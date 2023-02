Almeida se une a Ayuso y envía una carta al Gobierno de Sánchez ante el caos de Cercanías

Los problemas que Cercanías sufre en la Comunidad de Madrid son constantes: más de 230 incidencias sólo en 2023. Y este jueves han vuelto a producirse y 170.000 ciudadanos que utilizan este servicio para acudir a sus puestos de trabajo en la hora punta se han visto afectados. En concreto, en el túnel de Recoletos, un grupo de viajeros, que ya ha sido evacuado, ha permanecido atrapado dentro de uno de los trenes durante hora y media a oscuras.

La pasada semana también se vivieron momentos de tensión en los andenes cuando una avería en la estación de Atocha provocó retrasos de horas en ocho líneas: la C1, C-2, C-3, C-5, C-5, C-7, C-8 y C10. En ese momento, el consejero de Transportes e Infraestructuras del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso envió una carta a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, en la que le solicitaba una reunión de manera urgente.

Y este jueves David Pérez volvió a incidir en ello durante una entrevista en Telemadrid. "Prácticamente todos los días pasa y tenemos que reforzar Metro, no puede ser que a las 7.05 ya haya retrasos de 40 minutos causando a cientos de miles de personas un trastorno constante. Le pedimos a la ministra que nos reciba porque somos una comunidad autónoma que merecemos ser recibidos y pactar medidas para solucionar el problema".

A esta súplica se unió hoy también el alcalde de la capital. José Luis Martínez Almeida envió una carta a la ministra Raquel Sánchez en la que reitera "la urgencia de ejecutar el Plan Integral de Mejora de Cercanías de Madrid 2018-2025 que contemplaba la inversiones por 5.089 millones de euros y cuya ejecución resulta absolutamente imprescindible" ante los importantes incidentes.

Almeida expresa en la misma su "más profunda preocupación por la situación del servicio de Cercanías que en las últimas semanas ha sufrido importantes incidentes que afectaron a decenas de miles de personas. Más de 230 incidencias en lo que va de año, trenes y andenes abarrotados y retrasos inaceptables hablan a las claras de un servicio deficiente que no está a la altura de los madrileños".

La presidenta del Gobierno regional también se refirió a esto cuando replicó al portavoz del PSOE, Juan Lobato, a quien afeó que apoye a Pedro Sánchez que "deja a Madrid desnuda para darle el dinero de los madrileños a los independentistas catalanes y vascos, como deja desnuda a Madrid ante el colapso sistemático y diario de las Cercanías que utiliza la clase obrera en esta Comunidad".

La portavoz de Más Madrid quiso hablar de este asunto cuando los medios le preguntaron por ello. Lo hizo tras un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter y que fue muy criticado por no hacer ninguna referencia a quien tiene la responsabilidad y competencia en esta materia, el Ejecutivo central. "Un día más de averías y problemas en el Cercanías de Madrid. No podemos seguir con incertidumbre diaria sobre si esta arteria fundamental para la movilidad va a funcionar o no", escribió.

"Ya hemos hecho enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado para que se mejore la red de Cercanías. Lo llevamos demandando desde hace tiempo", dijo Mónica García, que apuntilló: "Es una de las cosas que podría pedir la señora Ayuso. De tanto chocar con el señor Sánchez, podría chocar en este tema para mejorar la vida de los madrileños".