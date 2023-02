El PP de Ayuso retira de improviso la rebaja del IRPF a extranjeros y acusa a Monasterio de lanzar una "cortina de humo"

Hace justo una semana que Vox dejaba en el aire su apoyo a las deducciones del IRPF para inversiones extranjeras anunciadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Pero por las declaraciones que realizó entonces Rocío Monasterio todo hacía presagiar que tumbarían esta iniciativa legislativa que iba a someterse a votación este jueves. "No puede ser que se le dé ventajas a los extranjeros frente a los madrileños", sostuvo, a la vez que volvía a presentar su propuesta de derogación de la conocida como Ley Trans.

La presidenta contestó tajante dos días después: "No podemos estar todos los días bajo amenazas". Ese mismo jueves fuentes de Vox aseguraban a Libertad Digital que aún no habían decidido el sentido del voto. Pero un día más tarde, el viernes, el líder del partido lo dejaba claro durante un acto en Zaragoza. "A nosotros nos parece bien atraer riqueza, nos parecen bien las rebajas fiscales pero no vamos a aceptar de ninguna manera que se permita que los extranjeros, los millonarios que quieren traer, que nos parece muy bien que vengan, puedan comprar propiedades en España en mejores condiciones fiscales que los españoles. Y vamos a decir que no y no va a haber presión mediática ni política, ni radiofónica de ningún tipo que haga que nosotros cambiemos nuestra posición", expuso Santiago Abascal durante su mitin.

La tramitación de la iniciativa legislativa, que propone que cualquier persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años y quiera invertir en la región pueda desgravarse el 20% del total de lo invertido durante los siguientes seis años, iba a llevarse al Pleno del jueves de esta semana, pero el PP finalmente ha decidido retirarlo del orden del día en el último momento .

"Esperamos que el PP haya retirado su ley de deducciones fiscales a extranjeros con voluntad de negociar porque es fundamental atraer riqueza de fuera, pero primero hay que facilitar la vida a los que ya están aquí", ahondó este martes Monasterio, que aplaudió el haber ganado tiempo para entablar conversaciones "y volver a la cordura" la ley del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Y es que anunció que Vox ha registrado su propia iniciativa para rebajar impuestos a los inversores madrileños. "No se puede privilegiar a los de fuera cuando los que están aquí han sufrido el 6% de inflación, con la influencia brutal que eso tiene en el coste de la cesta de la compra, para las familias, para los autónomos, para las pymes que están cerrando… Si el Gobierno defiende a todos los madrileños, tendrán nuestro voto", sentenció.

"Estamos otra vez ante una cortina de humo"

En el PP no dan crédito porque, como viene pasando habitualmente, esta iniciativa la han presentado tarde. "Es una iniciativa que ha registrado esta mañana", comenzó señalando el portavoz parlamentario de los populares. "Cualquiera que sepa un poquito el reglamento y los trámites que hay posteriormente" es consciente de que estos "nos llevarían hasta el 28 de marzo, cuando acabarían todos los trámites oportunos para estar, en su caso, en disposición de incluirse en un Pleno posterior". Pero, "oh, es que la legislatura acaba el 23 de marzo", apuntó Pedro Muñoz Abrines.

"La señora Monasterio se dedica a presentar papeles que no sirven para nada", como ocurrió con sus enmiendas a los Presupuestos, recordó. "Esto – en alusión a la iniciativa de Vox- no se va a debatir porque no hay plazo; por tanto, estamos otra vez ante una cortina de humo". Los populares habrían podido plantearse una negociación a partir de esta nueva iniciativa de Vox, pero siempre y cuando ésta se hubiera registrado dentro de los plazos necesarios, aseguró.

Abrines desvinculó también que el PP haya decidido retirar su iniciativa sobre las deducciones del IRPF a inversiones extranjeras de una negociación con Vox, encaminada a lograr un cambio de postura de los de Monasterio que permitiera aprobarla. Según explicó, los tres proyectos de ley que tienen que ver con deducciones fiscales vinculadas al IRPF se irán llevando a Pleno en orden cronológico, según el Gobierno las fue tramitando. Así, este jueves se llevarán a Pleno las deducciones que tienen que ver con el fomento de la natalidad y maternidad y, probablemente, el próximo 23 de marzo, último Pleno de la legislatura, se debatan los otros dos proyectos de ley: "el de deducciones generales del IRPF y, por último, esta que afecta a inversiones extranjeras".

Los argumentos de Vox y la izquierda

Los argumentos utilizados por Vox, que le llevarían a votar junto a la izquierda en contra de la iniciativa del Gobierno de Ayuso, son en este caso similares a los empleados por Podemos o Más Madrid, que también lamentan que se deje de lado a los madrileños.

"No es de recibo que lo que Ayuso haga sea abrirle las puertas en forma de rebajas fiscales a cualquier persona que compre una vivienda. Si cualquier madrileño compra una vivienda en Madrid le va a costar 100; sin embargo, si es un especulador, Ayuso le va a beneficiar con una rebaja del 20%. Es una indecencia", expuso Alejandra Jacinto.

"A nosotros nos parecía una aberración en cuanto a que hay países y ciudades que están haciendo la política contraria a la que quiere hacer la señora Ayuso", apuntó la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que achacó la retirada por parte del PP de la iniciativa a que "no le dan los números" para sacarla adelante o a "la vergüenza por ir en contra del sentido común, toda vez que está incrementándose el precio de la vivienda a niveles estratosféricos".

Así las cosas, el PP se quedó solo defendiendo su medida. "Las inversiones extranjeras son un elemento fundamental para el desarrollo económico de un país y de una región. De hecho, las inversiones extranjeras son responsables de la creación del 8% de los puestos de trabajo de España. Por tanto, cuando estamos estableciendo deducciones sobre inversiones de personas extranjeras, o personas españolas que residían fuera y vuelven a Madrid, estamos beneficiando a los madrileños. Cuando uno favorece que a Madrid venga inversión extranjera, está favoreciendo el crecimiento económico; cuando favoreces el crecimiento económico, estás favoreciendo la creación de puestos de trabajo y cuando favoreces la creación de puestos de trabajo, estás contribuyendo a que se eleve la renta global de todos los madrileños", explicó Abrines.