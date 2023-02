El PP de Ayuso se manifiesta frente al Ministerio de Transportes: "Menos Falcon, más Cercanías"

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y el PP que ella preside en la región han decidido emprender una ofensiva conjunta contra el Gobierno de Pedro Sánchez por los graves problemas detectados en Cercanías, sobre todo en las últimas semanas.

A tres meses de las elecciones y después de detectarse "más de 230 incidencias" sólo en el mes de enero -que afectaron a miles de pasajeros, dejando incluso encerrados la pasada semana a decenas de ellos en un tren a oscuras- el consejero de Transportes e Infraestructuras, David Pérez, envió una carta a la ministra del ramo para solicitarle una reunión con urgencia. También envió una misiva a Raquel Sánchez el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

Ante la falta de respuesta, el Ejecutivo madrileño lanzó un ultimátum: si no recibían contestación a la carta enviada solicitando el encuentro, estudiarían medidas legales. Raquel Sánchez accedió al encuentro con el consejero madrileño, que tendrá lugar este viernes.

Ayuso: "No somos independentistas"

La propia presidenta madrileña quiso enviar un mensaje desde Londres, donde este miércoles culmina su viaje que ha tenido como objetivo impulsar la región como centro de inversiones y potenciar las relaciones institucionales con Reino Unido. "Volvemos a ver nuevamente hoy las mismas imágenes en Cercanías que llevamos sufriendo en los últimos años: retrasos, cancelaciones y madrileños que están secuestrados en los andenes sin poder ir a trabajar con un montón de dificultades".

Ayuso, que recordó que llevan poniendo el foco en este asunto desde hace tiempo, aseguró que "había planes destinados para la Comunidad que se quedaron en un cajón por motivos políticos". Esto "es insensato y esto lo pagan todos los días miles de personas que se quedan sin poder ir a trabajar o llegando tarde a sus distintas responsabilidades. Y lo que pido es que se tomen cartas en el asunto".

"Nosotros no somos una región independentista, nosotros no vamos contra los intereses de España, pero tenemos unos ciudadanos leales, fieles, que trabajan, que madrugan, que pagan sus impuestos y merecen que sus Cercanías dejen de ser un grave problema diario", añadió.

Manifestación frente al Ministerio

Mientras el PP de Madrid se moviliza. Por un lado, tal y como informó el portavoz Pedro Muñoz Abrines, el grupo parlamentario popular llevará al próximo Pleno, que se celebrará el 2 de marzo, una Proposición No de Ley (PNL) que solicita que se reúna la Comisión de Seguimiento de Cercanías, así como pide que se ejecute el Plan de Accesibilidad y Mejora 2018-2025 y el Eje Transversal de Cercanías de Madrid. Por otro, el partido ha puesto en marcha una campaña para denunciar esta situación.

Así, una de las primeras acciones de los populares consistió en concentrarse frente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En ella participaron tanto alcaldes y concejales de los municipios afectados como candidatos del PP para las próximas elecciones del 28 de mayo. "La gota que colmó el vaso fue lo ocurrido la semana pasada, pero, cada día, cada semana, tenemos nuevos ejemplos del maltrato del Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos hacia las Cercanías de Madrid", expresó frente al ministerio el secretario general del partido.

Alfonso Serrano denunció que "Cercanías está peor que cuando llegó al poder Pedro Sánchez y estamos viendo cómo el maltrato es permanente. Solo se ha cumplido con el 10% del Plan de Cercanías que dejó el Gobierno del Partido Popular y el Plan Urgente de Atención a Cercanías, de 580 millones, ni se han puesto en marcha".

"Vemos cómo en otras comunidades autónomas se premia a sus gobiernos golpistas, a los que deben la estabilidad en el Gobierno central y los PGE, a cambio de miles y miles de millones de euros. Mientras, la Comunidad de Madrid, que es una de las autonomías que más recauda y que más solidaria es con el conjunto del territorio español, es la más infradotada en cuanto a Cercanías", lamentó Serrano, que recordó cómo "hace pocos años veíamos al PSOE salir a la calle protestando por 11 averías en Cercanías" y "llevamos en enero casi 300 y todos los dirigentes socialistas, como Juan Lobato, ponerse de canto y callados porque no tienen una respuesta. De nuevo, como siempre hace la izquierda, no se ponen del lado de los madrileños, sino que justifican al Gobierno de España.

Precisamente Abrines, enlazó un comentario de Lobato en febrero de 2018 en donde reclamaba un Cercanías "serio y eficaz". "Hola, Juan Lobato. ¿Te vienes a la concentración Menos Falcon, más Cercanías?", le preguntó el portavoz parlamentario del PP.

Hola @juanlobato_es ,¿te vienes a concentración #MenosFalconMasCercanias ?

Supongo que sigues pensando lo mismo, especialmente despues de 5 años de boicot de Sánchez a @CercaniasMadrid !!! https://t.co/DODmEFvpZu — Pedro Muñoz Abrines (@MunozAbrines) February 22, 2023



"El Gobierno de España sacó pecho porque las Cercanías eran gratis, como diciendo ‘no te quejes, que encima de es gratis no querrás que funcionen’, y eso es lo que nos pasa en la Comunidad de Madrid: estamos acostumbrados a un Gobierno España que da gratis el transporte, que da paguitas a los jóvenes que están en edad de votar este año, que da cheques o subvenciones, pero que no invierte en lo realmente importante y determinante", denunció Serrano, que recordó que "hay una mesa de coordinación entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio, que no se ha reunido desde el año 2018, para hacer un seguimiento de la situación las Cercanías de Madrid. Y no se ha reunido porque la Comunidad de Madrid no lo haya pedido, que lo hace insistentemente, sino porque el Ministerio de Transportes no ha querido y la ministra es incapaz de atender las necesidades de los madrileños".

Así, el secretario general y director de campaña de Ayuso pidió a los madrileños recordar esto cuando vayan a depositar su voto el próximo 28 de mayo. "Cuando los madrileños en muchos municipios vean que sus alcaldes socialistas son incapaces de defender sus Cercanías, votarán en conciencia el 28 de mayo".