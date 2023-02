6 / 17

“Al contrario que en otras partes de España, en Madrid no es noticia que los dirigentes políticos no hayan nacido aquí. Sencillamente porque el censo nos dice que casi la mitad de los madrileños no han nacido en Madrid. Nuestro primer presidente autonómico, Joaquín Leguina, no nació en Madrid. Ni los alcaldes Tierno Galván, Álvarez del Manzano o Juan Barranco, que es un andaluz de Vallecas, un madrileño de Jaén. La demostración de que para ser madrileño basta con estar en Madrid. Gracias por tu testimonio, alcalde".