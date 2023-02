Ayuso deja al descubierto a los convocantes de la manifestación sanitaria y denuncia centros de salud vandalizados

La líder de la oposición y portavoz de Más Madrid volvió a hacer de la sanidad el centro de su debate con la presidenta madrileña. Mónica García quiso preguntarle a Isabel Díaz Ayuso si está satisfecha con su gestión sanitaria y arremetió con dureza contra ella a la vez que volvió a reivindicar la manifestación del domingo. "Estaremos celebrando la vida, la salud, la empatía" mientras desde el Gobierno madrileño estarán "enfadados, contando boicoteadores", expuso.

"Una dosis de empatía cada seis horas, alternando con una dosis de cuidado de los servicios públicos cada ocho", le recetó la médico García a Ayuso.

Para la jefa de la oposición ahora toca defender la sanidad pública. "Y en las próximas elecciones tenemos que elegir" entre ella y el "ego" de la presidenta, "entre tener pediatra o su soberbia", "entre elegir si tenemos una cita con nuestro médico en menos de una semana o sus mentiras", etc. Así, resumió, "el 28 de mayo nos toca elegir entre sanidad o Ayuso porque el 28 de mayo hay un plebiscito a nuestra salud. Habrá dos papeletas: sanidad o Ayuso".

"Labores sindicales"

"Esta es su sanidad, no la mía", replicó la presidenta madrileña mostrando una fotografía de un centro de salud repleto de ropa médica y pancartas colgadas, lo que provocó las protestas de la bancada de izquierdas. La presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo, se vio obligada a parar nuevamente la sesión para exigir silencio. "Los centros de salud y los hospitales son de los pacientes, son de los ciudadanos y están haciendo ustedes labores sindicales dentro de las consultas y en horario de atención al ciudadano", acusó Ayuso. Por ejemplo, expuso, el centro de salud de Arroyomolinos, "recién inaugurado, nuevo, con las mejores instalaciones, lo han estado vandalizando con pancartas, con sábanas, dando una imagen que es la que ustedes necesitan. Y no hay derecho porque no es suyo".

La jefa del Ejecutivo regional acusó a Más Madrid "de secuestrar los servicios públicos y privatizarlos para sus intereses políticos" y dirigiéndose a Mónica García espetó: "Usted quiere reventar el sistema y culparme a mí". Así, reiteró que la de Atención Primaria "es una huelga política que está siendo secundada cada día por 35, 39, 55 sanitarios de su sindicato político para decir que hay una huelga en Madrid".

La izquierda secuestra los servicios públicos. Busca reventar el sistema. pic.twitter.com/XQTEcEpR24 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 9, 2023

Los convocantes de la manifestación

Y ya, refiriéndose a la manifestación del domingo a la que llama entusiasta la izquierda a acudir, expuso: "Ojo al nivel sanitario de los convocantes de la manifestación del domingo: Asamblea 15-M Sierra Norte, Asamblea Marea Verde, sindicalistas de izquierdas, 8-M, Sindicato de Estudiantes, que participaron en mi escrache, y el Sindicato Ferroviario: con la que está cayendo con los trenes y se apuntan a mi manifestación".

Para concluir, la presidenta madrileña responsabilizó a la portavoz de Más Madrid de llevar "desde el otoño pretendiendo alargar esta huelga e incluso elevarla a los hospitales". Según Ayuso, a Mónica García "no le importa el daño que le está haciendo al sistema ni a los pacientes, propagando bulos, poniendo a la gente frente a la pancarta en lugar de estar al teléfono atendiendo al ciudadano como se merece y, sobre todo, provocando el distanciamiento con la sanidad. Y algo peor todavía, están asustando a los pacientes, como hicieron durante la pandemia, propagando lo peor del sistema".

Nuevas medidas sanitarias

La jefa del Ejecutivo anunció este jueves que el Gobierno regional llevará a cabo este año chequeos médicos en los centros educativos, y que financiará, tanto la salud bucodental para mayores de 80 años como las gafas que necesiten los menores de 14 años.

Ayuso explicó que que, en el caso de los controles sanitarios, se harán a los alumnos cuando vayan a terminar las dos etapas obligatorias, la de Educación Primaria, a los 12 años; como la de Secundaria, a los 16. "Vamos a recuperar los chequeos médicos en todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid al finalizar Primaria y Secundaria para reforzar la protección de los niños y también a incrementar la educación en salud para que ellos siempre adquieran los mejores hábitos saludables a lo largo de toda su vida".

Nunca se ha destinado tanto dinero a la sanidad pública de Madrid. Anunciamos: -Un plan y una residencia para ELA. -Gafas a niños y salud bucodental a niños, mayores y personas sin recursos. Con datos y ante el politiqueo. pic.twitter.com/zGocLMvWlX — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 9, 2023

Con respecto al un nuevo plan de salud bucodental, dará una atención especial a niños, embarazadas y vulnerables y costeará a los octogenarios y en adelante la colocación de prótesis y el tratamiento de caries. Para ello, se firmará un convenio con los colegios profesionales y habrá una inversión anual de más de 20 millones de euros.

De igual forma, promoverán un programa de salud visual para garantizar que todo niño menor de 14 años que necesite gafas, las tenga, y que las condiciones sociales y económicas de la familia, no impidan el cuidado ocular de los más pequeños. Se firmará un Convenio con el Colegio de Ópticos y Optometristas y el Gobierno autonómico destinará más de 6 millones de euros en cada ejercicio.

Ambos planes se pondrán en marcha en el segundo semestre de este año, mientras que en el caso de los chequeos en los centros educativos comenzarán a realizarse a partir del próximo curso escolar 2023/24.