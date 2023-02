Savater, a Ayuso en el inicio de campaña del 28-M: "Coraje tienes bastante, pero te aconsejo paciencia"

Fernando Savater puso el broche final a las jornadas ideológicas que el PP de Isabel Díaz Ayuso viene organizando desde el mes de octubre y que, como señaló este viernes Alfonso Serrano, suponen el pistoletazo de salida a la campaña de las próximas elecciones del mes de mayo.

Estas últimas jornadas tenían como objetivo poner a Madrid en el epicentro de la libertad. Y sobre ello dialogaron la presidenta de la región y el filósofo vasco. "Libertad es poder ser diferente sin temor", centró el tema Savater citando a un filósofo alemán. "Por supuesto, una diferencia que no implique agredir al prójimo o mutilar sus derechos".

El filósofo considera que "lo que tiene que hacer el gobernante es crear las circunstancias más favorables para que uno pueda elegir libremente dentro de esas circunstancias, sabiendo que nunca serán perfectas". "Y en tiempos de Sánchez, cómo la sociedad española se resiste a perder esa libertad en medio de tanta falsedad", apuntó a continuación Ayuso. "Es que hay una serie de leyes que parece que lo que quieren es volver, como si fuera un calcetín, la forma de vida de los ciudadanos españoles", contestó Savater, que añadió que "por supuesto, los ciudadanos van cambiando sus formas de vida, pero no cambian de un día para otro. Otra cosa es que de repente alguien, por decreto, diga que hay que vivir de manera distinta". "La ingeniería social lo malo que tiene es que impone unas modificaciones".

Esas modificaciones, añadió el filósofo, muchas veces son "disparatadas". Como ejemplo puso la cuestionada ley del sólo sí es sí. "La idea de que una violación y un abuso son lo mismo es como decir que un pato y un rinoceronte también son animales los dos. Bueno, sí, pero no son lo mismo", ejemplificó. "Hay que acostumbrarse a que hay cosas que no son verdad". En este punto, trajo a colación otra ley, la de Bienestar Animal impulsada por Ione Belarra. "No es lo mismo que los animales, que también sienten dolor y que, por tanto, deben ser tratados no como cosas sino como algo diferente, sientan del mismo modo" que las personas. "Lo que no se puede es decir que da lo mismo salvar la vida de un perro que salvar la vida de un niño". Resumiendo: "Con un animal, al que puedo tratar con cariño, no tengo una obligación moral; con una persona, sí la tengo. Esa es una diferencia evidente".

"La primera obligación es cambiar esas leyes"

Savater, que afirmó que el "feminismo, es decir, la igualdad entre el hombre y la mujer, es quizá la idea más revolucionaria que ha habido en Europa después de la Revolución Francesa" y que al llegar a EEUU muchas de esas ideas europeas se "volvieron locas y luego regresan locas aquí y nos vuelven locos a todos", apuntó a la leyes que son "amenazadoras para la convivencia porque se basan en errores zoológicos o antropológicos". Así, advirtió que, si próximamente hay un cambio de gobierno, algo "que sería muy de desear", esas normas "van a seguir funcionando", como la del sólo sí es sí o la ley Trans.

"La primera obligación no es cambiar a Sánchez por alguien mejor sino cambiar esas leyes por otras mejores", afirmó. "Sin ninguna duda" hay que reformarlas, contestó después Ayuso. Y en relación a la ley Trans, la presidenta argumentó que el problema parte de que "hace ley el que lleva a la generalidad una cuestión personal, de manera que si uno entra en política llevando como bandera su causa personal no acabará siendo la causa de todos". En tiempos pasados, "muchas personas que nacieron secuestradas en un cuerpo distinto no recibieron atención ni respeto", pero "ahora" se han hecho leyes "que se han ido al lado contrario", señaló la jefa del Ejecutivo.

"Hay que respetar al diferente, a las minorías sin lugar a dudas" pero "lo que no se puede" es que lo minoritario haya que convertirlo en algo "que es mejor que la mayoría o que eso es lo recomendable", respondió Savater. "Lo que creo que nunca he dicho voluntariamente a los alumnos es una mentira. Un profesor no puede mentir a los alumnos". Y "hay cosas que se basan en una mentira. (…) Lo que no se puede es convertir una anomalía en parte de la regla antropológica de lo que son los seres humanos". Así, hay leyes que se basan abiertamente "en una falsedad, en una mentira, como la ley Trans", expuso. "En una mentira biológica. No es sólo una mentira ideológica, es que es un error biológico que se va a transmitir a los niños con consecuencias graves".

