Ayuso: "Espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni"

Isabel Díaz Ayuso viajó este jueves a Barcelona. Se trataba de la octava vez que la presidenta la visitaba y en esta ocasión acudió al Círculo Ecuestre, el club empresarial de la ciudad, para ofrecer una conferencia donde fue presentada por Albert Boadella.

Durante el transcurso de su discurso, la jefa del Ejecutivo madrileño hizo referencia al caso Mediador que salpica al PSOE de Pedro Sánchez. "Tenemos un nuevo escándalo que se llama Tito Berni. Tito Berni es un diputado socialista que ya ha dimitido y se dedicaba a cobrar comisiones y gastarse el dinero en prostitutas y droga con, al menos, otros quince diputados socialistas", señaló.

"Como presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez tiene la obligación de dar explicaciones sobre las actividades de Tito Berni, apuntó Ayuso para quien este caso "deja en evidencia a un Gobierno que busca culpables en el PP sobre cosas de hace 15 o 20 años mientras intenta tapar su corrupción de hace tres meses. Tito Berni… espero que Sánchez tenga modo de demostrar que nunca estuvo en los negocios de Tito Berni".

Según expuso la presidenta madrileña, "no hay activista de izquierda en los medios de comunicación que pueda justificar al Tito Berni. Lo van a silenciar, pero no lo van a poder justificar". Así las cosas, "Tito Berni va a hacer caer este Gobierno y se hablará mucho de ello...", aunque añadió: "Se hablaría mucho más de ello si no se hubiera cruzado por delante una innecesaria moción de censura que va a ser un señuelo contra el Partido Popular en los próximos meses".