Elisa Vigil desvela los puntos que Ayuso modificará de la Ley Trans en un tajante discurso contra Vox y la izquierda

Fue Elisa Vigil, la diputada más joven del PP, la encargada de defender la postura de su grupo parlamentario en la Asamblea madrileña ante la propuesta de Vox de derogar la conocida como Ley Trans, aprobada durante el Gobierno de Cristina Cifuentes.

Minutos antes Isabel Díaz Ayuso había desvelado cuál iba a ser la posición de los populares en este asunto. Votarán a favor de la iniciativa de Vox, que no supone eliminarla de facto en este instante pues existen unos pasos y procedimientos reglamentarios que se han de seguir. "Nosotros vamos bien en abrir este debate y en tomar en consideración su propuesta, pero señoría, llega tarde y, por tanto, tendrá que ser el PP en la siguiente legislatura quien elimine esta ley y la modifique por una más sensata", dijo la presidenta augurando un buen resultado electoral en las elecciones del 28 de mayo.

Y es que desde el grupo dirigido por Pedro Muñoz Abrines llevan días insistiendo en que los plazos son ajustados: la legislatura termina el 23 de marzo por lo que, aunque este jueves salga adelante la toma en consideración de la iniciativa de Vox, tendrá después que someterse al plazo de enmiendas. Sólo entonces se produciría el debate para su aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid.

"Señora Monasterio, para hacer el bien hace falta no mentir. El PP no votó a favor de la Ley Trans de la Comunidad de Madrid", comenzó diciendo Vigil. Y también "falta a la verdad cuando dice que se inician unos trámites reglamentarios que permiten aprobar lo que hoy usted plantea y no es así. Estamos ante una toma en consideración".

"Hoy no se deroga absolutamente nada. Hoy estamos ante una toma en consideración que se tramita por el procedimiento de urgencia; tal vez debería leerse un poquito más este reglamento azul que nos entregaron el primer día", dijo a la portavoz de Vox mostrando el reglamento de la Asamblea. Y así "haber solicitado, en vez de la tramitación de urgencia, la tramitación por lectura única".

De esta manera, el plazo de enmiendas, apuntó Vigil, "finalizaría el 23 de marzo, justo cuando acaba la legislatura. Consecuencia: no se podrá tramitar esta iniciativa. Una vez más vemos que Vox llega tarde. Llegan tarde con los Presupuestos, llegan tarde con esto… Les recomendaría un reloj, un reglamento y ya, si no es mucho, un calendario". Así las cosas, la diputada popular consideró que los de Monasterio "no son lo suficientemente serios para lo que se merecen los madrileños".

La Ley Trans de Madrid "no recibió el apoyo del PP"

Vigil recordó cómo el entonces Gobierno de Cifuentes no sólo estaba en minoría sino que "la actividad favorita de esta Asamblea era arrollar a ese Gobierno y al grupo parlamentario popular que, a pesar de ser el más numeroso, se encontraba en minoría". Es en ese contexto, le dijo a la portavoz de Vox, en el que hay que situar la Ley Tran, una norma que "ni fue promovida por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni por el grupo popular. Una ley que no recibió el apoyo del Partido Popular".

Pero si no lo hizo no fue por no creer en la "necesidad de ayudar y proteger a las personas trans. No fue por no creer que era y es necesario regular el marco adecuado que reconozca y dé cauce a una realidad innegable, como es la disforia de género, sino porque lo que teníamos aquí era una mala ley", tanto desde el punto de vista técnico-jurídico como por el contenido de varios artículos, expuso Vigil.

Y es que en esas está el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: en reformar parte de su articulado y no en derogar la ley completamente. Al menos, ésta es la intención a priori que ha manifestado la presidenta madrileña cada vez que Vox ha llevado este asunto a la Cámara regional.

Los puntos que reformará Ayuso

La diputada popular entró de lleno este jueves en lo que hasta este momento había sido una vaga promesa de reforma, sin concretar qué artículos de la norma querían ser modificados, a excepción de la autoderminación de género. Así, Elisa Vigil enumeró:

. Eliminaremos todos aquellos puntos que atentan contra la mujer y su esencia. Contra su participación en igualdad efectiva tanto en la vida profesional, personal, artística o deportiva.

. Suprimiremos la llamada autodeterminación de género, que es la peor forma de defender la igualdad.

. Reforzaremos el acompañamiento constante y serio de profesionales desde la formación de equipos multidisciplinares, en unidades o centros de atención especializados.

. No se aplicarán cirugías a los menores.

. Se suprimirán aquellas previsiones normativas que puedan inducir al adoctrinamiento.

. Los documentos regionales, cuya responsabilidad corresponda emitir o facilitar a la Administración autonómica se hará, no por autodeterminación, sino por lo que diga el Registro civil o el DNI.

. Y sobre todo, teniendo como referente ineludible el artículo 24 de la Constitución, se suprimirá todo artículo o apartado que suponga la inversión de la carga de la prueba.

Vigil recordó que no habían tenido mayoría suficiente para llevarlo a cabo hasta las elecciones del 4 de mayo de 2021. Pero en ese momento, el Gobierno de Pedro Sánchez "plantea su propia Ley Trans". La presidenta entonces prefiere esperar a ver cómo queda finalmente aprobada esta norma estatal y, por tanto, de rango superior. El Ejecutivo madrileño hará "como con la Ley Maestra" de educación y corregirá "todos sus efectos", le indicó Ayuso a Monasterio.

"Ahora ya conocemos esa ley, se publicó ayer, y por eso podemos tomar decisiones para cambiar la regulación de la Comunidad de Madrid", explicó Vigil, que arremetió contra la norma de Irene Montero. "La bancada de la izquierda es la auténtica mordaza de las familias, de los niños, de los expertos y de toda la sociedad, incluidos los LGTBI".