También hay otras leyes, como la de Memoria Histórica, añadió, "aparte de que hablar de memoria histórica es un poco absurdo: es como hablar de digestión colectiva, ¿no? Cada uno tiene su memoria". Pero es que la ley Trans es "transmitir una idea que antropológicamente y biológicamente es falsa". Y que crea un "negocio" en torno a ella, por ejemplo el que pueden realizar las farmacéuticas, añadió.

"Lo que hace falta es acabar con las ventajas" entre los sexos "no facilitar una situación anómala", que "eso era lo que era el feminismo: acabar con las diferencias que hacían que, por ejemplo, las mujeres no pudieran hacer determinadas funciones o tener determinadas libertades".

La "ventaja" de Madrid

"Quizá ahora se busca una lucha de identidades", apuntó la presidenta. "Bueno, es que ahora las identidades se han convertido en una especie de fetiche permanente. Todos tenemos múltiples identidades a lo largo de la vida que vamos cambiando: somos padres, madres, amigos, amantes, espectadores, etc. Y vamos cambiando nuestros roles según lo que estemos haciendo", contestó Savater. Pero eso no debería consistir en "convertir una identidad" como "la que cuenta, que devora todo lo demás", algo que hacen los nacionalismos, por ejemplo.

Madrid lo bueno que tiene, expuso el filósofo vasco, "es que estamos muchas personas que no somos de Madrid y eso es una ventaja. Es un lugar en el cual lo importante no es tener raíces". Y "yo creo que con el tiempo ha evolucionado por contraste con otras partes de España; es decir, Madrid se ha beneficiado de las intransigencias de otras partes de España". Y en Madrid "todo el mundo quiere colaborar a que no se cierre. La mayoría de los madrileños no queremos cerrar la ciudad", dijo.

Y ya justo en la despedida, Isabel Díaz Ayuso, le preguntó si quería decir algo más. Fernando Savater le dio un consejo: "Las dos virtudes fundamentales que hay que mantener en política son paciencia y coraje; tú coraje tienes bastante, pero te aconsejo paciencia", lo que provocó la risa y el aplauso de los presentes. "Merece la pena", le contestó la presidenta.

"No, señor Sánchez, no nos vamos a callar"

Y es que Ayuso busca que el 28-M sea un "primer aviso al Gobierno de Sánchez y los enemigos de España". Así lo expuso en su discurso de clausura de estas jornadas donde avisó de que, "por mucho que lo intenten, no van a cancelar a la España real ni tampoco nos van a hacer callarnos ante los pactos desastrosos y las leyes demoledoras".

"No, señor Sánchez, no nos vamos a callar. Este entusiasmo les va a dejar fuera de las instituciones, esas que han confundido con su cortijo", aseguró la presidenta, quien también tuvo palabras para Israel, país que visitará la próxima semana.

"Son tiempos de valorar lo construido entre todos, son tiempos para tejer alianzas con quienes vemos la vida de manera parecida. También fortalecemos la relación con una democracia como Israel, amenazada como pocas en el mundo por defender su libertad. Y mi pregunta es cómo se le puede cerrar la puerta a la nación que nos recuerda cada día que la libertad es el bien más preciado que tenemos", dijo en relación a la ruptura del hermanamiento anunciada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

"Además, es el momento de preocuparnos de una vez por todas, con compromiso, por lo que pasa en nuestra hermana Hispanoamérica, que se hunde día a día en manos del populismo callejero, que está expulsando empresas y proyectos de vida y que, al menos aquí, afortunadamente, en Madrid, encuentran su casa de nuevo".

El alcalde de la capital también participó en el cierre de estas jornadas. "La libertad nunca antes había sido atacada como lo está siendo ahora en España. Frente a la desinformación es necesario combatir con la formación y el conocimiento como ha ocurrido en las jornadas populares del PP de Madrid", resaltó José Luis Martínez Almeida, quien reivindicó Madrid como "el mejor reflejo de las democracias occidentales".

"La respuesta de la España constitucional es esa voz que se alza desde Madrid en defensa de la Constitución y de la libertad. Vivir a la madrileña es vivir libre", afirmó.