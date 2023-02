Hasta en cinco ocasiones fue preguntado este lunes el vicepresidente de Vox por Macarena Olona tras su entrevista del domingo en el programa de Jordi Évole en La Sexta. Y en esas cinco ocasiones Jorge Buxadé eludió responder directamente. Prefirió centrarse en el periodista y en lo que considera una campaña mediática contra su partido, obviando las graves acusaciones que lanzó la que fuera portavoz y secretaria general de la formación en el Congreso de los Diputados.

Sí aseguró Buxadé que la financiación de Vox es "regular, es necesaria, imprescindible para combatir a Évole y a los jefes de Évole que quieren destruir la libertad". Y es que Olona insinuó posibles irregularidades en el partido a través de sus "estructuras empresariales", señalando en concreto a la fundación Disenso por recibir 4,5 millones de euros de la formación.

Poco más. Buxadé eludió incluso responder a la posibilidad de que vayan emprender acciones judiciales contra ella.

Ya este martes la líder madrileña de los de Santiago Abascal adujo que no había visto la entrevista para esquivar la pregunta que la prensa le planteó en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. "La verdad es que yo el domingo no estuve viendo a Évole, estuve repasando los mejores momentos de Jiménez Losantos, que me entretiene más. Y no tengo mucho que decir sobre sus afirmaciones", contestó.

Sí quiso comentar Rocío Monasterio, como hiciera Buxadé un día antes, que "algunas de las cosas que dijo (Olona) sobre la fundación Disenso no son ciertas. Yo estoy muy orgullosa de ser patrona de Disenso, que es una fundación de Vox que por supuesto está fiscalizada por el Tribunal de Cuentas y cumple con la ley de financiación de partidos, y ahí estamos haciendo una labor internacional ingente para apoyar a todos aquellos grupos que están luchando y defendiendo ideas en Nicaragua, en Perú, en Chile, en Cuba, Venezuela… contra el neomarxismo, contra el comunismo. (…) Estoy orgullosa y me alegro de que gracias a esa entrevista se haya conocido la fantástica labor que hace la fundación Disenso".