntamiento.