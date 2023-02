Vox vota en contra de la resolución de Ayuso crítica con la gestión de Sánchez sobre los fondos europeos

La comisión de estudio para abordar la situación de la recuperación económica a través de los fondos europeos en la Comunidad de Madrid celebró este lunes, previsiblemente, su última sesión. Y sorpresivamente Vox votó en contra del dictamen del grupo parlamentario del popular.

Para el PP de Isabel Díaz Ayuso, con su voto, los de Rocío Monasterio vuelven a "salvar a Pedro Sánchez". Recuerda el grupo dirigido por Pedro Muñoz Abrines que los de Santiago Abascal ya salvaron al Gobierno con su abstención en este asunto, lo que le permitió aprobar el decreto de los fondos. Y ahora lo vuelve a hace "impidiendo" que se apruebe un dictamen muy crítico con su gestión.

"No es tanto el hecho de que sea una comisión de estudio o investigación, es que Vox ha votado en contra de un documento oficial de un parlamento regional en el que se censura a Sánchez por su gestión de los fondos europeos y, por ende, manda un mensaje a la UE", sostienen los populares.

"Además -lamentan- mientras que la izquierda ha presentado un texto único en conjunto, Vox no ha querido llegar a un acuerdo con el PP: no han querido pactar un dictamen y se les ha ofrecido introducir enmiendas en el nuestro, y no han querido, y además ha votado en contra".

En su dictamen, Vox culpabiliza por igual al Ejecutivo del PSOE-Podemos como al de Ayuso de la mala gestión en el reparto de estos fondos. "Lo que hemos observado tanto en la comisión como fuera de ella es una pelea de índole territorial, de ejercicio de poder, donde al final se pretenden imponer, por unos y por otros, criterios partidistas e ineficaces de reparto de los fondos Un modelo que se ha denominado de "cogobernanza" (aunque luego no ha sido tal, en la medida en que la conferencia sectorial del Plan de Recuperación sólo se ha reunido tres veces, como denunció en su comparecencia el Sr. Fernández Lasquetty) pero que realmente tan sólo ha respondido a las prioridades que la oficina de Presidencia en la Moncloa ha decidido sin escuchar ni a la sociedad civil, ni a los sectores productivos, ni al resto de administraciones. En general se advierte que cada administración sólo se mira su propio ombligo y que, por ejemplo, el modelo autonómico no ha funcionado bien hacia abajo, hacia los entes locales, sobre todo en aquellas comunidades uniprovinciales donde la diputación provincial ha dejado de existir".

Tres han sido los grupos que han presentado un dictamen final: PSOE, Más Madrid, Vox y PP. Pero todos han votado en contra de unos y de otros por lo que no ha salido ningún dictamen que elevar a Pleno. La comisión, por tanto, ha sido en balde.