Ocurrió hace unos años, en 2014, en el programa El Cascabel, de 13 TV. El economista, exmiembro del PCE y ahora candidato de Vox en la moción de censura a Pedro Sánchez abogó por el aborto en los casos en que el feto presente síndrome de Down.

"Yo no quería entrar en este tema, pero ya que ha salido, a mí me parece que no se puede hablar del feto, hay que hablar del nasciturus, que es como dice el derecho, el que va a nacer. Y el que va a nacer, se supone, para una vida aceptable. Pero si hay errores genéticos en el ser que va a nacer, el aborto es lo único que tiene sentido. Es defender a la madre y evitar una vida desgraciada que puede durar 30, 40 o 50 años. (…) Si el aborto sirve para algo es para proteger a la madre y para que el nasciturus tenga una vida decente", afirmó entonces Ramón Tamames, lo que le costó una reprimenda tanto del presentador, Antonio Jiménez, como de Isabel San Sebastián, una de las tertulianas que también participaban en el programa.

Este episodio del candidato de Vox salió a relucir este jueves en la Asamblea cuando la presidenta madrileña se defendía de las embestidas de Rocío Monasterio que, si bien su pregunta tenía que ver con los medios que va a emplear el Gobierno regional para proteger a los niños de posibles contenidos ideológicos en los colegios, volvió a centrarse en su propuesta de derogación de la conocida como ley trans de la Comunidad de Madrid.

"No se ha derogado antes porque ustedes la tumbaron en votación en el 2021", espetó la portavoz de Vox al PP. "Hagan el favor de no mentir". Monasterio, que dijo estar de acuerdo con las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la ley trans, le afeó lo que para ella son contradicciones. "Una cosa es lo que usted dice y otra muy distinta es lo que hace".

"Cómo no va a convertirse en una moda – esta fue la palabra empleada por Ayuso la semana pasada- si ustedes la han metido en las escuelas, en las administraciones, en la televisión y en las plataformas digitales", preguntó la dirigente madrileña de los de Santiago Abascal, que pasó a enumerar algunos de los artículos de la Ley 2/2016 de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación.

"Llevamos años trabajando y solos para acabar con cualquier intención de adoctrinar a los niños en los colegios. Y cuando digo solos es solos", le respondió molesta la jefa del Ejecutivo regional. "Tenga un poquito de humildad que, para no ser perfecta, todavía no ha pedido perdón por esta ley, que es propia del peor socialismo y comunismo", replicó la portavoz de Vox.

La "emboscada" de Vox

Fue entonces cuando Ayuso se revolvió contra ella indicando que "Pleno a Pleno, como no tiene discurso para ir contra el PP, vuelve al baúl para sacar los mismo tres temas". La presidenta quiso dar un golpe en la mesa y zanjar la cuestión recordando, como hiciera Elisa Vigil la pasada semana, que "esa ley no es del PP, que las leyes pertenecen a los Parlamentos y no fue votada a favor" por los populares. Además, Vox ha llevado su propuesta de derogación "cuando quedan tres plenos" solamente antes de que termine la legislatura.

Y algo más. La presidenta también quiso desmentir lo que Monasterio acababa de afirmar: el PP ya votó en contra de esta derogación cuando Vox la presentó en diciembre de 2021. Pero es que entonces la incluyeron dentro de otra propuesta que tenía que ver con una nueva ley de igualdad para la Comunidad de Madrid. "Han tenido tres años desde que lo presentaron de manera emboscada en una ley que era una barbaridad: usted trajo aquí una bochornosa ley de igualdad, que era un bodrio y dentro, de manera emboscada, traía derogar otra ley. ¿Le parece normal?, ¿qué ha hecho en todo un año?, ¿por qué no lo ha presentado antes?, ¿por qué espera, como con los Presupuestos, a que no quede tiempo para hacerse las víctimas y hacer de la anécdota categoría?", le preguntó a la portavoz de Vox.

"Mírese lo del tema Down y luego deme lecciones"

"Antes de que los niños lleguen a clase ya han consumido en los móviles toda la violencia, contenidos pornográficos y vídeos de toda clase", expuso Ayuso "y, después, pretenden que sean los profesores los responsables de todo ello. No sabe el daño que le está haciendo a la comunidad educativa, poniendo en tela de juicio el papel de los profesores", censuró la presidenta madrileña, que recordó las iniciativas de su Gobierno a favor de la excelencia educativa y en contra "de las leyes sectarias" del Ejecutivo central. "Es más, probablemente esos niños hayan llegado a clase viendo un vídeo del señor Tamames diciendo que un niño Down es una desgracia. Han puesto al frente de su partido a un líder que es altamente, a mi juicio, peliagudo y polémico. Mírese lo del tema Down y luego deme lecciones".

La presidenta no fue la única en mencionar este episodio del candidato de Vox en la moción de censura. También lo hizo el portavoz parlamentario de los populares. "¿Va a votar Abascal, Espinosa de los Monteros o Buxadé a favor de la idea de que la vida con síndrome de Down no merece vivirse?", preguntó Pedro Muñoz Abrines.

▶ Vox va a votar a un candidato, el señor Tamames, que justifica el aborto para casos de síndrome de Down porque, según él, son personas que no podrán tener una vida decente. Curiosa forma de defender ciertos principios. 🗣 @MunozAbrines #PlenoAsamblea pic.twitter.com/MXUb5KP1zG — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) March 9, 2023

Los mismos que afean a la presidenta "son los que van a votar a favor de un candidato que en el programa de televisión El Cascabel justificó especialmente el aborto para casos de síndrome de Down, porque son personas que no podrán tener una vida decente", lanzó el portavoz popular. "¿Van a pedir perdón?", inquirió.

"A pesar de todas las cosas que hace la izquierda madrileña, Vox y la señora Monasterio llevan varios meses atacando de forma continua e injustificada al PP y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso", señaló Muñoz Abrines. El popular criticó que "quienes atacan a Isabel Díaz Ayuso son los que van a votar un candidato en la moción de censura que defiende cambalaches con los independentistas, porque Cataluña es una nación" o los mismos que "van a votar un candidato que va a usar el debate para convencer a los dirigentes de Vox de que luchen contra el cambio climático", dijo en relación a la entrevista que Tamames concedió esta semana a El País. "Curiosa forma de defender, supuestamente, la esencia de ciertos principios", ironizó el popular.

El mensaje de Monasterio a Ayuso

Al término de las preguntas a la presidenta durante la sesión de control, Monasterio atendió a los medios en los pasillos de la Asamblea. Desde allí quiso lanzarle un mensaje a la jefa del Ejecutivo madrileño. "Hoy tengo un mensaje para la señora Díaz Ayuso: en ese tema el señor Tamames piensa lo mismo que usted y el señor Feijóo. Y eso es lo que dice la ley del aborto que ustedes han asumido. Léala".

Según la portavoz de Vox, han elegido a Tamames como candidato para que el PP "le pueda votar y se convoquen elecciones lo antes posible".