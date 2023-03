Ayuso dice que las marchas del 8-M no la "representan" y menos "cuando te convocan con una imagen de una escoba"

La Presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, ha valorado en declaraciones a los medios en su visita a las obras del instituto público de Montecarmelo el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una ley que garantice la paridad de hombres y mujeres en instituciones o empresas.

Según Ayuso el jefe del Ejecutivo "quiere lavar su imagen ante las mujeres, porque no puede quedar peor con nosotras". "Además, compite en la pancarta del 8M por ver si es más feminista que sus socios de Gobierno", ha dicho la dirigente del PP.

En cuanto si aplica la paridad en su Gobierno, Ayuso ha destacado que preside la comunidad que más años ha estado gobernada por una mujer, y que hoy es "motor económico de España y "motor político", sin que "nada de esto" les haya hecho falta.

En cuanto a las manifestaciones del 8-M, Ayuso ha señalado que ella celebra ser mujer "cada día" y procura acompañar a las mujeres en sus "problemas reales", entre los que ha citado la exclusión, la soledad, el maltrato o la conciliación.

"Pero esas manifestaciones no me representan: están muy politizadas y no digamos cuando te convocan con una imagen de una fregona y una escoba", ha señalado en alusión a la peculiar forma de convocatoria del sector feminista del PCE.

🙋‍♀️ Este 8 de marzo tenemos mucho que celebrar y mucho por lo que seguir luchando. Llamamos a la unidad de todas las mujeres para seguir #BarriendoAlPatriarcado🧹 🟪📄 Manifiesto del PCE ante el Día Internacional de las mujeres trabajadoras. 🔗https://t.co/rcfkNiUAwP pic.twitter.com/KoWdabc7VO — Partido Comunista de España (@elpce) March 1, 2023

Desde el partido comunista, no obstante, defienden el cartel: su "Área feminista" señala que "es fundamental visibilizar el trabajo de cuidados como una herramienta de lucha, siguiendo el ejemplo de las huelgas feministas. Recordad: si nosotras paramos, se para el mundo".