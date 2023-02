El escalofriante testimonio de la presidenta de S'ha Acabat! en las últimas jornadas de Ayuso

El PP de Isabel Díaz Ayuso celebre entre este viernes y mañana, sábado, sus últimas jornadas ideológicas, con la libertad como centro del debate. Marcan el inicio de la campaña electoral que culminará en los comicios del próximo 28 de mayo.

La presidenta madrileña parte como clara favorita, según todos los sondeos. Pero los populares no quiere relajarse. Así lo dejó claro en la inauguración del acto el secretario general Alfonso Serrano, encargado de dirigir la campaña del partido en Madrid. "Los meses siguientes no van a ser fáciles", pero se trata de conseguir una mayoría lo suficientemente holgada para no sólo evitar que la izquierda gobierne sino para que el nuevo Ejecutivo que conforme Ayuso no necesite a "otras formaciones que dicen compartir con nosotros principios y valores pero que luego, de repente, se unen a la izquierda y tumban los Presupuestos o la Agencia de Ciberseguridad", dijo Serrano en clara alusión a Vox.

"Tenemos tres meses por delante en los que no podemos permitirnos que cuando llegue el 28 de mayo miremos para atrás y veamos que hay algo que hubiéramos podido hacer y no hemos hecho", advirtió la mano derecha de Ayuso en el PP madrileño. "Tenemos que dar el cien por cien".

"Entré y miré a todos esos energúmenos a la cara"

En esta primera jornada se conformaron dos mesas de debate y también contó con la presencia de la presidenta S’ha Acabat!, organización de jóvenes universitarios que plantan cara al independentismo en Cataluña.

Julia Clavet quiso dar testimonio de uno de los episodios que más le han marcado en su vida. Ocurrió hace tan sólo un año, cuando su asociación instaló en su Universidad, la Pompeu Fabra, una mesa informativa, junto a otras entidades, para darse a conocer.

Ella aún estaba en clase y desde la ventana podía ver la carpa situada abajo. Lo que iba a ser un día lúdico, tranquilo y feliz, pronto acabó en desastre. "De repente, empecé a escuchar unos gritos de muchísima gente al unísono, que decían ‘¡fuera S´ha Acabat!’, ‘fuera fascistas’, ‘pim pam pum, que no quede ni uno’". En ese momento, Clavet miró a través de la ventana y observó cómo decenas de personas empezaban a cercar a sus compañeros. "La visibilidad era cada vez más reducida porque llevaban vengalas y botes de humo encendidos". Decidió entonces salir de clase con otro compañero y se adentraron en "ese círculo" violento que rodeaba a los suyos.

"Recuerdo que entré y miré a todos esos energúmenos a la cara". Los miró y pensó para sí: "’Qué cobardes’. Porque llevaban la cara tapada, solo se les veían los ojos", a través de los que lanzaban "una mirada de odio, de rabia y de ira".

A Julia Clavet lo que más le preocupaba en ese momento es que no había seguridad: "Éramos nosotros y a centímetros estaban todos esos violentos. Y la violencia, la verdad, es que no cesaba y eso fue lo que más me preocupaba y lo que más nerviosos nos ponía a todos". No tuvieron ni el apoyo de sus profesores, al contrario. Les culpabilizaron de la agresión que estaban sufriendo. "Nos decían que por qué veníamos a la universidad a hacer política. Y yo les dije: ‘No, no, perdona, no es cuestión de política, es cuestión de libertad’".

"Golpes en la cara, en la espalda, en las piernas..."

"Recuerdo que el círculo de esa gente que nos rodeaba cada vez era más pequeño y recibimos amenazas, insultos, pero fue cuando nos hicieron una especie de pasillo donde empezaron los golpes y las agresiones. Yo recuerdo golpes en la cara, en la espalda, en los brazos, en las piernas. Era un no parar. Estuvimos aguantando durante una hora porque sabíamos que nuestra labor era resistir, teníamos la razón. Teníamos que resistir frente a la violencia ejercida por grupúsculos del separatismo más radical y, sobre todo, ante la inacción y la complicidad no sólo del rector de la universidad Pompeu Fabra sino también de los Mossos d´Esquadra que, por cierto, tenían varias unidades en la puerta por la que nos echaron a golpes y no movieron ni un dedo".

A pesar del miedo y las magulladuras en el cuerpo, y tras acudir al hospital, para Clavet "lo peor fue mirar a todos esos individuos y ver que eran tus compañeros de clase, aquellos con los que haces un trabajo, te diviertes en el bar o, incluso, has llegado a salir de fiesta".

Pero a esto es a lo que están expuestos en su día a día los jóvenes de S´ha Acabat!: está "en juego" no sólo su "integridad física" sino también la de todo aquel que se acerca a ellos. Y es que "el problema principal radica en la falta de libertad que hay en las universidades catalanas". Así, dijo "lo que no puede ser es que un grupo de chavales no pueda realizar una carpa, un mísero acto porque no tienen seguridad. Tampoco puede ser que un grupo de chavales se vea amenazado por los grandes poderes políticos, institucionales y mediáticos de Cataluña. Y es que los políticos catalanes no sólo lo permiten sino que además lo alientan", afirmó.

"El objetivo: una España en libertad"

Pero Clavet quiso lanzar un mensaje desde Madrid, precisamente en las jornadas donde el PP ha colocado la libertad en el centro del debate y en su reivindicación como eje central de las políticas de sus gobiernos. "Hace un año tuvimos un acto con la presidenta en la Complutense y me permití dar un consejo de forma muy humilde y dije que Madrid no podía caer en el error de creer que esto aquí no podía pasar, que tenía que aprovechar la oportunidad que brinda un Gobierno fuerte como el que tenéis ahora y no ceder ni un palmo de terreno frente a quienes todos sabemos".

Pero llegó la entrega del reconocimiento como alumna ilustre a la jefa del Ejecutivo regional y Clavet observó con desolación el escrache al que fue sometida en su facultad. "Lo vivimos como algo escalofriante: cómo puede ser que eso que ocurre en Cataluña también pase en otras partes de España y, sobre todo, en la capital".

"Es por eso -dijo- que ante esta situación de odio a España, de odio a la Constitución y de odio al Estado de derecho no nos tenemos que dejar atemorizar por quienes quieren romper España. (…) Para conseguir que la libertad triunfe, no solamente en las universidades catalanas sino también en cualquier rincón de nuestra nación, tenemos que luchar todos juntos y todos a una: tanto el mundo político, institucional como el mundo civil porque solo así conseguiremos ese objetivo que tanto nos merecemos, que es nada más y nada menos que una España en libertad".