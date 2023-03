Ayuso sustituye a los alcaldes 'casadistas' de Pozuelo y Majadahonda y envía a Escudero al Senado

Durante meses se barajó la posibilidad de que el actual consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid fuera el candidato elegido por Isabel Díaz Ayuso a la alcaldía de Pozuelo de Alarcón, donde preside el PP de dicha localidad. Finalmente no va a ser así. La persona elegida será Paloma Tejero, actual viceconsejera de Medio Ambiente y Agricultura.

Enrique Ruiz Escudero tampoco repetirá en el Gobierno madrileño la siguiente legislatura. Sí formará parte de las listas de la presidenta a la Asamblea de Madrid y será propuesto como senador por designación autonómica.

Escudero dirige el único departamento que a día de hoy representa un problema serio para la jefa del Ejecutivo regional. Al conflicto generado por la apertura de las urgencias extrahospitalarias se le suma la huelga en Atención Primaria desde noviembre y dos manifestaciones multitudinarias alentadas por la izquierda. Por contra, el titular de Sanidad estuvo al frente de la pandemia y de su innovadora gestión posterior, que fue tan reconocida fuera de nuestras fronteras.

La todavía alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, recibió la noticia hace unos días y decidió comunicar su adiós a través de Twitter: "Tras 12 años en el Ayuntamiento de Pozuelo, 8 como alcaldesa, doy por terminado este ciclo. Los cargos públicos no son vitalicios, hay que cerrar etapas y buscar nuevos retos. Gracias PP de Madrid por confiar en mí y a los vecinos por su cariño. Ahora seguiré a disposición de mi partido como siempre".

Tanto ella como los regidores de Pozuelo, Majadahonda, Las Rozas y Boadilla del Monte quedaron muy señalados tras el enfrentamiento entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso que acabó dinamitando a la anterior dirección. El origen de dicha trifulca fue la intención manifiesta de Ayuso de ser también presidenta del partido en la región a través de un congreso pospuesto durante años y que el equipo de la líder madrileña quería celebrar cuanto antes; estos alcaldes, en cambio, trataron de dilatar el proceso o se manifestaron abiertamente en contra.

Ahora Pérez Quislant "seguirá vinculada al proyecto de Díaz Ayuso en la siguiente legislatura como diputada regional", señalan desde el equipo de la presidenta. Con Paloma Tejero (45 años) "se ha apostado por un perfil con un importante bagaje profesional y político". Es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración, con especialidad en Administración Pública. Diputada en la Asamblea de Madrid (legislaturas XI y XII), siendo la portavoz de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura del grupo parlamentario popular, así como la portavoz adjunta en la Comisión de Presidencia, Justicia e Interior.

En Pozuelo de Alarcón, Tejero ha sido concejala entre 2015 y 2019 donde asumió las competencias en materias de Urbanismo, Vivienda, Movilidad, Transporte y Patrimonio. Su experiencia de gestión municipal se completa con los 12 años en los que fue elegida concejal en uno de los municipios más grandes de la región: Móstoles (2003/2015).

La otra apuesta se produce en el municipio de Majadahonda donde Ayuso ha decidido que la candidata sea Lola Moreno (46 años), que fue consejera de Políticas Sociales y Familia entre 2018 y 2019.

El actual alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, también escribió la pasada semana unas palabras de despedida en las redes sociales. "Quiero dar las gracias a los que me han ayudado estos duros años en los que nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles. Y sobre todo a los que confiaron en mí hace 4 años y me concedieron el honor de ser el alcalde de la ciudad en la que nací y que ha sido siempre mi hogar".

La nueva candidata, Lola Moreno, es licenciada en Derecho, diplomada en Ciencias Policiales e inspectora de Policía Nacional. En 2010 se incorpora a la Delegación del Gobierno en Madrid como Jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, desempeñando la Jefatura de la Unidad hasta 2014 en que se incorpora a la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía como profesora titular del Departamento Jurídico del Centro de Altos Estudios Policiales, puesto que desempeña hasta su nombramiento como directora general de la Mujer de la Comunidad de Madrid en febrero de 2016.

Lola Moreno "cuenta con una dilatada experiencia de gestión, señalan desde la Sol: en la Comunidad de Madrid ha sido consejera de Políticas Sociales y Familia, viceconsejera de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad; viceconsejera de Humanización Sanitaria, directora general de la Mujer; consejera de Políticas Sociales y Familia; directora gerente de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor infractor; y actualmente es directora general de Humanización y Atención al Paciente.

93 candidatos completarán la totalidad de candidaturas

Isabel Díaz Ayuso nombrará este lunes a los 93 candidatos a municipios madrileños de cara a la próxima cita electoral de mayo y que completarán la totalidad de candidaturas locales ya realizadas durante los últimos meses. La propuesta se realizará en el Comité de Dirección del PP de Madrid que se reúne mañana a primera hora y serán ratificados posteriormente por el Comité Electoral Autonómico.

Los actuales alcaldes de Las Rozas de Madrid, Boadilla del Monte, Tres Cantos y Arroyomolinos serán ratificados como candidatos para la próxima cita electoral del 28-M. Pero también habrá cambios. En Colmenar Viejo, su alcalde durante los últimos siete años, Jorge García, también había comunicado a través de las redes sociales que no se presentará a los comicios. "Esta tarde he comunicado al Comité Ejecutivo del PP de Colmenar Viejo mi decisión de no concurrir a las próximas elecciones municipales. Han sido 7 años intensos de trabajo y creo que la grandeza del proyecto Popular se basa en la renovación constante de equipos", dijo García, quien, no obstante, "seguirá en el proyecto de la presidenta la próxima legislatura".

Además, entre los nombramientos que ratificará este lunes el Comité Electoral Autonómico destacan la candidata más joven, Lucía Diego (25 años) en Santorcaz y Luis Partida, que repite en Villanueva de la Cañada: lleva gobernado el municipio desde 1979 y pasa por ser el alcalde que más años ha estado al frente de un municipio en España.