Punto de no retorno para Monasterio y Ayuso: "Está al borde de convocar la próxima manifestación de la izquierda"

"Me sorprende que esté usted al borde de convocar la próxima manifestación de la izquierda". Así concluyó Isabel Díaz Ayuso su réplica a Rocío Monasterio en la sesión de control de este jueves. Y es que la presidenta madrileña lo que ve es que desde Vox "están están intentando en todo momento poner zancadillas a un Gobierno estable en la comunidad autónoma menos endeudada".

La relación entre ambas quedó herida de muerte cuando los de Santiago Abascal en Madrid decidieron tumbar los últimos Presupuestos de la legislatura. Desde entonces, lejos de templar los ánimos, la portavoz madrileña de Vox ha decidido intensificar sus ataques con la vista puesta en el 28-M. También con la sanidad, uniendo sus críticas a la izquierda en el único asunto de desgaste para el Ejecutivo regional.

"Ahora también le oigo hablar de sanidad. De hecho, sólo le ha faltado ir a la manifestación de la semana pasada con sus nuevos compañeros, pero es que todo lo que están reivindicando a estas alturas, en tiempo de descuento, de la legislatura nunca lo han traído a esta Cámara en los últimos cuatro años", le afeó la presidenta madrileña. "Es más, lo peor es que hablan ahora, por ejemplo, de materia sanitaria cuando nos han tumbado los Presupuestos con los que íbamos a mejorar las condiciones laborales" de los sanitarios, le espetó Ayuso.

En su intervención Monasterio no mencionó esta vez la sanidad. Sí lo hizo después fuera del hemiciclo, cuando atendió a los medios, y también el pasado martes tras la Junta de Portavoces. La dirigente de Vox quiso preguntar una vez más por la conocida como Ley Trans aprobada durante el mandato de Cristina Cifuentes y que, según insiste, "es mucho más perniciosa" que la del Gobierno de Pedro Sánchez. "En España hay más de 1.000 menores que han sido medicados con efectos dañinos e irreversibles para su salud y nos preocupan estos datos porque resulta que con su Ley Trans se permite la hormonación de niños de 12 años sin consentimiento paterno con pena de retirar la custodia a los padres si se niegan", expuso.

Así, equiparando a Ayuso con el presidente del Gobierno, preguntó: "¿Piensa derogarla en algún momento o va a hacer como Sánchez con la Ley del sí es sí?".

Ayuso, que indicó que Vox no "ha presentado ninguna enmienda, ninguna propuesta sobre esta ley los últimos cuatro años", volvió a explicar, como ya ha hecho cada vez que Monasterio trae este asunto a la Cámara, que cuando la norma estatal sea aprobada, algo que estaba sucediendo en el Congreso de forma paralela a este debate con Monasterio, la Comunidad de Madrid legislará para "corregir la chapuza". Así, el Ejecutivo madrileño hará "como con la Ley Maestra" de educación y corregirá "todos sus efectos", le indicó Ayuso.

"No sé en qué andan ustedes pero no voy a entrar en sus estrategias ni tampoco voy a ir contra su partido. Ya le gustaría, pero es que no estoy en eso", le avisó la presidenta.

Ayuso aprovechó para anunciar la puesta en marcha del teléfono 012 de apoyo a la maternidad. "Vamos a estar centrados en trabajar en favor de la vida en un país donde desde hace décadas hay libertad para abortar, no es ninguna novedad ni ningún avance que nos propone la izquierda, como también desde hace décadas se podía escuchar el latido del bebé, por lo que no hacen ustedes tampoco ningún avance".

"No entendemos por qué nos ataca"

Ya fuera del hemiciclo, Monasterio se lamentó. "No entendemos por qué nos ataca con el tema de la sanidad. Nosotros lo que decimos es que algunas reivindicaciones de los médicos nos parece que son justas: no se puede estar con contratos de un mes, encadenando 150 contratos como nos contaba ayer un sanitario en Villaverde; no se puede estar con los sueldos precarios". Según aseguró, "hay margen y hay presupuesto, el Presupuesto está prorrogado, se pueden subir los sueldos a los médicos".

La prensa le preguntó por la instrucción de la consejería de sanidad a los centros de salud, que había acaparado el debate de los portavoces de la izquierda del arco parlamentario. Y también en este asunto, la diputada de Vox quiso criticar a la presidenta. "A mi me parece que los centros de salud están a veces llenos de carteles de los sindicatos - de UGT, de CCOO- que son los que la señora Ayuso riega con 22 millones de euros todos los años que salen del bolsillo de las familias madrileñas. Si no quiere que se dediquen a poner carteles y a ir contra ella no tiendo por qué les riega con 22 millones".