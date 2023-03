Ayuso carga contra Sánchez por la marcha de Ferrovial: "Nos va a arruinar"

Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra el presidente del Gobierno tras el anuncio por parte de Ferrovial de su marcha de España. "La salida de Ferrovial de España confirma que Sánchez prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal, que nos va a arruinar. Empresas que sí cuentan con el respaldo de la Comunidad de Madrid. Es insensato que el Gobierno las señale", ha escrito la presidenta madrileña en Twitter.

Lo hizo de forma paralela a las declaraciones que en este sentido ofreció su consejero de Economía y Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Hoy estamos viendo viendo cómo desgraciadamente el Gobierno de la nación sigue atacando verbalmente a las empresas y, en este caso, lo hace contra Ferrovial", apuntó Javier Fernández-Lasquetty, que puso en contraposición a Madrid: "En cambio, nosotros las apoyamos".

Lasquetty lamentó que las empresas españolas "encuentren que en otros países hay mayor seguridad jurídica que en España y comprobamos que los malos actos del Gobierno, las malas decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez tienen malas consecuencias para los españoles y esperamos que no tarde mucho un cambio de gobierno que recupere un marco de seguridad jurídica y de confianza que anime a venir o a regresar y no a lo contrario".

"Hago responsable al Gobierno de lo que está haciendo esta misma mañana que es, una vez más, cargar verbalmente contra las empresas y hablar de ellas en unos términos que son impropios en cualquier caso y, mucho más, cuando de lo que se trata es de compañías que con sus accionistas arriesgan su dinero y compiten para prestar servicios", añadió después Lasquetty a preguntas de la prensa. "No hay derecho a que el Gobierno hable en esos términos ni hoy con Ferrovial, ni ayer con Mercadona o antes de ayer con el Corte Inglés". Y recordó que "nunca ha salido bien nada de un país que se ha dedicado a hacer ese tipo de agresividad verbal contra las empresas".

Y es que este miércoles, un día después de conocerse la decisión de Ferrovial, varias ministras han salido en tromba a cargar contra la empresa. Yolanda Díaz ha criticado que la compañía diga "sin rubor" que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos: "Esto no es ser español. Muchos españoles estarán atónitos, en momentos de necesidad tienen que ser ejemplares. Esto no puede ser". María Jesús Montero, por su parte, deslizó que "es curioso que haya presentado este cambio de sede después de haber presentado balance de cuentas, en donde la empresa este año no ha tenido tan buenos resultados como tuvo en los años anteriores y, por tanto, habrá que estar atentos a otras motivaciones que lleven a la empresa a haber querido trasladar su sede". Y Nadia Calviño ha llamado al presidente de la compañía, Rafael del Pino, para expresarle directamente su rechazo a la mudanza.

Madrid estrena la ‘Aceleradora de inversiones’

Precisamente, este miércoles el Consejo de Gobierno madrileño aprobó la Aceleradora de inversiones, una nueva herramienta para facilitar la llegada de grandes proyectos empresariales a la región y agilizar el inicio de sus actividades. No tiene ningún coste para las arcas públicas y su función será agilizar la tramitación de todas las propuestas de alto impacto por su creación de riqueza y empleo. Así, estará integrada por las diferencias consejerías y entidades locales con competencias en la materia.

De esta manera, aquellas inversiones que supongan la generación de más de 50 puestos de trabajo con contrato indefinido o cuya inversión no inmobiliaria supere los 10 millones de euros, se considerarán prioritarias y se reducirá de forma sustancial los plazos de tramitación ordinarios para que puedan comenzar sus actividades lo antes posible. El decreto con la creación de la Aceleradora de inversiones de la Comunidad de Madrid se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial regional -BOCM- para su entrada en vigor este mismo mes.

La Aceleradora de inversiones, organismo público dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, también tendrá en cuenta otros aspectos de los solicitantes como la apuesta en I+D+i, la calidad de los puestos de trabajo o el impacto en la cadena de valor.

Las solicitudes serán atendidas en menos de 30 días, y, en caso de ser calificadas favorablemente, su tramitación irá por el procedimiento de urgencia, lo que permitirá reducir los plazos al máximo legal posible. Dichas solicitudes podrán también presentarse en inglés para su tramitación, lo que ayudará también a aminorar los plazos correspondientes