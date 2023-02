Del elogioso discurso de Leguina a la ausencia de Vox y la defensa de Ayuso del modelo autonómico

La Real Casa de Correos se puso este viernes de gala para celebrar el 40º aniversario del Estatuto autonómico. El acto contó con la ausencia sonada de Vox, única formación con representación parlamentaria en la Cámara madrileña que decidió ausentarse. Y lo hizo por una cuestión de principios: los de Santiago Abascal se oponen al actual modelo autonómico.

"Cada uno es libre de ir o no ir a determinados actos", pero "si criticamos que hay dirigentes nacionalistas que cobran sueldo de todos los españoles pero que retiran la bandera de España, lo que no se puede es cobrar dinero de todos los madrileños y no estar en un acto que lo que hace es celebrar esa autonomía que, además, es el principal freno al sanchismo en Madrid", dijo el secretario general del PP regional, Alfonso Serrano, al ser preguntado por la ausencia de Rocío Monasterio y sus diputados.

"La Comunidad de Madrid ha conseguido demostrar la enorme utilidad de las comunidades autónomas siendo un enorme y fuerte contrapeso contra lo que es la burocracia central", añadió después el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Muñoz Abrines.

Sus declaraciones fueron el preludio al discurso de Isabel Díaz Ayuso que se articuló en torno a una defensa cerrada del modelo autonómico. La fórmula de las autonomías es la que "mejor se ajusta a la realidad territorial de nuestro país", sostuvo la presidenta madrileña. "Son las competencias autonómicas las que nos han permitido bajar los impuestos, hacer grandes reformas, fomentar la competencia, suprimir burocracia o garantizar la libertad educativa frente a modelos de adoctrinamiento", dijo en relación a Madrid y las sucesivas políticas aplicadas por gobiernos populares.

Y destacó que han sido precisamente las competencias autonómicas ahora en el presente las que "han permitido velar por la libertad de los ciudadanos, de los comercios y de los restaurantes en los momentos más oscuros de la pandemia". Eso sí, Madrid no es excluyente y no se ha dedicado "un solo euro a la identidad. En Madrid hemos preferido crear prosperidad en vez de crear una nación. Y hoy seguimos huyendo del localismo. No queremos replegarnos sobre nosotros mismos. Aquí importa dónde vamos, no de dónde venimos".

"Somos una región abierta e integradora que está hecha de las diferentes formas de ser español. Aquí no hay forasteros. No hay maketos. No hay charnegos. Hay madrileños de Cádiz, de Bilbao o de Caracas". Y añadió: "La Comunidad de Madrid no se lanzó desesperadamente en busca de peculiaridades que nos diferenciaran de otras regiones para fabricar un hecho identitario. No queremos ser diferentes al resto de los españoles. Madrid no eleva muros, Madrid los derriba".

Previamente a la presidenta madrileña tomaron la palabra María Bláquez, hija del famoso restaurador Lucio; el exalcalde de la capital Juan Barranco y el primer expresidente del Ejecutivo autonómico Joaquín Leguina, que hizo un encendido elogio de Ayuso y sus políticas.

Precisamente Leguina reaparecía en público, y ante la presencia del líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, desde que trascendiera que tuvo que entregar su carné socialista tras ser notificado un expediente de expulsión por parte de Ferraz por su cercanía a Díaz Ayuso. "Después de que yo perdiera las elecciones, ¿Madrid está mejor o está peor? Yo diría que está mejor, mucho mejor. Y algo tendrán que ver, yo diría que mucho, los que me han sustituido en el cargo", reconocía entre el aplauso de los presentes.

"Hoy Madrid es un sitio mucho más atractivo que entonces y si no que se lo digan a la presidenta, que parece que va a traer el dinero de Londres. No lo digo en broma, es que casi el 70% de las inversiones que vienen de fuera, vienen a Madrid. Por algo será", añadió.

"Y el hecho de que en Madrid nadie es extranjero tiene mucho que ver con todo eso. Madrid es un sitio donde nadie se siente de fuera", señaló. El expresidente, no obstante, quiso apuntar dos problemas que existen actualmente en la Comunidad de Madrid "porque donde hay humanos, hay problemas". Estos son la vivienda y los sanitarios, a los que "les debemos mucho, sobre todo durante la pandemia". Pero, "¿es un problema exclusivamente de Madrid?", preguntó. "Quien diga eso miente". Así las cosas, "esos problemas se tienen que abordar desde el conjunto del Estado".

Leguina está seguro de que se solucionarán. "Y si no dentro de 40 años me vuelven a llamar y a lo mejor puedo hablar todavía". Y concluyó exclamando entre una ovación: "Viva Madrid, viva España".