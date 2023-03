Aznar destaca el "extraordinario" liderazgo de Ayuso: es "indispensable" para que Feijóo llegue a La Moncloa

3 / 7

“Estoy totalmente de acuerdo", añadió Ayuso. “Ojalá cuando lleguen las elecciones de diciembre no se vaya solo a votar en contra si no a favor y con ilusión. Y que la gente pueda sentir en las urnas lo que sucedió el 4 de mayo del 2021 en la Comunidad de Madrid, donde la participación fue histórica, también la juvenil; había colas antes de abrir los colegios y la gente fue a votar con ilusión. Y, desde luego, contribuiremos desde el PP de Madrid y con la acción de nuestro Gobierno a que los españoles vayan con esa ilusión y con ganas no sólo para quitar, que también, sino sobre todo en positivo”.