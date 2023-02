Rocío Monasterio decidió acudir al Pleno de este jueves, el primero de este nuevo periodo de sesiones, con una de sus preguntas recurrentes a Isabel Díaz Ayuso: cómo evita que niños y jóvenes sean "adoctrinados ideológicamente" en la región. No en los colegios sino en la Comunidad de Madrid en general.

La portavoz de Vox, que comenzó su intervención dando el pésame a la familia del sacristán asesinado en Algeciras, alertó del peligro del "terrorismo yihadista" que, según aseguró, "está entrando en nuestros barrios" y, tras mencionar la ley Trans, afirmó: "Nosotros creemos que es importante estar vigilando el adoctrinamiento, también de estos radicales. Y usted se molesta cuando venimos a hablar de bandas latinas, a hablar de inmigración ilegal, pero es que nosotros no queremos que nuestros barrios acaben como Molenbeek".

Como ejemplo de ello puso a Parla o el madrileño barrio de Lavapiés. "¿Qué medidas va a tomar usted?, ¿qué va a hacer para dar la voz de alarma?, ¿cómo va a evitar que en escuelas coránicas, en determinados centros o en mezquitas salafistas se promueva el yihadismo?".

"A los chats de madres no hay que ridiculizarlos"

La presidenta madrileña quedó un poco descolocada por sus preguntas. "Me pregunta cómo evitar el adoctrinamiento de niños y jóvenes: pues hombre, en sus domicilios, en sus entornos o a través de los móviles es difícil", le explicó a la vez que añadía que su responsabilidad se circunscribe a los centros educativos y, "desde luego, no haciendo de la anécdota categoría según la circunstancia que se dé, el chat de madres del día ni tampoco intentando decirle a cada profesor en cada momento cómo hay que hacer las cosas porque entonces lo único que haremos será un profundo disparate". Y es que para Ayuso "no hay que estar en las aulas trasladando la política constantemente".

Monasterio se mostró ofendida por el comentario del "chats de madres". Tanto que no sólo incidió en ello en su contestación a la jefa del Ejecutivo regional sino que trasladó su malestar a Twitter. "Yo creo que a los chats de madres no hay que ridiculizarlos, las madres también esperan una respuesta nuestra. Y las madres estamos preocupadas", sostuvo. "No ridiculice usted a las madres, las madres saben muy bien lo que pasa en las calles. Las madres lo que quieren es seguridad. Y las madres lo que necesitan es un Gobierno que protege y que cuide a todos, también a los niños", añadió.

Puede que a ella no le preocupe el adoctrinamiento de nuestros hijos.

A las madres sí que nos importa, y nos molesta que nos intenten ridiculizar por ello. pic.twitter.com/UNvVvyOHXf — Rocio Monasterio (@monasterioR) February 2, 2023

Ayuso le replicó que no ridiculiza a las madres, "todo lo contrario", pero le pidió que no haga de la anécdota que le cuenta "una señora, un día", la generalidad. "Así no se hace política", sostuvo la presidenta, que pasó a continuación a recordarle las medidas que ha adoptado su Gobierno en los aspectos que son de su competencia, como la aprobación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa o el nuevo Plan que anunció el pasado fin de semana, así como su recurso ante el Tribunal Supremo contra el decreto de Bachillerato del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Monasterio eleva el tono contra Ayuso

Pero la portavoz de Vox decidió elevar el tono contra Ayuso fuera del hemiciclo. Como es habitual, Monasterio abandonó la sesión plenaria para trasladar su mensaje a los medios y atender a sus preguntas.

En concreto, fue especialmente dura en lo relativo a la sanidad. Si el martes negaba que la huelga en Atención Primaria fuera "política", este jueves volvió a incidir en ello. "No se pude decir que todos los médicos estén politizados. Yo he hablado con muchísimos que lo que piden son reivindicaciones que algunas nos parecen justas. Y el importe de lo que están pidiendo, la Comunidad por supuesto que lo puede afrontar", aseguró.

"Y si tenemos dinero para pagar a los sindicatos 22 millones, tenemos dinero para subir el sueldo a los médicos; si tenemos dinero para gastar más de 60 millones en publicidad del Gobierno y de la presidenta, tenemos dinero para subir el sueldo a los médicos; si tenemos dinero para comprar coches híbridos para las consejerías, tenemos dinero para subir el sueldo a los médicos; si tenemos dinero para tener los edificios de las consejerías en los barrios más caros de todo Madrid, tenemos dinero para subir el sueldo a los médicos", enumeró.

Y es que según Monasterio, un gobierno está para que "nos cuide y nos proteja y que cuide a los que nos cuidan, como a los médicos".

"Ataques a través de terminales mediáticas"

La portavoz de Vox -que volvió a reivindicar sus medidas sobre ayudas a autónomos o una bajada aún más drástica de los impuestos, incluidas en sus enmiendas al Presupuesto "que este Gobierno no quiso aceptar"- no desveló lo que hará su formación sobre las iniciativas que los de Ayuso lleven a la Cámara autonómica antes de que ésta sea disuelta por la convocatoria electoral. "Lo iremos viendo partido a partido, proyecto a proyecto. Y si son buenos para los madrileños Vox va a estar apoyándolos".

Las llevadas este jueves contaron con su apoyo, como el proyecto de iniciativa legislativa impulsado por el Gobierno autonómico con el que se propone eliminar la potestad de la Cámara regional para proponer el nombramiento de una de cada tres plazas de juez en las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Vox también rechazó las enmiendas a la totalidad de PSOE y Más Madrid al proyecto de ley que recoge seis deducciones al IRPF, impulsadas por el Ejecutivo madrileño. Se trata de una batería de deducciones fiscales que supondrá, según los cálculos gubernamentales, un ahorro de 91,9 millones para casi 700.000 contribuyentes.

Y es que según Monasterio, están "en política para mirar por los madrileños no para estar de rencillas entre los partidos". Al hilo de esto, la líder madrileña del partido de Santiago Abascal subrayó: "No estamos para las rencillas entre partidos ni para los ataques que nos lanzan a través de sus terminales mediáticas. Nosotros estamos para otra cosa".