Ayuso responde a los últimos movimientos de Vox: "No podemos estar todo el día bajo amenazas"

Rocío Monasterio ha supeditado su apoyo a las deducciones del IRPF para inversiones extranjeras, que el Ejecutivo madrileño llevará a la Asamblea, a que éstas se hagan extensibles, dijo, a los madrileños. "Nos parece bien pero no por encima de los madrileños", afirmó la portavoz de Vox durante la rueda de prensa del martes tras la Junta de Portavoces.

Así, quiso dejar en el aire que su grupo permita la tramitación de la iniciativa legislativa que propone que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región pueda desgravarse el 20% del total de lo invertido durante los siguientes seis años. Esta modificación irá por lectura única -sin debate previo- al Pleno de la Asamblea de Madrid y para que salga adelante el PP necesita que Vox no se oponga.

"No puede ser que se le dé ventajas a los extranjeros frente a los madrileños; que los jóvenes no accedan a la vivienda y que de lo único que hablemos es de favorecer la compra a los extranjeros. Nos parece bien atraer inversión pero, oiga, no deje a un lado a los madrileños", añadió Monasterio que afeó a los populares que lleven esta propuesta sin negociar previamente con su formación: "Si quieren los votos de Vox, tienen que negociar con Vox", advirtió. Fuentes de la formación señalaron este jueves a Libertad Digital que no hay nada nuevo desde el martes; esto es, aún no han decidido el sentido de su voto en esta cuestión.

Las palabras de Monasterio se produjeron justo después de su anuncio, también en esa rueda de prensa, de activar ahora su propuesta de derogación de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, conocida como Ley Trans, aprobada durante el gobierno de Cristina Cifuentes.

"Hay que derogarla ya. No puede pasar ni un día más con esta ley vigente. Es urgentísimo derogarla" y el Gobierno "lo puede hacer en diez días", aseguró la portavoz de Vox. Esto no es cierto. Al haber decidido activar ahora su propuesta -que llevaba registrada en la Asamblea desde octubre- y no antes, los plazos son ya ajustados. Desde el grupo parlamentario popular recordaron que la próxima semana será la toma en consideración de la proposición y, si finalmente obtiene el visto bueno, tendrá después que someterse al plazo de enmiendas. Sólo entonces se produciría el debate para su aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid. "Nos llevaría a finales del mes de marzo y hay que recordar que la legislatura termina el 23 de ese mismo mes", señaló a Libertad Digital el portavoz parlamentario del PP, Pedro Muñoz Abrines.

"No podemos estar todo el día bajo amenazas"

"No podemos estar todo el día bajo amenazas", contestó tajante la presidenta madrileña al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se celebró este jueves de manera excepcional en el Castillo de Manzanares El Real con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía.

"Si quieren apoyar esta deducción fiscal que es importante para las inversiones y para la economía de la Comunidad de Madrid, bien; si se abstienen, también bien; y si lo rechazan y lo impiden… no sé, que lo expliquen", indicó Isabel Díaz Ayuso, que consideró que si se diera el último escenario sería "insensato" porque "es una medida muy necesaria, teniendo en cuenta que la Comunidad se tiene así misma" y "que tiene el trabajo de toda una maquinaria gubernamental en contra de los intereses de todos los madrileños".

Así, expuso Ayuso, "necesitamos, dentro de nuestra autonomía fiscal, hacer este tipo de anuncios y de medidas para seguir atrayendo inversiones, empleo y, por tanto, prosperidad a todos los ciudadanos". Y reiteró: "Si Vox se opone a que Madrid siga creciendo y siga siendo un lugar de oportunidades en un momento tan importante como éste es algo que deberían explicar; es insensato".

La presidenta madrileña recordó a Monasterio que los madrileños ya disfrutan de rebajas fiscales. "Tenemos la tarifa del IRPF más baja de España, somos el Gobierno que lleva 20 años bajando impuestos y, por tanto, conocemos mejor que nadie cómo tenemos que ir articulando una fiscalidad a la baja, progresiva y que nos ha dado muchos beneficios". Así las cosas, Ayuso no entiende "en qué punto no se está de acuerdo".

"Daremos nuestros propios pasos"

En cuanto a la Ley Trans, la jefa del Ejecutivo regional volvió a reiterar lo que viene repitiendo desde hace meses, cada vez que Vox ha preguntado por ello en la Asamblea. "Yo he manifestado desde hace ya mucho tiempo que estoy en contra de tal y como está actualmente redactada y también he manifestado hace mucho tiempo que estoy trabajando sobre ello y también estoy a favor de derogar los aspectos más perniciosos de esta ley".

Pero dejó claro una vez más que será ella la que marcará los tiempos: "Nosotros daremos nuestros propios pasos y también manifestaremos la decisión que vaya a tomar el grupo parlamentario popular cuando se lleve este tema a pleno".