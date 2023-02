Antes de empezar la rueda de prensa que ofreció este martes desde el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, portavoz de Junts, retiró la bandera de España que está colocada en la sala de prensa para que no se viera en cámara. ¿Por qué lo ha hecho?, le preguntaron. "Porque estaba muy cerca", contestó la diputada que cobra casi 118.000 euros públicos. ¿Y por qué no ha retirado la (bandera) europea entonces? "Esa no estaba tan cerca y queda muy chula. Me representa mucho más esa bandera que ésta", añadió.

Fue después la portavoz de Ciudadanos la que la recolocó. "Un país que se respeta a sí mismo obliga a respetar a que en una rueda de prensa se respeten los símbolos oficiales si uno quiere hacer una rueda de prensa en el Congreso", defendió Inés Arrimadas. El PP presentó anoche una queja a la Mesa de la Cámara Baja y Vox y los naranjas han pedido también explicaciones.

Sobre este episodio se pronunció desde Londres Isabel Díaz Ayuso, quien cree que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debería actuar. "Debería llamar al orden y actuar sobre una situación que es anómala y que esto no ocurre en ningún Parlamento del mundo. Creo que, si fuéramos un poco más coherentes quizás, a lo mejor, lo que tendrían es que retirarse a sus propias instituciones".

Para la jefa del Ejecutivo madrileño, "tener una nómina pública de aquellas instituciones de las que luego se reniega, demuestra la incoherencia y a lo que hemos llegado en el mundo del sanchismo, porque además esta gente, no olvidemos, son socios habituales del presidente del Gobierno. Así nos va".