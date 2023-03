El alegato de Ayuso en favor del "verdadero feminismo": "Me he buscado la vida sin depender de ningún hombre"

Isabel Díaz Ayuso plantó cara este jueves a Podemos y al PSOE de Juan Lobato durante la sesión de control en la Asamblea madrileña. Lo hizo un día después de la celebración del 8-M, en donde las ministras acapararon las imágenes más llamativas de las manifestaciones que recorrieron la capital, incluido el polémico vídeo protagonizado por la mano derecha de Irene Montero, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.

"Ustedes el feminismo ni lo dividen, parasitan en él (…) Victimizan a las mujeres y hablan por todas haciendo campañas bochornosas, como con esos anuncios que nos dicen hasta cómo tenemos que comportarnos en la cama las mujeres. Ese chiringuito parasitario es el que ha creado Podemos, también a través de las mujeres, para victimizarnos cuando hemos llegado mucho más lejos sin ustedes, y las feministas de toda la vida han llegado muchísimo más lejos, por cierto, dando ejemplos como el mío, defendiendo la igualdad de oportunidades de todas las mujeres en la Comunidad de Madrid frente a su miseria", le espetó la presidenta a la portavoz morada, Alejandra Jacinto.

Ahora que ya nos veis, hablemos de educación sexual. España necesita hablar de sexo #Este8MHablemos #8M2023pic.twitter.com/Rsz3HoKfGI — Ángela Rodríguez Pam 🏳️‍🌈 ♀️ (@Pam_Angela_) March 8, 2023

"Ustedes, les recuerdo, que viven del cuento y de llamar fascistas a sus socios de gobierno. ¡En qué manos está España, señor mío!", exclamó.

Y, dirigiéndose a Lobato, señaló: "Yo, desde luego, no tengo por qué imponer la paridad. Yo no quiero ni picar en la mina, ni pescar ni poner ladrillos, así que defiendo y le doy las gracias a los hombres que lo hacen".

Por todo ello, y por alguna cosa más, fue preguntada después por la prensa durante su visita a San Sebastián de los Reyes, donde anunció que las 568 viviendas en alquiler más asequible del Plan Vive en este municipio estarán listas el primer semestre de 2024. Desde allí, la presidenta madrileña se reivindicó y realizó todo un alegato a favor del "verdadero feminismo" que le valió el aplauso de vecinos que se acercaron al acto.

"Cómo no voy a defender que las mujeres estemos en todos los órdenes de la vida si yo presido la comunidad autónoma que más años ha estado gobernada por una mujer", comenzó señalando Ayuso tras ser cuestionada por la ley de paridad que pretender impulsar el Gobierno de Pedro Sánchez. "Soy una mujer libre, que desde muy joven me he buscado la vida por mí misma y he trabajado por estar en todos mis puestos de trabajo sin ser colocada por ser la pareja de nadie, por ser la hija de nadie… He trabajado con mucho orgullo sacando adelante mi vida sin depender de ningún hombre".

Así, afirmó: "No voy a aguantar lecciones de feminismo de parte de señoras que no han trabajado jamás, no han creado un puesto de trabajo y no le deben nada a su propio esfuerzo y sacrificio. Por supuesto que creo que las mujeres deben estar en todos los órdenes de la vida, pero imponer por ley a la sociedad cómo ha de vivir crea situaciones que son ilógicas. ¿O es que por obligación las mujeres vamos a estar en las obras, en las minas, pescando? Evidentemente no porque la sociedad se organiza libremente y porque hombres y mujeres vamos creciendo juntos en igualdad gracias al esfuerzo de todos. Del mismo modo que hay muchas más mujeres trabajando en el Periodismo, en las profesiones sanitarias o en la administración de Justicia".

Por todo ello, la presidenta madrileña opina que la ley de paridad de Sánchez, que llega a través de una directiva europea apoyada por el PP en Bruselas, "no puede ser la obligación constante, que es lo que se pretende que sea hoy la política en España. Lo que se tiene que hacer es fomentar: fomentar que cada vez más niñas lleguen lejos, que cada vez más mujeres estén en todos los puestos… Pero los hombres también, ojo. Todos en base a nuestra capacitación, a nuestro esfuerzo y a cómo nos lo hemos ganando".

Para Ayuso, "la valoración del 8-M es triste porque vemos a un Gobierno profundamente dividido para ver quién es más feminista, utilizando a las mujeres. Como decía ayer una mujer a la ministra Montero: ‘Ustedes lo que hacen es parasitar el 8-M’. Y es lo que están haciendo, no están siendo ningún ejemplo para ninguna mujer que saca adelante su vida con mucho esfuerzo, para mujeres mayores que tienen dificultades, para la mujer ante la discapacidad, para la mujer que está sola y no digamos en un día como ese, que es internacional, cuando ocurren tantas y profundas injusticias contra la mujer por el hecho de serlo", como las mutilazaciones, la obligación de casarse para muchas cuando son niñas o perseguidas en Irán "por el delito de querer estudiar". "Con las profundas desigualdades que hay por el mundo, frivolizar el 8-M jugando con la intimidad de las familias, atacar al hombre de manera insensata, provocar tantos debates estériles como éste, me parece que es profundamente insensato y que hace daño al feminismo auténtico, que es la libertad de hombres y mujeres y la (igualdad) de oportunidades y ante la ley. Y eso es el verdadero feminismo".

"A mí se me está juzgado siempre afortunadamente de la misma manera que un hombre. Yo no pido que se me trate mejor por ser mujer ni aguanto lecciones de estas señoras que han hecho un chiringuito y parasitan la causa feminista", concluyó Ayuso entre el aplauso de los presentes que se coló en los micrófonos.